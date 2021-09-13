На одесских пляжах осени как не бывало (фоторепортаж)

Первый осенний месяц подходит к своей середине, а на пляжах Одессы все еще лето. Люди купаются, загорают, ловят рыбу и предаются иным сугубо летним занятиям.

Да и температура морской воды вполне летняя. Солнце уже не так печет, но воздух днем все еще теплый.

Вот только людей на песке и в воде стало меньше. Сезон отпусков и каникул окончен. Зато кто сумел вырваться к морю, об этом точно не жалеет.

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Блеск и не только одесских пляжей: от Ланжерона до Чкаловского (фоторепортаж)