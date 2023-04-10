Коллеги не пощадили судью-взяточницу из Одессы

Судью Людмила Салтан, которую задержали при получении взятки в 4 тысячи долларов, возьмут под стражу. Соответствующее решение приняли 15 членами Высшего совета правосудия.

Об этом говорится в решении Высшего совета правосудия. Так, представители ВРП удовлетворили ходатайство заместителя генерального прокурора по избранию меры пресечения судье Киевского районного суда. Она будет находиться под стражей.

Напомним, что в конце марта этого года женщину «на горячем» поймали на взятке. По данным следствия, она организовала схему получения взяток за вынесение «нужных» судебных решений.

Задокументирован факт, когда она просила неправомерную выгоду у местного жителя. За деньги взяточница «гарантировала» гражданину положительное решение в судебном деле по долговым обязательствам.

Правоохранители задокументировали факт получения судьей первой части взятки в размере 4 тысяч долларов. 31 марта Салтану сообщили о подозрении. Продолжается расследование по делу.