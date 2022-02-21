Стрельба за заправке в Одессе: возможных виновников задержали

Одесские нацгвардейцы задержали пятерых мужчин, вероятно, причастных к резонансной стрельбе на автозаправке на Люстдорфской дороге.

Как сообщили в пресс-службе 11-й бригады им. М. Грушевского Нацгвардии Украины, в тот вечер военнослужащие, которые охраняли общественный порядок в Киевском районе Одессы, получили сообщение о стрельбе возле автозаправки. Прибыв на место происшествия, они обнаружили потерпевшего с колотыми и огнестрельными ранениями. Мужчина был без сознания.

Пострадавшему оказали первую помощь и вызвали скорую. Медики доставили его в реанимацию.

Позже военные задержали пять человек, предположительно причастных к совершению преступления. У одного из мужчин обнаружили предмет, похожий на нож.

Задержанных нацгвардейцы передали сотрудникам полиции.

Напомним, вечером субботы, 19 февраля, в Одессе случился инцидент на автозаправке Socar на Люстдорфской дороге – там несколько мужчин устроили перестрелку с поножовщиной. В полиции сообщили, что в результате был ранен 29-летний уроженец другого государства. Сейчас он находится в больнице.

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