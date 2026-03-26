Ключевые моменты:

Утром 26 марта в работе приложения Приват24 произошел кратковременный технический сбой.

Часть пользователей жаловалась на проблемы с авторизацией и медленную загрузку системы.

Технические специалисты оперативно устранили неполадки и стабилизировали доступ к счетам.

На данный момент приложение работает в штатном режиме, угрозы средствам клиентов нет.

Технические проблемы возникли в начале рабочего дня. Клиенты банка массово сообщали, что приложение «зависает» на этапе авторизации или долго обрабатывает запросы. В то же время сбой затронул не всех пользователей – у многих сервис продолжал работать без перебоев.

Специалисты «ПриватБанка» оперативно отреагировали на ситуацию и устранили неполадки. На данный момент мобильный банк работает в обычном режиме: пользователи могут беспрепятственно проверять баланс и совершать платежи.

В банке заверяют, что ситуация носила исключительно технический характер и не повлияла на безопасность средств на счетах.

Читайте также: Отопление отключают: два города Одесской области уже завершили сезон.