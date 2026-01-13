Ключевые моменты:

780 предприятий приступили к судебному банкротству.

Одещина в топ-5.

Типы компаний и наиболее уязвимые отрасли.

53 компании в Одесской области пошли в банкротство

По данным Верховного суда Украины, за 2025 год процедуру судебного банкротства в Украине приступили 780 предприятий. Это составляет около 10% всех случаев прекращения или трансформации бизнеса. В общей сложности 8191 компания прошли через такие процессы.

Что касается Одесской области, то она вошла в пятерку лидеров по количеству дел: в регионе открыто 53 процедуры. Это составляет 6,8% национального показателя. Одесскую область обогнали Киев, Запорожская, Киевская и Днепропетровская области.

Следует отметить, что наиболее распространенным типом должников стали общества с ограниченной ответственностью — 84% случаев. Лидерами по банкротствам оказались компании по оптовой торговле (266 предприятий), аграрному сектору (71), операциям с недвижимостью, строительству и розничной торговле. К слову, только в 48 случаях бизнес выбрал санацию по восстановлению платежеспособности. И это менее 1% от общего количества.

Добавим, по данным налоговой, с января по декабрь 2025 предприятия и ФЛП Одесской области перечислили в бюджеты всех уровней 64 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей.

Напомним, в Одесской области запланировано 246 плановых налоговых инспекций. В фокусе в Одесской области — плановые документальные проверки бизнеса.