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На одесских пляжах осени как не бывало (фоторепортаж)

На одесских пляжах осени как не бывало (фоторепортаж)

Первый осенний месяц подходит к своей середине, а на пляжах Одессы все еще лето. Люди купаются, загорают, ловят рыбу и предаются иным сугубо летним занятиям.

Да и температура морской воды вполне летняя. Солнце уже не так печет, но воздух днем все еще теплый.

Вот только людей на песке и в воде стало меньше. Сезон отпусков и каникул окончен. Зато кто сумел вырваться к морю, об этом точно не жалеет.

одесские пляжи сентябрь
одесские пляжи сентябрь
одесские пляжи сентябрь
одесские пляжи сентябрь
одесские пляжи сентябрь
одесские пляжи сентябрь
одесские пляжи сентябрь
одесские пляжи сентябрь
одесские пляжи сентябрь
одесские пляжи сентябрь
одесские пляжи сентябрь
одесские пляжи сентябрь
одесские пляжи сентябрь
одесские пляжи сентябрь
одесские пляжи сентябрь
одесские пляжи сентябрь
одесские пляжи сентябрь
одесские пляжи сентябрь
одесские пляжи сентябрь
одесские пляжи сентябрь
одесские пляжи сентябрь
одесские пляжи сентябрь
одесские пляжи сентябрь
одесские пляжи сентябрь
одесские пляжи сентябрь
одесские пляжи сентябрь
одесские пляжи сентябрь
одесские пляжи сентябрь
одесские пляжи сентябрь
одесские пляжи сентябрь
одесские пляжи сентябрь
одесские пляжи сентябрь
одесские пляжи сентябрь
одесские пляжи сентябрь
одесские пляжи сентябрь
одесские пляжи сентябрь
одесские пляжи сентябрь
одесские пляжи сентябрь
одесские пляжи сентябрь
одесские пляжи сентябрь
одесские пляжи сентябрь

Смотрите также фоторепортажи “Одесской Жизни” с городских пляжей, сделанные в конце августа:

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Редакция ПРОФИЛЬ

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