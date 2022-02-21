Аварийные дома Одессы: депутат обнародовал список – найдите свой адрес

Депутат Одесского городского совета Алексей Асауленко обнародовал список аварийных жилых домов, нуждающихся в безотлагательном ремонте.
Согласно представленному депутатом списку, таких домов 164. Больше всего аварийных домов принадлежит жилкомсервисам (ЖКС) «Хмельницкий» (64) и «Порто-Франковский» (51).
Кроме того, срочного ремонта требуют 19 домов ЖКС «Черемушки», 18 домов «ЖКС «Фонтанский», 9 – ЖКС «Пересыпский» и 3 – ЖКС «Суворовский».
Ранее депутаты горсовета потребовали у мэрии предоставить перечень объектов аварийного жилого фонда, которые целесообразно реконструировать.
Предварительно, чтобы отремонтировать все аварийные дома в Одессе необходимо около 9 млрд гривен.
Но поскольку таких денег в городском бюджете нет, депутаты предложили запустить пилотный проект – привлекать для восстановления домов жильцов и инвесторов.
Также было предложено создать рабочую группу, но, как сообщает Асауленко, ответа на обращение комиссий по ЖКХ и архитектуре к мэру о созданию рабочей группы от 16 ноября 2021 года до сих порт не последовало.
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Фото: «Суспільне. Одеса»
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