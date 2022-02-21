Под Одессой тягач снес стену дома и оставил людей без туалета (фото, видео)

Для детей и родителей: интересные факты, которые нужно знать об Одесской области 27 февраля Одесская область отпразднует свой день рождения. Одесчине исполнится 90 лет. «Одесская жизнь» предлагает детям и родителям отправиться в путешествие по родному краю, чтобы еще больше узнать о природе и людях, живущих в Одесской области. ПОДРОБНЕЕ

Февраль по-одесски: балконы – в предчувствии весны (фоторепортаж) Ах, одесские балконы-балкончики в старой (простите, исторической) части города. Где-то – целые терема, именуемые «царь-балконы», где-то – только «память» о том, что эта архитектурная «нужность» когда-то здесь пребывала… Как поживаете, когда в Одессе – февраль, уже ощутимо перетекающий в весну? ПОДРОБНЕЕ

Одесский дом Либмана: уже без драпировки и наполовину без лесов (фото) С дома Либмана, одной из жемчужин одесской архитектуры, который сейчас реставрируют, сняли драпировку. Более того: частично уже можно полюбоваться тем, как теперь выглядит памятник архитектуры – со стороны Преображенской со здания убраны леса. ПОДРОБНЕЕ