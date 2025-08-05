Ключевые моменты

Одесские полицейские задержали поджигателя автомобилей Mercedes-Benz и BMW;

Им оказался 22-летний житель Кривого Рога;

Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщили в полиции Одесской области, в Приморском районе Одессы произошел умышленный поджог автомобилей, в результате которого пострадали два транспортных средства — Mercedes-Benz и BMW. Огонь повредил кузова машин, но, к счастью, люди не пострадали.

В полицию обратились двое одесситов — 55 и 23 лет — с заявлениями о повреждении их автомобилей.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители установили, что к преступлению причастен 22-летний житель Кривого Рога.

Молодой человек прибыл в Одессу на собственном авто, поджег бутылку с горючей смесью и бросил её на Mercedes, огонь перекинулся на соседний BMW.

После совершения преступления он скрылся в Кривом Роге, где позже был задержан полицией.

Молодому человеку сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины — в умышленном повреждении чужого имущества, совершенном путем поджога. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 242 тыс. 240 гривен.

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