Аварийное отключение воды в части Одесского района Одесской области 14 сентября 2021 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит к сведению жителей области, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения работ по замене запорной арматуры диаметром 100 мм.

В связи с чем, 14 сентября 2021 года с 09:00 до 19:00, будет прекращена подача воды следующим потребителям:

с. Крыжановка,

с. Лески,

Фонтанка,

с. Вапнярка,

с. Новая Дофиновка,

ТРЦ «Ривьера».

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)