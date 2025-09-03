Ключевые моменты:

3 сентября магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, однако существенных магнитных бурь не ожидается.

Согласно актуальному прогнозу Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), в среду, 3 сентября, ожидается солнечная активность с К-индексом 3,7 (желтый уровень), что соответствует средним магнитным бурям.

По данным сайта Meteoprog.UA, в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло два всплеска класса С. Такие вспышки сильно не влияют на Землю.

Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность будет умеренной с небольшой вероятностью вспышек X-класса. Вероятность небольшого геомагнитного шторма – 15%.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Как помочь организму в дни магнитных бурь

Врачи советуют в такие дни соблюдать режим сна и здорового питания, пить больше воды, избегать алкоголя, кофе и тяжелых блюд. Полезны будут прогулки на свежем воздухе, однако следует избегать прямых солнечных лучей.

Легкие физические упражнения помогут поддержать тонус, а людям с хроническими болезнями советуют иметь под рукой необходимые лекарства. Утром полезен контрастный душ для бодрости, а вечером – теплая ванна для расслабления.