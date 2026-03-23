Ключевые моменты:

Обвинение: Эксдепутат горсовета Одесщины предстанет перед судом за госпредательство и покушение на территориальную целостность Украины.

Массовая акция 2014 года: организовал митинг в Одессе с призывами к вводу войск РФ для «защиты русскоязычных».

Передавал данные о ситуации в регионе, координировал пророссийские организации.

Поддержка референдума: публично агитировал за крымский сценарий в Одессе.

«Референдум» и координация с РФ

Офис Генерального прокурора направил в суд обвинительный акт против эксдепутата городского совета из Одесской области. Его обвиняют в государственной измене и покушении на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

По результатам следствия, в конце февраля 2014 года обвиняемый вместе с представителями пророссийских сил организовал в Одессе массовую акцию. Во время мероприятия раздавались призывы к вводу войск РФ в Украину якобы для «защиты русскоязычных». Кроме того, эксдепутат регулярно общался с представителями РФ, передавая данные об общественно-политической обстановке в регионе. Он координировал работу пророссийских организаций под своим контролем.

Обвиняемый также открыто поддерживал фиктивный референдум о присоединении Крыма к РФ и агитировал за аналогичный сценарий в Одессе.

Стоит отметить, что, находясь на территории РФ, он принимал участие в публичных акциях, где поддерживал агрессора, а его действия координировались с российскими властными структурами. В настоящее время обвиняемый содержится под стражей, а на его имущество наложен арест для последующей конфискации.

Напомним, одесские следователи завершили расследование в отношении трех российских военных за незаконный захват экипажа судна «Сапфир» возле Змеиного в феврале 2022 года. Экипаж направлялся на гуманитарную миссию для эвакуации раненых.