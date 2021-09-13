В Одессе заменят трамвайные пути на Котовского: когда и за сколько

Сегодня в городском совете рассказали, во сколько обойдется реконструкция трамвайной линии от Пересыпского моста до улицы Паустовского.

Замена трамвайных путей вместе обновлением контактной сети и модернизацией тяговых подстанций обойдется городу почти в миллиард гривен.

Руководитель Департамента транспорта Одесского горсовета Артем Сидоренко озвучил получившиеся цифры.

На замену 29 километров трамвайной колеи понадобятся 553 млн. грн. На замену 29 километров контактной сети 106 млн. грн. Замена 30,5 км. низковольтной и 17,6 км. высоковольтной кабельных трасс обойдется в 52,91 млн. грн. Замена оборудования на 8 тяговых подстанциях – 129 млн. грн.

В целом же проект замены трамвайного хозяйства в Суворовском районе обойдется в 840 миллионов гривен.

Сколько времени займет реализация проекта, городские власти не сказали. Известно только, что на первый этап работ потребуется 8-9 месяцев. За это время капитально отремонтируют переезды на улицах Паустовского, Заболотного, 7-й Пересыпкой и в районе “Молодой гвардии”.

Но и сроки начала первого этапа пока не назвали. Единственно что можно сказать, это будет уже в следующем году.

Финансироваться проект будет на 80% за счет кредита от Европейского инвестиционного банка и на 20% за счет средств городского бюджета.

Работы будут проводиться так, чтобы не останавливать движения трамваев.

Реконструкция трамвайной линии является частью работ по созданию трамвайного маршрута Север-Юг, который соединит спальный районы Таирова и Котовского друг с другом через центр города.

Помимо ремонта трамвайных путей, город до конца года приобретет 12 трехсекционных трамваев, которые будут обслуживать маршрут Север-Юг. Конкурс на их приобретение должен пройти до конца сентября.

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