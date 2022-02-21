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В Одессе начали подготовку к курортному сезону

В Одессе начали подготовку к курортному сезону

Перед выходными городские власти провели совещание на пляже «Отрада». Обсуждались вопросы подготовки к курортному сезону.

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На совещании побывали первый зам городского головы Михаил Кучук, руководители профильных структурных подразделений Одесской мэрии, и провел совещание городской голова Одессы Геннадий Труханов.

Мэр отметил, что уже в феврале начнутся комиссионные обследования побережья. И обратился ко всем предпринимателям, ведущим свою хозяйственную деятельность на побережье.

Геннадий Труханов отметил, что все коммерческие объекты должны быть оформлены согласно действующему законодательству, в бюджет города должны своевременно поступать плата за аренду земли и другие налоги.

На совещании также отметили, что приветствуется социально ответственный бизнес, который благоустраивает территорию вокруг своих объектов. Но при этом любое улучшение должно вписываться в общую концепцию благоустройства набережной. Поэтому все действия по «наведению красоты» предприниматели должны согласовывать с городскими службами.

Кроме того, в ходе совещания городской голова дал поручение рассмотреть возможность установки теннисных столов рядом с новой площадкой воркаут на Трассе здоровья и обновления детской площадки, а также на спуске к пляжу «Отрада» привести в надлежащий вид площадки для игровых видов спорта (волейбол, большой теннис, бадминтон, футбол).

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Фото с сайта Одесского городского совета

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Редакция ПРОФИЛЬ

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