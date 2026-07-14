Ключевые моменты:

Обрушившийся коллектор до сих пор не имеет официального владельца

Аварию ликвидировали лишь временными восстановительными работами

Загрязнение моря после прорыва продолжают фиксировать экологи

Без капитального ремонта риск новых аварий остается высоким

После аварии на канализационном коллекторе возле Крыжановки Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа продолжает контролировать состояние морской воды, а Фонтанский сельский совет профинансировал первоочередные аварийные работы. Информация в материале основана на комментариях старшего государственного инспектора Андрея Островского, данных Госэкоинспекции, документах управления капитального строительства Одесского городского совета и официальной информации Фонтанского сельского совета.

Почему коллектор остался без хозяина

После июньской аварии на канализационном коллекторе возле жилого массива «Зеленый мыс» утечку сточных вод удалось остановить. Однако история получила неожиданное продолжение: во время выяснения причин аварии оказалось, что сооружение фактически осталось без балансодержателя.

Именно это сегодня является главным препятствием для полноценного ремонта сети.

Канализационную насосную станцию, трубопроводы и магистральный коллектор построили еще в 2007 году по заказу ООО «СВТ-Ко» совместно с управлением капитального строительства Одесского городского совета.

После завершения строительства объекты ввели в эксплуатацию, однако на баланс ни одного учреждения их, вероятно, так и не передали. Именно поэтому после обрушения коллектора определить ответственного за его содержание не удалось.

По информации Фонтанского сельского совета, официальный балансодержатель ни аварийного участка сети, ни ливневого коллектора, который выводит стоки в Черное море в районе пляжа «Фрегат», в настоящее время неизвестен.

Что сделали после аварии

Фонтанский сельский совет выделил средства на ликвидацию последствий аварии.

По словам старшего государственного инспектора по охране окружающей природной среды Юго-Западного округа Андрея Островского, аварийно-восстановительные работы первого этапа завершены. На поврежденном участке проложили новые трубы, что позволило направить сточные воды в централизованную систему водоотведения. Подтопление жилых домов ликвидировано.

При этом экологи продолжают регулярно отбирать пробы морской воды. В образцах, взятых из ливневого коллектора после аварии, по-прежнему фиксируется превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Почему проблему нельзя считать решенной

Специалисты подчеркивают, что нынешние работы лишь устранили аварийную ситуацию.

Фактически замена небольшого участка трубы не решает проблему изношенного коллектора. Когда именно может произойти новый прорыв, спрогнозировать невозможно. Тем более что это уже не первая авария на данном участке сети.

Для окончательного решения проблемы необходим полноценный капитальный ремонт, однако без определенного владельца непонятно, кто будет отвечать за его проведение.

Одесский горсовет предлагает передать коллектор громаде

Управление капитального строительства Одесского городского совета обратилось в Фонтанский сельский совет с предложением принять проблемный участок коллектора как имущество, владелец которого неизвестен.

Однако пока неясно, согласится ли громада принять на баланс инженерное сооружение, которое почти два десятилетия фактически оставалось бесхозным.

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