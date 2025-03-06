Детали инцидента поведали в пресс-службе областного управления полиции.

По информации правоохранителей, это случилось в октябре прошлого года в одном из населенных пунктов Долинской ОТГ.

В тот день супруги поссорились на бытовой почве, и в ходе конфликта мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, облил женщину бензином и поджег. Охваченная пламенем, она выбежала на улицу, схватив с кровати покрывало, которым обернулась и таким образом потушила огонь.

Каретой скорой помощи пострадавшую доставили в больницу, где медики диагностировали у нее термическую травму и ожоговый шок. Согласно выводу судебно-медицинской экспертизы, такие травмы относятся к категории тяжких телесных повреждений.

Мужчину задержали. В дальнейшем суд удовлетворил ходатайство следователей и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Назначенная судебно-психиатрическая экспертиза признала мужчину вменяемым.

На основании собранных доказательств ему было предъявлено обвинение в покушении на убийство, совершенное с особой жестокостью. Согласно п. 4 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, правонарушителю грозит до 15 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

Читайте также: