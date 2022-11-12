Человек пропал без вести: что делать?

К сожалению, из-за войны у многих из нас, по разным причинам, оборвалась связь с близкими, особенно с теми, кто находится под временной оккупацией или в зоне боевых действий. Если ваш близкий человек, родственник или друг долгое время не выходит на связь, не паникуйте и действуйте следующим образом.

Соберите информацию и проведите следствие

Первое, что советуют сделать эксперты, – это провести собственное расследование: узнать, где и с кем находился человек в период своего исчезновения. После чего:

соберите личные и паспортные данные пропавшего человека и любую другую информацию, которая может пригодиться в поиске;

пропавшего человека и любую другую информацию, которая может пригодиться в поиске; подайте в местное отделение полиции заявление о том, что вы ищите человека;

о том, что вы ищите человека; позвоните в Национальное информационное бюро по номеру 16-48 – здесь ведут учет пропавших во время войны людей, они помогут вам с информацией.

Памятка для тех, кто ищет человека

Если пропал ваш близкий человек, соберите и храните следующую информацию, которая поможет в дальнейшем поиске:

свою фамилию, имя и отчество;

кем вам приходится пропавший человек;

если вы обращались в полицию – номер заявления;

личный телефон для связи;

фамилию, имя и отчество пропавшего;

пол пропавшего – мужчина или женщина;

дата рождения пропавшего;

номер телефона пропавшего;

дата, время, место и обстоятельства исчезновения;

приметы пропавшего, описание одежды и личных вещей;

ведите дневник – указывайте в нем хронологию поиска и любою, даже незначительную, услышанную информацию.

Обратитесь в Центр розыска людей

Сейчас во многих областях Украины работают региональные Центры офиса уполномоченного по розыску людей, которые долгое время не выходят на связь. Здесь принимают заявки от родственников пропавших людей и передают их данные в поисковые службы. Кроме этого родные могут получить консультацию юриста и поддержку психолога.

Например, на сайте Министерства реинтеграции указано, что в Одесской области представителем Уполномоченного по пропавшим без вести при особых обстоятельствах является Оксана Харитонова. Связаться с координатором можно по телефону – (097) 44-61-383 или посетить офис в Одессе по адресу Старопортофранковская, 26.

Мы связались с Оксаной Харитоновой, чтобы уточнить время и дни ее работы. Координатор отметила, что она принимает людей в будние дни – с 11:00 до 14:00, но просит предварительно записываться по номеру (068) 58-68-526.

Куда еще обращаться?

Также для поиска пропавших без вести людей можно:

звонить на «горячую линию» Министерства по вопросам реинтеграции – 0 (800) 339-247, в будние дни с 9:00 до 17:00 ;

в будние дни ; писать в Вайбер или Телеграм на номер – (095) 896-04-21, только в выходные;

только в выходные; обратиться за помощью к уполномоченному по вопросам пропавших без вести людей Олегу Котенко – (099) 792-01-26;

– написать письмо на электронную почту центра розыска людей – war2022people@gmail.com;

попросить консультацию у специалистов Центра бесплатной правовой помощи через «горячую линию» – 0 (800) 213-103 или телеграм-канал – @LegalAidUkraineBot.

Электронные ресурсы, которые также помогут в поиске:

«Пошук зниклих» (@UKRescueBot) – один из самых больших ресурсов для поиска детей и взрослых во время войны;

(@UKRescueBot) – один из самых больших ресурсов для поиска детей и взрослых во время войны; «Знайди рідних» (@Family_Search_bot) – бот создан для поиска родственников или друзей, беженцев или перемещенных лиц, с которыми потеряна связь;

(@Family_Search_bot) – бот создан для поиска родственников или друзей, беженцев или перемещенных лиц, с которыми потеряна связь; Национальное бюро по поиску пропавших (@nib_uncp_bot) – чат помогает тем, кто ищет родственников, вероятно попавших в плен или погибших во время войны;

(@nib_uncp_bot) – чат помогает тем, кто ищет родственников, вероятно попавших в плен или погибших во время войны; «Діти віни» (childrenofwar.gov.ua) – государственный портал розыска детей, пострадавших из-за военной агрессии россии;

(childrenofwar.gov.ua) – государственный портал розыска детей, пострадавших из-за военной агрессии россии; « Пошук дітей» (@poshukditei_bot) – этот бот создан Ювенальной полицией Украины для поиска пропавших детей в связи с военной агрессией;

(@poshukditei_bot) – этот бот создан Ювенальной полицией Украины для поиска пропавших детей в связи с военной агрессией; «Дитина не сама» (@dytyna_ne_sama_bot ) – офис президента создал этот бот совместно с ЮНИСЕФ и Министерством социальной политики, здесь можно подать объявление о розыске или сообщить о найденном ребенке.

Анастасия Епурь

Фото из открытых источников