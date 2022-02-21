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«Может, еще доделают»: как выглядит «таинственная» лестница на Градоначальницкой после ремонта

В Одессе окончили ремонтные работы старой-старой «таинственной» (или «скрытой») лестницы на Градоначальницкой. Корреспондент «Одесской жизни» знакомилась с результатами.

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Уже нет здесь, в конце Градоначальницкой, точнее на ее спуске, ведущем к Балковской, ни техники, ни рабочих. Тишина и покой. Старую лестницу, именуемую в народе то таинственной, то скрытой, которой оканчивается улица Градоначальницкая, наконец, отремонтировали.

О том, что эту старую лестницу, которая выведет вас прямо к Дюковскому парку, собираются ремонтировать, «Одесская жизнь» рассказывала еще в июне прошлого года.

Ее ремонт должен был окончиться в ноябре прошлого года. В январе этого года мы убедились, что он еще продолжается.

Но вот, наконец, можно увидеть результаты.

Нам обещали, что здесь появится здесь появится тротуарная гранитная рубленая плитка, появится ограда, новые парапеты, перила.

Все, как обещали: и ступени новые, и парапеты, и та самая рубленая плитка.

 

Одесситка, поднимавшаяся по этой лестнице, проявила к ней пристальное внимание. Сразу показала место, где новая плитка уже готова выпрыгнуть из своей «лунки».

— Может, еще доделают? — высказала мнение другая одесситка, показав, что в нескольких местах штукатурка уже отошла.

 Первая из моих собеседниц была настроена менее оптимистично:

— Первый серьезный ливень — будет еще хуже. Тут не доделывать, тут переделывать надо.

Часть гранитной рубленой плитки сложена рядом с новым парапетом. Новые перила — довольно удобные. Часть пути от лестницы до самой Балковской выложена уже не плиткой, а асфальтом.

Конечно, все это приятно преобразило, а, главное, сделало гораздо удобнее проход от Градоначальницкой к Балковской и обратно. Особенно если учесть, что сюда выходят ворота нескольких домов, где живут одесситы, которые каждый день пользуются обновленным удобством.

Ну а насчет получившихся в результате послеремонтных проблем, то, в самом деле: может, еще и доделают.

Или переделают…

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Фото Марии Котовой

 

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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