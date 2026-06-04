Ключевые моменты:
- «Укрзалізниця» запустила модернизированный электропоезд с кондиционированием по маршруту Одесса – Винница.
- Новый рейс позволяет удобно формировать пересадочные маршруты в Киев через Винницу.
- Поезд отремонтирован на собственных производственных мощностях компании.
- Запуск является частью системы государственного заказа пассажирских перевозок.
Модернизированный электропоезд соединит Одессу и Винницу
«Укрзалізниця» завершила модернизацию очередного электропоезда, который теперь оборудован современной системой кондиционирования для более комфортных поездок в жаркий сезон. Работы выполнялись на собственных производственных мощностях компании.
Обновленный состав будет курсировать по направлению Одесса – Винница. Ранее подобный модернизированный поезд уже начал работать на маршруте Киев – Винница – Хмельницкий.
Запуск нового рейса позволит сформировать удобные комбинированные сообщения с пересадкой в Виннице, что фактически станет альтернативой дефицитным прямым поездам между югом страны и столицей.
В министерстве отмечают, что подобная модель перевозок является частью новой системы государственного заказа пассажирских перевозок. То есть это должно обеспечить более доступные цены для пассажиров и поддержать стабильность работы перевозчика.
Для удобства путешествий новые рейсы синхронизированы между собой: в случае задержки одного поезда другой ожидает пассажиров, что позволяет снизить риски потери пересадки.
Одесса – Киев (с 4 июня):
- №840: Одесса 12:55 → Винница 18:30
- №858 (пересадка): Винница 18:50 → 22:04
Киев – Одесса (с 5 июня):
- №857 (Киев – Хмельницкий): Киев 07:02 → Винница 10:32
- №839 (пересадка): Винница 11:08 → Одесса 17:01
Напомним, «Укрзалізниця» анонсировала июньские изменения в движении пригородных поездов в Одесской области и увеличения количества мест в популярных направлениях. Также в регионе временно ограничат движение транспорта из-за ремонта железнодорожного переезда.