Ключевые моменты:
- Масштабные ремонты 10 апреля.
- Ограничение движения по дорогам и тротуарам в нескольких районах Одессы.
Вниманию водителей и пешеходов
Одесский городской совет сообщил, что 10 апреля запланирован ремонт проезжей части и тротуаров на следующих улицах:
- ул. Решата Аметова (тротуар на участке от просп. Шевченко в дом по адресу просп. Шевченко, 11;
- перекресток ул. Наливная и ул. Ганса Германа;
- проезд от ул. Житомирской до Овидиопольской дороги;
- Дальническое шоссе;
- Фонтанская дорога;
- перекресток ул. Инглеге – просп. Небесной сотни – ул. Михаила Комарова;
- ул. Южная (тротуар на участке от ул. Тараса Кузьмина до ул. Академика Ясиновского) (нечетная сторона);
- просп. Князя Владимира Великого (на участке от ул. Кишиневской до ул. Давида Ойстраха);
- ул. Академика Заболотного (на участке от просп. князя Владимира Великого до ул. Крымская).
