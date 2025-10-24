Ключевые моменты:

Российская пропаганда заявила о «плацдарме» в Херсоне — гауляйтер Владимир Сальдо опубликовал видео с флагом РФ на острове Карантинный, утверждая, что войска форсировали Днепр и закрепились.

Институт изучения войны (ISW) и украинские военные опровергли эти заявления — на самом деле украинские силы полностью контролируют район Корабел и правый берег Днепра.

ВСУ продолжают держать оборону и наносят потери врагу — за сутки произошло 120 боевых столкновений, враг потерял 910 человек и десятки единиц техники.

Украинские силы нанесли удары по военной инфраструктуре РФ — поражены Рязанский НПЗ и склад боеприпасов в Белгородской области.

ПВО Украины сбила более 70 ударных дронов во время массированной атаки в ночь на 24 октября.

Оккупанты заявляют о «плацдарме» в Херсоне

Российская пропаганда пытается убедить, что войска РФ якобы закрепились на плацдарме в Херсоне — на острове Карантинный, где расположен район Корабел. Однако ни украинские военные, ни аналитики Института изучения войны (ISW) не подтверждают существование такого плацдарма.

Очередным источником дезинформации стал назначенный Москвой гауляйтер оккупированной части Херсонщины Владимир Сальдо. 22 октября он опубликовал видео, на котором российский военный поднимает триколор на Карантинном острове, утверждая, будто десантные и разведывательные подразделения ВС РФ форсировали Днепр, создали плацдарм и отбили контратаки Сил обороны.

Эту информацию быстро подхватили российские «военкоры», заявив, что российские дроны и артиллерия получили «преимущество» и что оккупанты якобы готовятся к зачистке украинских войск в районе Корабел.

Что происходит на самом деле

На деле, по данным ISW, никаких признаков наступления или закрепления российских сил в Херсоне нет. 23 октября украинская 34-я отдельная бригада береговой обороны опубликовала видео, геолокацию которого подтвердили аналитики института. На кадрах видно, что украинские военные свободно действуют в микрорайоне Корабел и полностью контролируют территорию.

Украинские защитники заявили, что Херсон, Садовое и Антоновка находятся под их контролем, а все попытки противника приблизиться к реке Днепр немедленно пресекаются.

«Врагу не удается переправиться или закрепиться на правом берегу — их “успехи” существуют только в интернете», — отметили бойцы 34-й бригады.

В ISW подчеркнули, что сообщения о якобы отступлении украинских сил из Садового также не подтверждаются никакими достоверными источниками.

По мнению аналитиков, Россия ведет когнитивную войну, стремясь представить ограниченные диверсионно-разведывательные операции как масштабное наступление. Таким образом Кремль пытается убедить Запад, ЕС и Украину в «неизбежности» российского успеха — чтобы склонить Киев к уступкам и ослабить поддержку союзников.

ВСУ отбивают атаки врага и наносят мощные удары по объектам в России — Генштаб

В ночь на 24 октября враг атаковал 128 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Противовоздушной обороной сбито/подавлено 72 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны, сообщили в Воздушных силах.

Зафиксировано попадание 47 ударных БПЛА в 10 локациях.

На фронте украинские защитники продолжают удерживать позиции и сдерживать натиск российских войск, нанося противнику ощутимые потери. За минувшие сутки произошло 120 боевых столкновений, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

По уточнённым данным, российская армия совершила 90 авиаударов, сбросив 184 управляемые авиабомбы, а также произвела 4 987 обстрелов, включая 152 из РСЗО. Для атак враг также задействовал 6 688 дронов-камикадзе.

В ответ украинская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли точные удары по трём районам сосредоточения живой силы и техники, артиллерийской системе, командно-наблюдательному пункту и пункту управления противника.

Ночью 23 октября украинские силы атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод «Роснефти» — один из крупнейших в Центральной России, мощностью свыше 17 млн тонн нефти в год. В результате удара на объекте возник пожар, что, по данным Генштаба, снизило возможности РФ по обеспечению армии топливом и логистикой.

Также в районе Валуек Белгородской области уничтожен склад боеприпасов — зафиксированы детонации и серии взрывов.

За последние сутки российские войска потеряли около 910 человек личного состава. Украинские силы также уничтожили 1 танк, 5 бронированных машин, 34 артиллерийские системы, 1 РСЗО, 440 беспилотников и 128 единиц автомобильной техники.