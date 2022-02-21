Путин признал независимость «ЛНР» и «ДНР»: уже подписал с ними договоры

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы о признании независимости так называемых «ЛНР» и «ДНР». И даже подписал с их «руководством» договора о дружбе и сотрудничестве.

О том, что Россия признаёт независимость собственных марионеточных «республик», а по сути временно оккупированных территорий Украины, президент РФ сообщил в своем телеобращении к гражданам России.

После того российское пропагандистское телевидение показало кадры, на которых Путин подписывает договора с так называемыми «руководителями» обеих «республик» о дружбе и сотрудничестве.

Такой шаг он объяснил в своей длинной речи, предшествовавшей заявлению о признании независимости «ЛДНР». В ней Путин изложил свое оригинальное видение истории, которое отрицает историческое существование украинской государственности. По его версии Украину придумал и искусственно создал первый руководитель СССР Владимир Ленин. А сейчас нашей страной управляют США через украинских националистов. И цель Америки, построить на территории Украины военные базы и напасть на Россию.

Ранее в России прошло заседание Совета безопасности, на котом его члены единодушно высказались за признание независимости «ЛДНР».

В Украине в связи с принятием Россией решения о признании независимости временно оккупированных территорий собрали заседание Совета по национальной безопасности и обороне.

О принятых на заседании СНБО решениях расскажет его председатель Алексей Данилов на брифинге, который предварительно объявлен на 22:00.