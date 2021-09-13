Новости Одессы и Одесской области

На 7 километре опровергли информацию об ограблении на территории рынка

На 7 километре опровергли информацию об ограблении на территории рынка

Появившаяся 12 сентября в региональных и центральных СМИ информация об ограблении на рынке предпринимателей из Черновцов не соответствует действительности.

Об этом сообщили в администрации ООО «ПРОМРЫНОК» («7 километр»).

В сообщении сказано, что по информации от полиции Одесской области, данный инцидент произошел на территории складского комплекса «Нове місто», который располагается напротив «Эпицентра», по адресу: ул. Базовая, 17.

На территории рынка «7 километр» никаких резонансных правонарушений за последнюю неделю зарегистрировано не было.

Ранее «Одеская Жизнь», ссылаясь на издание «Діло», сообщила, что в Одесской области неизвестные вырвали у женщины сумки с 1 миллионом гривен. Местом происшествия был назван промрынок на 7 километре Овидиопольской дороги.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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