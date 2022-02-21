Одесский роддом №7 получил современное оборудование

В одесской больнице №10 готовят к открытию новое отделение кардиологии В ГКБ №10 проведен капитальный ремонт корпуса, где будут работать: отделение интервенционной кардиологии и реперфузионной терапии на 40 коек, блок интенсивной терапии кардиологического профиля на 6 коек, отделение хирургии одного дня, служба реабилитации и кабинет телемедицины с медицинским медиацентром. ПОДРОБНЕЕ

Ночные линзы для коррекции: назначение, преимущества Линзы с момента своего появления удивляют людей с патологиями зрительных органов своей эффективностью. При этом технологии не стоят на месте и появляются изделия, которые еще лучше удовлетворяют потребности клиентов. ПОДРОБНЕЕ

В «Окне жизни» одесского роддома оставили новорожденного Вечером вторника, 15 февраля 2022 года в «Окне жизни» одесского городского роддома №5, что на улице Маршала Говорова, оставили новорожденного ребенка.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета. ПОДРОБНЕЕ