Стрельба за заправке в Одессе: возможных виновников задержали

Одесские нацгвардейцы задержали пятерых мужчин, вероятно, причастных к резонансной стрельбе на автозаправке на Люстдорфской дороге.
Как сообщили в пресс-службе 11-й бригады им. М. Грушевского Нацгвардии Украины, в тот вечер военнослужащие, которые охраняли общественный порядок в Киевском районе Одессы, получили сообщение о стрельбе возле автозаправки. Прибыв на место происшествия, они обнаружили потерпевшего с колотыми и огнестрельными ранениями. Мужчина был без сознания.
Пострадавшему оказали первую помощь и вызвали скорую. Медики доставили его в реанимацию.
Позже военные задержали пять человек, предположительно причастных к совершению преступления. У одного из мужчин обнаружили предмет, похожий на нож.
Задержанных нацгвардейцы передали сотрудникам полиции.
Одеські гвардійці затримали чоловіків, ймовірно причетних до резонансної стрілянини
Увечері військовослужбовці нашої…
Опубликовано 11 бригада імені Михайла Грушевського Національної гвардії України Воскресенье, 20 февраля 2022 г.
Напомним, вечером субботы, 19 февраля, в Одессе случился инцидент на автозаправке Socar на Люстдорфской дороге – там несколько мужчин устроили перестрелку с поножовщиной. В полиции сообщили, что в результате был ранен 29-летний уроженец другого государства. Сейчас он находится в больнице.
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