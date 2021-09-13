Искусственный интеллект умеет создавать фото и видео, которые выглядят как настоящие. Раньше этой технологией владели только специалисты, но сейчас она доступна широким массам. Появились программы и приложения для телефона, которые могут использовать наработки искусственного интеллекта и нейросетей.

Давайте разберемся, что такое дипфейки, для чего их используют в бизнесе и как распознать такие подделки «невооруженным» глазом.

Что значит дипфейк?

Дипфейк (Deepfake) или «глубинный фейк» — это такая технология, которая позволяет наложить изображение или видео одного человека на другого. В результате, подделку очень сложно отличить от реальности. Для создания дипфейков используют искусственный интеллект.

Технология дипфейков стала набирать популярность в 2017 году, когда в интернете появились ролики с участием голливудских актеров. В то время качество подделок было низким и это бросалось в глаза. Но сейчас все изменилось. Например, в марте 2021 года серия дипфейков с актером Томом Крузом сбила с толку миллионы пользователей социальной сети TikTok. Эти ролики были настолько правдоподобными, что многие стали задумываться о том, где проходит грань между реальностью и выдумкой.

Значит любому человеку можно запросто «пересадить» лицо?

В принципе, да. Но дипфейк — это не только «пересадка» лиц. Искусственный интеллект умеет создавать «несуществующих» людей. То есть собирает лицо по частям: нос и глаза оттуда, уши и лоб отсюда, и так далее. На сайте под названием «этот человек не существует» показано, как работает эта технология. Обновляя страничку, каждый раз будет генерироваться лицо человека, собранного из разных частей.

Некоторые компании создают себе виртуальных работников, чтобы они общались с клиентами. Они проводят презентации и зачитывают электронные письма. Могут говорить на разных языках. Таким образом, получается иллюзия, что разговаривают лично с вами.

И как распознать такой дипфейк?

Это непросто — с первого раза может и не получиться. Нужно внимательно следить за движениями лица на видео, чтобы распознать дипфейк.

Слишком гладкая кожа, отсутствие теней под носом и глазами — сигнализируют о том, что перед нами может быть подделка.

Часто на заднем фоне или в некоторых местах заметны дефекты: неровности, размытие или сглаживание.

Дипфейки могут неестественно моргать глазами. Если человек двигает головой, то стоит внимательно присмотреться к ушам — можно заметить неестественную геометрию.

Язык и зубы — это тоже слабое место у дипфейков, они могут выглядеть ненатурально, с дефектами.

А вообще, многие крупные корпорации обещают разработать программу, которая будет распознавать дипфейки. Раз искусственный интеллект может создавать «несуществующих» людей, значит сможет и находить их.

Уже сейчас американские исследователи предложили метод для выявления дипфейков. Он основан на сравнении отражения в глазах человека. У дипфейков отражения отличаются в каждом глазу, а на реальных фото практически одинаковые.

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Фото: pinterest.com