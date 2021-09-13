Под Одессой пронесся пыльный смерч (видео)

На видео показано, как сильный ветер начал поднимать пыль и закручивать ее в спираль, которая затем поднялась на десятки метров над землей.

Такое атмосферное явление также называют «пылевым дьяволом».

Отметим, что смерч – нечастое природное явление, однако на территории Одесской области его стали видеть все чаще. Не исключено, что это связано со сменой климата.

Напомним, в июне над Черным морем у берегов Одессы моряки сняли на видео водяной смерч.

Фото: скриншот с видео, видео: Телеграм-канал Хydessa