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«Укрзалізниця» запустила модернизированный электропоезд с кондиционированием по маршруту Одесса – Винница.

Новый рейс позволяет удобно формировать пересадочные маршруты в Киев через Винницу.

Поезд отремонтирован на собственных производственных мощностях компании.

Запуск является частью системы государственного заказа пассажирских перевозок.

Модернизированный электропоезд соединит Одессу и Винницу

«Укрзалізниця» завершила модернизацию очередного электропоезда, который теперь оборудован современной системой кондиционирования для более комфортных поездок в жаркий сезон. Работы выполнялись на собственных производственных мощностях компании.

Обновленный состав будет курсировать по направлению Одесса – Винница. Ранее подобный модернизированный поезд уже начал работать на маршруте Киев – Винница – Хмельницкий.

Запуск нового рейса позволит сформировать удобные комбинированные сообщения с пересадкой в ​​Виннице, что фактически станет альтернативой дефицитным прямым поездам между югом страны и столицей.

В министерстве отмечают, что подобная модель перевозок является частью новой системы государственного заказа пассажирских перевозок. То есть это должно обеспечить более доступные цены для пассажиров и поддержать стабильность работы перевозчика.

Для удобства путешествий новые рейсы синхронизированы между собой: в случае задержки одного поезда другой ожидает пассажиров, что позволяет снизить риски потери пересадки.

Одесса – Киев (с 4 июня):

№840: Одесса 12:55 → Винница 18:30

№858 (пересадка): Винница 18:50 → 22:04

Киев – Одесса (с 5 июня):

№857 (Киев – Хмельницкий): Киев 07:02 → Винница 10:32

№839 (пересадка): Винница 11:08 → Одесса 17:01

Напомним, «Укрзалізниця» анонсировала июньские изменения в движении пригородных поездов в Одесской области и увеличения количества мест в популярных направлениях. Также в регионе временно ограничат движение транспорта из-за ремонта железнодорожного переезда.