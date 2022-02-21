Под Одессой тягач снес стену дома и оставил людей без туалета (фото, видео)

Сегодня ночью, 21 февраля 2022 года, в селе Сухой Лиман Овидиопольского района Одесской области произошло курьезное ДТП с участием грузовика – тягач дорожный знак, после чего врезался в стену жилого дома, снеся ее и кирпичный забор.
Предварительно, грузовой автомобиль – тягач Renault двигался по улице Черноморцев. При повороте на улицу Таировскую водитель не выбрал безопасную скорость для маневра и в итоге сбил дорожный знак, а затем въехал в стену дома и снес ее (в этой части дома находился туалет). После грузовик продолжил движение, врезался в столб и снес кирпичный забор.
О пострадавших не сообщается.
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Источник и фото: УСИ, видео: Телеграм-канал Xydessa
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