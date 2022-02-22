Признание Путиным ОРДЛО и другие главные новости за 21 февраля

Понедельник 21 февраля 2022 выдался богатым на важные и драматические в мире, Украине и Одессе.
Событием №1 стало то, что Путин признал независимость «ЛНР» и «ДНР» и уже подписал с ними договоры о дружбе и сотрудничестве
Что касается других новостей, то: В Одессе начали подготовку к курортному сезону
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