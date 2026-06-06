Ключевые моменты:

Во время войны проверенная информация стала критически важной для людей

Соцсети не заменили журналистику и профессиональную проверку фактов

Из-за войны журналистам стало сложнее работать и получать комментарии

Автор убеждена: обществу журналисты по-прежнему нужны

6 июня в Украине отмечают День журналиста. С начала полномасштабной войны роль медиа существенно изменилась: журналисты не только информируют, но и помогают людям ориентироваться во время кризисов и противодействовать дезинформации.

По данным Института массовой информации и Национального союза журналистов Украины, за годы большой войны погибли десятки украинских медийщиков. На этом фоне колонка журналистки «Одесской жизни» Таисии Найденко звучит особенно лично — о цене правды, усталости от информационного шума и о том, почему профессиональная журналистика по-прежнему остается необходимой.

Почему наша журналистика до сих пор жива?

В первые недели полномасштабной войны информация была на вес золота. Одни не могли поверить — и круглосуточно искали в СМИ подтверждения. Другие не сомневались — и тоже держали руку на пульсе, чтобы успеть среагировать (вооружиться, бежать или вовремя переметнуться). Из Одессы уходили эвакуационные поезда на Запад, бесплатные и без расписания, и люди часами простаивали на перронах, чтобы уехать хотя бы в коридоре вагона.

Все хотели знать: что происходит в городе и в стране, как работают банки и учреждения, зачем комендантский час, когда вернётся расписание в жизнь поездов, что класть в тревожный чемоданчик, что делать во время воздушной тревоги, как связаться с родными без интернета, как не сойти с ума?.. Тысячи вопросов, на которые никак не отвечали сухие, официальные сообщения властей.

Работа журналиста ещё никогда на моей памяти не была так важна. И я никогда ещё так не гордилась тем, что делаю.

Первый после полномасштабного вторжения выпуск газеты “Одесская жизнь” отвечал на те самые жизненно важные вопросы читателей. И он распространялся бесплатно. Не обошлось без одесских курьезов: на следующий день в отдельных магазинчиках уже вовсю торговали нашей газетой. Той самой, на первой странице которой было крупно напечатано “Спецвыпуск. Бесплатно”. И её покупали. Говорю же, информация была на вес золота!

Сегодня, годы войны спустя, информации столько, что хорошо бы в ней просто не утонуть. СМИ вернулись в дежурный режим. Телеграм-каналы создают приятную иллюзию, что мы постоянно в курсе событий. Военные пишут видео прямо с фронта. Блогеры регулярно объясняют, что чувствовать по любому поводу и что делать. Даже пресс-службы официальных властей научились давать информацию почти человеческим языком.

Теперь многим кажется, что журналистика и вовсе отжила своё. Зачем она, если есть социальные сети, где все сами могут обо всём рассказать? О престиже профессии и речи не идёт, не смешите! Журналистика — это одна из немногих сфер, где средняя зарплата за прошедший год не то что не выросла, а даже немного упала. Да и откуда сейчас деньги в этой сфере? До выборов далеко, гранты для СМИ не отличаются большими размерами, а рекламодатели от бизнеса тоже не шикуют — война же.

Минимум 150 погибших медийщиков, по официальным данным, и одни из них погибли, служа в ВСУ, а другие — выполняя журналистскую работу. Не лучшие времена для профессии.

Почти все мои любимые спикеры, у которых можно было взять хороший, умный комментарий по делу, нынче тоже в армии. Специалисты в области технологий и ОСМД, правозащитники и полицейские, экологи, экономисты, спортсмены — стали теперь специалистами в военном деле. А военные предпочитают не говорить со СМИ, командование этого не любит и чаще всего прямо запрещает. Не знаю, какой морально устаревший тип “в верхах” ввёл такую практику, но благодаря этому мы имеем то, что имеем: военнослужащий отказывается давать журналисту даже самый невинный комментарий, разве что “в режиме анонимности”. Но так как совсем молчать о проблемах военные не могут, то вместо осторожных комментариев в СМИ они выдают, когда накипит, всю информацию скопом в своих личных публичных блогах…

Кажется, что всё изменилось бесповоротно. С другой стороны, не изменилось главное. В блоге, даже в самом честном, по-прежнему можно прочесть только одну точку зрения. И журналист нужен, чтобы собрать несколько таких мнений, часто противоположных, объективно сравнить их и сделать выводы. За информацию в анонимном тг-канале по-прежнему никто не отвечает, и уникальные “инфа из первых рук” частенько оказываются ложью. Тут журналист нужен, чтобы выехать на место событий, найти подтверждения или опровержения, добиться комментариев чиновников, в конце концов. Чиновники же по-прежнему заинтересованы в первую очередь в том, чтобы прикрыть свой зад. Поэтому их официальные страницы, может быть, и ведутся теперь активнее, человечнее, но полезной информации и правды в них от этого больше не стало…

Нет, сегодня дело журналиста ничуть не менее важно.

Ведь каждый источник информации заинтересован в том, чтобы рассказать вам свою правду, то есть очень маленькую часть правды, выгодную или важную ему. И единственный, кто хочет рассказать вам всю правду, это по-прежнему журналист. Уж такая (по-своему противная и вредная, раздражающая ужасно) профессия. И хотя мы тоже не до конца объективны, и хотя мы тоже очень хотим понравиться аудитории, отчего часто идём на поводу у ваших “кликов”, “лайков” и “репостов”… И всё же, кто-то должен ежедневно выполнять эту рутинную работу — давать проверенную и разностороннюю информацию. И других кандидатов на эту роль до сих пор нет.

Будь это праздничная речь, стоило бы поднять бокал:

— За то, чтобы у общества всегда хватало смелости искать правду, а у журналистов — силы её находить и рассказывать!

Но можно и проще, без лишнего пафоса:

— Не хороните нас раньше времени. Мы вам точно ещё не раз пригодимся.

Ранее мы рассказывали, как «Одесская жизнь» меняла город вместе с одесситами.

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