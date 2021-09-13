Художественному музею – статус национального: известные украинцы обратились к президенту

К президенту Украины Владимиру Зеленскому было направлено обращение с просьбой предоставить Одесскому художественному музею статус национального.

Об этом говорится в сообщении на официальной facebook-странице музея.

В сообщении сказано:

Получить для музея этот статус был давней мечтой и целью нашего директора Александра Ройтбурда – и мы делаем все, чтобы она осуществилась. За последние три года музей коренным образом изменился и стал центром общественной жизни и точкой культурного притяжения не только для одесситов, но и для жителей всей страны.

Обращение поддержало много известных украинцев, а составили его председатель Одесской областной государственной администрации Сергей Гриневецкий и депутат Одесского городского совета, известный бизнесмен и меценат Вадим Мороховский.

Уже есть под обращением подписи почти 50 деятелей культуры, музейных и художников, среди них такие известные личности как Алексей Ботвинов, Владислав Троицкий, Борис Херсонский, Сергей Жадан, Михаил Рева, Екатерина Чуева, Екатерина Бабкина, Олеся Островская-Люта, Юлия Литвинец и много других.

Сбор подписей представителей общества в области культуры и искусств продолжается. Ознакомиться с текстом можно по ссылке https://www.ofam.org.ua/zvernenna-do-presydenta.

Ранее сообщалось, что уже направлено обращение к министру культуры Александру Ткаченко за подписью главы Одесской областной государственной администрации Сергея Гринивецкого с просьбой предоставить ОХМ статус национального.

А министр культуры Украины Александр Ткаченко пообещал, в его ведомстве рассчитывают, закончить необходимые процедуры по предоставлению музею статуса «Национального» к концу 2021 года.

Фото Одесский художественный музей