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Одесский роддом №7 получил современное оборудование

Одесский роддом №7 получил современное оборудование

Для городского родильного дома №7 закуплено современное оборудование на общую сумму свыше 10 миллионов гривен.

Рецепты

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Роддом получил аппараты искусственной вентиляции легких, системы для ультразвуковой диагностики, а также мониторы пациента для контроля жизненных функций.

Так,

  • Педиатрический аппарат ИВЛ Löwenstein Leoni plus (Германия) установлен в детском отделении роддома и предназначен для длительной респираторной поддержки новорожденных, в том числе недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов.
  • Также для детского отделения приобретен современный УЗИ-аппарат Toshiba (Canon) Xario.
  • Для операционного блока роддома закуплен аппарат ИВЛ Hamilton С3.
  • Также здесь имеется портативная система для ультразвуковой диагностики Toshiba Voluson, которую при необходимости можно использовать в других подразделениях роддома.
  • Еще один УЗИ-аппарат Logiq (США) приобретен и установлен в кабинете для обследования беременных. Современная диагностическая аппаратура обеспечивает высокую детализацию и качество проводимых исследований.
  • Новое оборудование закуплено за средства, полученные роддомом №7 на основании подписанных договоров с Национальной службой здоровья Украины, всего здесь предоставляют медицинские услуги по шести пакетам НСЗУ.

За последние несколько лет были капитально отремонтированы фасад и крыша роддома, закуплено новое оборудование, созданы комфортные условия в палатах. Это позволило подготовиться к заключению договоров с НСЗУ и получить финансирование для оказания качественной медицинской помощи нашим пациенткам и дальнейшего развития учреждения,

– рассказала директор роддома №7 Татьяна Москаленко.

В минувшем году в одесском роддоме №7 появились на свет свыше 2400 малышей. Роддом имеет статусы «Клиника, доброжелательная к ребенку» и «Чистая больница, безопасная для пациента».

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Фото с сайта Одесского городского совета

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Редакция ПРОФИЛЬ

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