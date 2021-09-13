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В Одессе устанавливают пластиковых «Януковичей» – но есть ли в них смысл? (фото)

В Одессе устанавливают пластиковых «Януковичей» – но есть ли в них смысл? (фото)

В Одессе снова начали устанавливать пластиковые конструкции, которые якобы должны способствовать безопасности на пешеходных переходах. В народе их прозвали «Януковичами» за отдаленное сходство с беглым президентом.

пластиковый "янукович"2

Ранее «Януковичи» появились возле школы на проспекте Гагарина, а недавно еще две фигурки установили по инициативе Мореходного колледжа на Маразлиевской.

пластиковый "янукович"3

Об этом сообщил депутат Одесского горсовета Петр Обухов.

Между тем, по мнению Обухова, пластиковые человечки «бессмысленны», так как их эффективность никем не доказана.

«Я уверен, что это ненужная трата денег. Одна фигурка стоит от 10 тысяч гривен, еще нужны деньги на установку конструкции.

Но эффективность этих пластиковых человечков никем не доказана. В развитых странах, где работает программа Vision Zero достижения нулевой смертности на дорогах, ни одного такого «пластикового януковича» нет»,

– написал в своем Facebook депутат.

пластиковый "янукович"4

Петр Обухов против «януковича»

Кроме того, он отмечает, что такие «пугала» могут быть даже опасны: автомобилисты, которые постоянно ездят по этой дороге, вскоре привыкают к фигурке и со временем могут перестать реагировать на приближение реального человека.

При этом Петр Обухов ссылается на эксперимент, проведенный во Львове, доказавший, что автомобилисты никак не снижают скорость возле переходов с искусственными пешеходами.

«Еще раз повторю, что безопасность на дорогах обеспечат островки безопасности, «берлинские подушки», которые заставят водителей ездить медленнее, а также подсвеченные зебры.

Лучше бы потратили средства на обновление разметки и подсветку перехода сверху»

– сделал вывод депутат.

Напомним, пластиковые фигурки начали появляться в Одессе осенью прошлого года. Тогда манекен мальчика с рюкзачком установили у перехода на улице Маршала Малиновского неподалеку от школы.

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Фото с Facebook-страницы Петра Обухова

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Редакция ПРОФИЛЬ

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