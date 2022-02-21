На одесском Морвокзале утонул мужчина-дайвер

Воскресным днем, 20 февраля 2022 года, в Одессе на Морвокзале утонул мужчина.
Подробности трагедии рассказали местные Телеграм-каналы.
Предварительно, пять человек в водолазных костюмах решили понырять прямо с пирса. Однако, что-то пошло не так, и вынырнуть удалось лишь троим. Четвертого «водолаза» достали без сознания – его увезла скорая.
Пятого мужчину искали больше часа. Но позже стало известно, что он скончался.
В социальных сетях также сообщают, что, по предварительной информации, группа дайверов хотела спуститься на судно «Сулина», затонувшее в годы Второй мировой войны.
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Фото иллюстрационное, Бессарабия.UA
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