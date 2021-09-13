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В Одессе возьмутся за исторические Красные пакгаузы

В Одессе возьмутся за исторические Красные пакгаузы

В Одесском порту собираются всерьез взяться за исторические Красные пакгаузы — складские помещения, памятники архитектуры.

Построены в конце ХIХ века (по данным ресурса «Домофото»; по другим данным — в самом начале ХХ века).

Пакгаузы ждет капитальный ремонт, а перед этим — проектно-изыскательные работы, в ходе которых эксперты сделают выводы о состоянии исторических зданий и выдадут предложения по их реставрации.

Соответствующий тендер был опубликован на ресурсе «Прозорро». Победителем тендера стал НИИ подземного и специального строительства.

Этот НИИ будет проводить обследование исторического наследия и, согласно тендерной документации, разработать паспорта объектов, выполнить предпроектные работы по капитальному ремонту.

Красные пакгаузы построены в позапрошлом веке из красного обожженного кирпича, отсюда и их название. Они и по сей день используются.

В начале XX века пакгаузы уже стали достопримечательностью и даже попали в туристические путеводители по Одессе. Складские помещения одесского порта описывали Катаев, Грин, Куприн.

На очереди в Одессе реставрация еще одного знаменитого памятника архитектуры – дома Либмана. Обещают закончить к новому году.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что с памятника архитектуры по адресу ул. Преображенская, 24 начали убирать леса. Уже видно, как будет выглядеть отреставрированное здание. Дом известен тем, что в нем проживал изобретатель киноаппарата Иосиф Тимченко.

Но не всем одесским памятникам архитектуры так везет, как красным пакгаузам и дому Тимченко. От типографии Фесенко, например, остались только судовые разбирательства, а по факту не осталось ничего.

Да и реставрация бывает разной. Дом Русова, например так отреставрировали, что там у статуи вместо лица оказалась бутылка.

Фото odessahistory.net и photographers.ua; скриншот автора

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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