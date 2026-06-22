Ключевые моменты:

На всеукраинской карте Одесскую область представляют 15 интернет-изданий, среди которых – «Одесская жизнь».

Наш ресурс вошел в число главных региональных сайтов наряду с «Інтентом», «Суспільне Одеса» и «Центром публичных расследований».

Эксперты включают в этот перечень только те медиа, которые работают без фейков и соблюдают стандарты журналистики.

Интерактивную Карту рекомендованных медиа – специальный список надежных новостных ресурсов Украины – создали специалисты организации «Детектор медиа». Проект помогает украинцам ориентироваться в локальном информпространстве и находить честные СМИ, которые не публикуют «джинсу» и манипуляции.

На сегодняшний день на карту нанесли всего 15 интернет-изданий из Одесской области. Большую часть списка составляют районные локальные медиа (в частности, ресурсы Белгорода-Днестровского, Подольска, Раздельной, Березовки и Болграда). В то же время «Одесская жизнь» закрепилась в топе главных информационных сайтов региона рядом с такими проектами, как «Інтент», «Суспільне Одеса», «Центр публичных расследований» и «Море людей».

Для нашей редакции это присутствие в списке лучших – важный маркер доверия, который мы доказываем каждый день.

Быть на этой карте – не просто приятно. Для нас это знак доверия от вас, наши читатели! Вы каждый день выбираете «Одесскую жизнь» среди десятков других источников информации, и это лучшее признание нашей работы.

Мы работаем для того, чтобы ответственно рассказывать об Одессе и Одесской области. И если нам доверяют тысячи читателей, значит, мы движемся по правильному пути. Спасибо, что вы с нами!

Напомним, в начале июня информационное агентство «Центр медиа», одним из проектов которого является издание «Одесская жизнь», получило награду Одесской городской военной администрации. Редакцию отметили за профессиональную работу и объективное освещение событий в условиях войны.