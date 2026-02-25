Ключевые моменты:

Одесские ФОПы — лидеры среди регионов по уплате единого налога в 2025 году.

Сколько уплатили налогов ФОПы Украины.

Одесса в 1-й группе заплатила больше всего в Украине.

Сколько налогов уплатили одесские предприниматели

По информации Опендатабота, ФОПы Украины в прошлом году уплатили 59,89 млрд грн единого налога. Это на 9% больше, чем в 2024 году. Кроме этого, это максимум за пять лет: от 34,81 млрд грн в 2021 году до 59,89 млрд грн в 2025-м.

В общей сложности, 80% суммы (47,84 млрд грн) обеспечила третья группа ФОПов. К слову, в Украине зарегистрировано 1,63 млн ФОП, половина из которых — на третьей группе.

Больше всего предприниматели уплатили единый налог в Киеве (13,2 млрд грн, 22%), за ним Львовщина (5,4 млрд грн, 9%) и Днепропетровщина (5,2 млрд грн, 9%). Что касается Одесской области, то наш регион занимает 7 место по объему уплаченного единого налога. Одесские предприниматели уплатили 3.2 миллиарда гривен единого налога за 2025 год.

Добавим, что особенно заметен взнос одесских ФОПов первой группы, уплативших 48 млн грн налога. Кстати, это самый большой показатель в Украине в этой налоговой группе.

Напомним, ФОПы первой группы в Украине – это преимущественно мелкие уличные торговцы и мастера с низким оборотом. Такие предприниматели продают овощи, фрукты, одежду, делают маникюр, занимаются парикмахерским искусством, ремонтируют обувь и т.д.