Новости Одессы и Одесской области

На выходных одесситы ринулись прививаться от коронавируса: что стало причиной?

На выходных одесситы ринулись прививаться от коронавируса: что стало причиной?

За два дня прививку от COVID-19 получили 11 643 человека, что в полтора раза больше, чем за предыдущие выходные.

Об этом сообщили в Департаменте информации Одесского городского совета.

В субботу и воскресенье, 11 и 12 сентября 2021 года, десять центров массовой вакцинации от COVID-19 работали во всех районах Одессы.

Для вакцинации и ревакцинации использовались вакцины AstraZeneca, CoronaVac, Comirnaty/Pfizer и Moderna, одобренные Всемирной организацией здравоохранения. Случаи побочных реакций и осложнений после введения вакцины зарегистрированы не были.

Именно возможностью выбрать Comirnaty/Pfizer и Moderna можно объяснить повышенный интерес к вакцинации. Люди почему-то больше доверяют этим вакцинам, хотя медики уверяют, что эффективны все четыре препарата.

Кроме того, ежедневно продолжают работать стационарные прививочные пункты во всех Центрах первичной медико-санитарной помощи Одессы, а также центры вакцинации в издательстве «Черноморье» (пл. Деревянко, 1) и в аэропорту «Одесса».

При посещении пункта вакцинации необходимо иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон, при прохождении ревакцинации – загранпаспорт для оформления международного свидетельства о вакцинации.

Смотрите также в “Одесской Жизни” ежедневную статистику по заболеваемости короновирусом в Одесской области. Так, на утро понедельника в регионе зафиксировали 56 новых случая коронавируса (COVID-19).

Также мы рассказывали о том, имеют ли право родтели школьников контролировать, как прививаются от COVID-19 одесские учителя?

Фото с сайта Одесского городского совета

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Редакция ПРОФИЛЬ

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