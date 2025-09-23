Ключевые моменты:

Инцидент произошел на выезде из города, когда 78-летняя женщина переходила пути слишком близко перед трамваем.

51-летняя водитель не заметила пешеход после высадки пассажиров и начала движение.

Обстоятельства аварии

По данным полиции, после высадки пассажиров возле супермаркета «Тария В» 51-летняя водитель трамвая не заметила, как 78-летняя женщина начала пересекать пути слишком близко перед вагоном. Когда трамвай начал движение, он переехал ногу пенсионерки. Очевидцы сообщают о серьезном ранении с возможной ампутацией конечности.

Следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, если это повлекло тяжкие телесные повреждения. В рамках производства будет проведен ряд судебных экспертиз для выяснения всех обстоятельств инцидента.

