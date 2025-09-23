Ключевые моменты:

Море в Одессе 23 сентября прогреется до 19-20°С;

Днем будет умеренно тепло +21-23°С, без осадков.

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, во вторник, 23 сентября, температура морской воды в Одессе останется на уровне 19–20°С. Такая вода считается прохладной для купания, но вполне приемлемой для закаленных людей, особенно при теплой погоде.

Днем воздух в Одессе прогреется до +21-23°С, по области — до +26°С. Без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Фото — Анжела Королевич