Ключевые моменты:

С 2026 года в Украине стартовала обязательная вакцинация девочек 12–13 лет против ВПЧ.

В Одессе продолжат бесплатные прививки для дополнительных категорий детей и подростков.

В приоритете — дети с ВИЧ, иммунодефицитом, а также подростки старшего возраста.

Вакцинация от ВПЧ в Одессе 2026: кто имеет право на прививку

Согласно обновлённому Национальному календарю профилактических прививок, в Украине начата вакцинация девочек в возрасте 12–13 лет против Вирус папилломы человека (ВПЧ) девятивалентной вакциной, закупленной за средства государственного бюджета.

В Одессе местные власти приняли решение дополнительно продолжить городскую программу вакцинации для детей, которые не подпадают под государственное финансирование, но нуждаются в защите.

К приоритетным категориям относятся:

девушки с ВИЧ и первичным иммунодефицитом в возрасте от 14 до почти 18 лет;

мальчики с ВИЧ и иммунодефицитом от 9 до почти 18 лет;

девушки 14–17 лет;

мальчики 9–17 лет.

Бесплатные прививки от ВПЧ детям: как записаться в Одессе

Отбор детей для вакцинации проводится по заявлению родителей. Для этого необходимо обратиться к педиатру или семейному врачу, с которым заключён договор на медицинское обслуживание ребёнка.

Девятивалентная вакцина для дополнительных категорий поступит в детские поликлиники города после завершения закупок. Уже сейчас родители могут получить консультацию врача и записать ребёнка в очередь на прививку.

При этом вакцинация девочек 12–13 лет продолжается во всех детских поликлиниках Одессы за счёт государственного бюджета.

Справка ОЖ

Городская программа иммунизации против ВПЧ действует в Одессе с 2023 года. Она направлена на профилактику онкологических и других заболеваний репродуктивной системы во взрослом возрасте.

За это время прививки получили более 4500 детей в возрасте от 9 до 14 лет. В 2025 году в рамках программы «Здоровье» для поликлиник закупили почти 3000 доз вакцины.

Одесса остаётся единственным городом Украины, где реализована бесплатная вакцинация от ВПЧ с соблюдением гендерного равенства — как для девочек, так и для мальчиков.

