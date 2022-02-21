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В Одесской области у мальчика в руках сработало взрывное устройство

В Одесской области у мальчика в руках сработало взрывное устройство

13 летний подросток чуть не лишился кисти руки в селе Владычень Болградского района Одесской области. 20 февраля неизвестное взрывное устройство сработало прямо у него в руках.

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Об том сообщило издание «Бессарабия INFORM».

Чтобы сохранить мальчику кисть, в детскую областную больницу вызвали хирургов из военного госпиталя, знакомых с такими травмами.

По предварительной информации, подросток нашел взрывоопасный предмет у себя в сарае. В полиции предположили, что то было самодельное взрывное устройство, возможно из петард. Но не боевая граната, иначе последствия были бы намного серьезнее.

Операция прошла успешно и сейчас угрозы для жизни ребенка нет.

Полиция же сейчас занята выяснением обстоятельств случившегося. В первую очередь, правоохранители хотят знать, что  взорвалось у ребенка в руках, и как тот предмет к нему попал.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что в Подольске Одесской области в школе во время урока в руках 13-летнего подростка взорвалась петарда. В результате взрыва школьнику оторвало палец.

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Фото «Бессарабия INFORM»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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