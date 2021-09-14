Прививочный ажиотаж, мегаремонт трамвайных путей и красоты Коблевской: новости Одессы за 13 сентября

В понедельник, 13 сентября 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких важных и просто интересных событиях в Одессе и Одесской области.

Фотокорреспондент «Одесской Жизни» прогулялся по побережью. На одесских пляжах осени как не бывало

Известные украинцы обратились к президенту с просьбой предоставить Художественному музею статус национального

В окрестностях поселка Кремидовка Одесского района очевидцы сняли на видео нечастое у нас явление природы: там пронесся пыльный смерч

В Одессе устанавливают пластиковых «Януковичей» и «Одесская Жизнь» разбиралась, есть ли смысл в установке страшных, но при этом дорогих детских фигур возле пешеходных переходов

На промрынке 7 километр опровергли информацию об ограблении на территории рынка

Мы рассказывали, что такое дипфэйки: Подмена лица и голоса. Что такое дипфейки и можно ли их распознать?

Приметные старинные здания в Одесском порту будут ремонтировать: В Одессе возьмутся за исторические Красные пакгаузы

Сегодня многие абоненты «Инфоксводоканала» временно останутся без воды: Аварийное отключение воды в части Одесского района Одесской области 14 сентября 2021 года

Наш корреспондент прогулялась по Коблевской. Получился атмосферный фоторепортаж: Одесская улица Коблевская – былые красоты, нелепицы и рыночное разделение

Городские власти заявили, что идет подготовка дорогого и масштабного проекта по капремонту трамвайной линии на поселок Котовского: В Одессе заменят трамвайные пути на Котовского: когда и за сколько

Также мы выяснили, что толкнуло одесситов массово прийти в пункты вакцинации в минувший уикэнд: На выходных одесситы ринулись прививаться от коронавируса: что стало причиной?

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