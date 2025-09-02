Ключевые моменты:

Предупредительные выстрелы пограничников не заставили нарушителей остановиться.

Один из нарушителей погиб от пулевого ранения, другой задержан после преодоления инженерных заграждений.

Детали инцидента

Инцидент произошел во время попытки двух мужчин пересечь государственную границу вне пунктов пропуска. Предупредительные выстрелы были произведены в соответствии с правилами применения огнестрельного оружия, однако нарушители проигнорировали требование остановиться и продолжили движение в направлении границы. При задержании один из мужчин был задержан с признаками жизни, другой был обнаружен уже без признаков жизни с пулевым ранением.

Сотрудники Нацполиции и Государственного бюро расследований оперативно прибыли на место происшествия и начали неотложные следственные действия. Государственная пограничная служба Украины назначила служебное расследование и оказывает полное содействие следственным органам для выяснения всех обстоятельств трагедии.