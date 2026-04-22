Ключевые моменты:
- С 2026 года в Украине стартовала обязательная вакцинация девочек 12–13 лет против ВПЧ.
- В Одессе продолжат бесплатные прививки для дополнительных категорий детей и подростков.
- В приоритете — дети с ВИЧ, иммунодефицитом, а также подростки старшего возраста.
Вакцинация от ВПЧ в Одессе 2026: кто имеет право на прививку
Согласно обновлённому Национальному календарю профилактических прививок, в Украине начата вакцинация девочек в возрасте 12–13 лет против Вирус папилломы человека (ВПЧ) девятивалентной вакциной, закупленной за средства государственного бюджета.
В Одессе местные власти приняли решение дополнительно продолжить городскую программу вакцинации для детей, которые не подпадают под государственное финансирование, но нуждаются в защите.
К приоритетным категориям относятся:
- девушки с ВИЧ и первичным иммунодефицитом в возрасте от 14 до почти 18 лет;
- мальчики с ВИЧ и иммунодефицитом от 9 до почти 18 лет;
- девушки 14–17 лет;
- мальчики 9–17 лет.
Читайте также: Туберкулез излечим: как в Одессе распознать болезнь и не упустить шанс на выздоровление
Бесплатные прививки от ВПЧ детям: как записаться в Одессе
Отбор детей для вакцинации проводится по заявлению родителей. Для этого необходимо обратиться к педиатру или семейному врачу, с которым заключён договор на медицинское обслуживание ребёнка.
Девятивалентная вакцина для дополнительных категорий поступит в детские поликлиники города после завершения закупок. Уже сейчас родители могут получить консультацию врача и записать ребёнка в очередь на прививку.
При этом вакцинация девочек 12–13 лет продолжается во всех детских поликлиниках Одессы за счёт государственного бюджета.
Справка ОЖ
Городская программа иммунизации против ВПЧ действует в Одессе с 2023 года. Она направлена на профилактику онкологических и других заболеваний репродуктивной системы во взрослом возрасте.
За это время прививки получили более 4500 детей в возрасте от 9 до 14 лет. В 2025 году в рамках программы «Здоровье» для поликлиник закупили почти 3000 доз вакцины.
Одесса остаётся единственным городом Украины, где реализована бесплатная вакцинация от ВПЧ с соблюдением гендерного равенства — как для девочек, так и для мальчиков.
Напомним, в городской клинической больнице №10 Одессы планируют создать высокотехнологичный Ожоговый центр.