Ключевые моменты:

В Измаиле задержан 54-летний мужчина, подозреваемый в убийстве своей матери;

Конфликт возник из-за денег;

Мужчина попытался ввести полицию в заблуждение, но позже признался в совершении преступления;

За умышленное убийство ему грозит до 15 лет тюрьмы (ч.1 ст. 115 УК Украины).

Как рассказали сегодня в пресс-службе областного управления Нацполиции, несколько дней назад вечером на спецлинию 102 позвонил измаилец и сообщил, что обнаружил свою 84-летнюю мать без признаков жизни в ее квартире.

При осмотре тела женщины правоохранители обнаружили признаки насильственной смерти. Предварительно, потерпевшая скончалась от удушения. Точную причину определит судебно-медицинская экспертиза, назначенная следователем.

В ходе начатого досудебного расследования полицейские установили, что в этот вечер между сыном и матерью произошел конфликт. Мужчина пришел к ней домой с требованием дать деньги на собственные нужды. Услышав отказ, он набросился на старушку, ударил ее и задушил.

После совершенного злоумышленник попытался ввести полицию в заблуждение, заявив, что нашел мать уже мертвой и не знает, что произошло. Однако доказательства, собранные следователями, указали на его прямую причастность к преступлению. Осознав это, мужчина признался в содеянном.

Мужчину задержали по подозрению в умышленном убийстве. Согласно ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, за содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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