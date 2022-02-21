Одесский роддом №7 получил современное оборудование

Для городского родильного дома №7 закуплено современное оборудование на общую сумму свыше 10 миллионов гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
Роддом получил аппараты искусственной вентиляции легких, системы для ультразвуковой диагностики, а также мониторы пациента для контроля жизненных функций.
Так,
- Педиатрический аппарат ИВЛ Löwenstein Leoni plus (Германия) установлен в детском отделении роддома и предназначен для длительной респираторной поддержки новорожденных, в том числе недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов.
- Также для детского отделения приобретен современный УЗИ-аппарат Toshiba (Canon) Xario.
- Для операционного блока роддома закуплен аппарат ИВЛ Hamilton С3.
- Также здесь имеется портативная система для ультразвуковой диагностики Toshiba Voluson, которую при необходимости можно использовать в других подразделениях роддома.
- Еще один УЗИ-аппарат Logiq (США) приобретен и установлен в кабинете для обследования беременных. Современная диагностическая аппаратура обеспечивает высокую детализацию и качество проводимых исследований.
- Новое оборудование закуплено за средства, полученные роддомом №7 на основании подписанных договоров с Национальной службой здоровья Украины, всего здесь предоставляют медицинские услуги по шести пакетам НСЗУ.
За последние несколько лет были капитально отремонтированы фасад и крыша роддома, закуплено новое оборудование, созданы комфортные условия в палатах. Это позволило подготовиться к заключению договоров с НСЗУ и получить финансирование для оказания качественной медицинской помощи нашим пациенткам и дальнейшего развития учреждения,
– рассказала директор роддома №7 Татьяна Москаленко.
В минувшем году в одесском роддоме №7 появились на свет свыше 2400 малышей. Роддом имеет статусы «Клиника, доброжелательная к ребенку» и «Чистая больница, безопасная для пациента».
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Фото с сайта Одесского городского совета
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