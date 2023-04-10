Новости Одессы и Одесской области

Коллеги не пощадили судью-взяточницу из Одессы

Коллеги не пощадили судью-взяточницу из Одессы

Судью Людмила Салтан, которую задержали при получении взятки в 4 тысячи долларов, возьмут под стражу. Соответствующее решение приняли 15 членами Высшего совета правосудия. 

Об этом говорится в решении Высшего совета правосудия. Так, представители ВРП удовлетворили ходатайство заместителя генерального прокурора по избранию меры пресечения судье Киевского районного суда. Она будет находиться под стражей.

Напомним, что в конце марта этого года женщину «на горячем» поймали на взятке.  По данным следствия, она организовала схему получения взяток за вынесение «нужных» судебных решений. 

Задокументирован факт, когда она просила неправомерную выгоду у местного жителя. За деньги взяточница «гарантировала» гражданину положительное решение в судебном деле по долговым обязательствам. 

Правоохранители задокументировали факт получения судьей первой части взятки в размере 4 тысяч долларов. 31 марта Салтану сообщили о подозрении. Продолжается расследование по делу. 

 

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Иван Свищ ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить