Как пишут нам читатели «Одесской жизни», в настоящее время в магазинах невозможно рассчитаться банковскими картами, также не проходят платежи через Apple/Google Pay. Не работают некоторые сайты, в частности сайты некоторых банков. Не открываются мобильные приложения «Дія», «Нова пошта», «Ощадбанк», «ПУМБ», «Ukrsibbank» и ряд других.

«Это не хакерская атака. Ожидаем возобновление работы всех сервисов до 10:00», – прокомментировали в пресс-службе «Новой Почты».

А вот глава «Монобанка» Олег Гороховский объясняет произошедшее хакерской атакой на один из крупных дата-центров.

Пока ситуация не стабилизируется, пользователям рекомендуется использовать альтернативные способы оплаты и следить за официальными сообщениями от банков и сервисов.