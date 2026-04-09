ремонт дороги

Ключевые моменты:

  • Масштабные ремонты 10 апреля.
  • Ограничение движения по дорогам и тротуарам в нескольких районах Одессы.

Вниманию водителей и пешеходов

Одесский городской совет сообщил, что 10 апреля запланирован ремонт проезжей части и тротуаров на следующих улицах:

  • ул. Решата Аметова (тротуар на участке от просп. Шевченко в дом по адресу просп. Шевченко, 11;
  • перекресток ул. Наливная и ул. Ганса Германа;
  • проезд от ул. Житомирской до Овидиопольской дороги;
  • Дальническое шоссе;
  • Фонтанская дорога;
  • перекресток ул. Инглеге – просп. Небесной сотни – ул. Михаила Комарова;
  • ул. Южная (тротуар на участке от ул. Тараса Кузьмина до ул. Академика Ясиновского) (нечетная сторона);
  • просп. Князя Владимира Великого (на участке от ул. Кишиневской до ул. Давида Ойстраха);
  • ул. Академика Заболотного (на участке от просп. князя Владимира Великого до ул. Крымская).

Читайте также: Почему подарки не заменяют алименты: что говорит закон

