Под Одессой пронесся пыльный смерч (видео)

Воскресным вечером, 12 сентября, в полу неподалеку от села Кремидовка Лиманского района Одесской области очевидцы запечатлели огромный пылевой вихрь.
Видео опубликовал Телеграм-канал Хydessa.
На видео показано, как сильный ветер начал поднимать пыль и закручивать ее в спираль, которая затем поднялась на десятки метров над землей.
Такое атмосферное явление также называют «пылевым дьяволом».
Отметим, что смерч – нечастое природное явление, однако на территории Одесской области его стали видеть все чаще. Не исключено, что это связано со сменой климата.
Напомним, в июне над Черным морем у берегов Одессы моряки сняли на видео водяной смерч.
Фото: скриншот с видео, видео: Телеграм-канал Хydessa