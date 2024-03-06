Праздники и события 6 марта: проверьте зрение и исследуйте свое имя

Праздники 6 марта

Европейский день праведников

В этот день в странах Европы отмечают Европейский день праведников. Этот праздник был основан по инициативе Европейского парламента в 2012 году для чествования тех, кто продемонстрировал мужество и преданность в защите прав человека, способствовал свободе и справедливости, людей, которые, рискуя жизнью, спасали других в самые темные времена человечества, включая Холокост.

День исследования значения вашего имени

Также в этом году 6 марта отмечается День исследования значения вашего имени. Необычный праздник, который помогает углубиться в значение имени, отмечают каждый год в первую среду марта. Он является более широкой версией Недели исследования значения имени, созданной американцем Джерри Хиллом в 1997 году. В этот день не следует забывать, что наши имена – это не просто ярлыки, но и немаловажная часть идентичности. Они несут в себе глубокое культурное, личное и родственное значение.

Всемирный день борьбы с глаукомой

Современная медицина крайне развита и перспективна, но даже сейчас остаются болезни, которые являются препятствием для всего человечества. Глаукома – одна из них. Именно она занимает первое место среди всех патологий, ведущих к полной потере зрения. И сегодня, 6 марта, отмечается Всемирный день борьбы с глаукомой, поэтому обращаем внимание на важность регулярной проверки зрения.

День борьбы с плохим обслуживанием

А еще 6 марта празднуют День борьбы с плохим обслуживанием. Это событие является важным напоминанием для каждого бизнеса, ведь сегодня плохое обслуживание может полностью разрушить вашу жизнь. Хотя это и неофициальный праздник, но он очень важен. История обслуживания клиентов очень древняя и берет свое начало еще при изобретении телефона. Тогда была создана концепция прямой линии связи для жалоб и запросов. Но только с промышленной революцией и появлением среднего класса обслуживания сформировалось в том виде, который мы видим сейчас.

День без домашних заданий

Это своеобразная передышка для учащихся, учителей и родителей. Такой день был основан американцами Томасом и Рут Рой, которые предложили выделить особый день для того, чтобы дать возможность детям сосредоточиться на других делах, кроме школьных заданий. Также это день посвящен распространению информации о том, что домашние задачи могут не приносить пользы и даже вредить.

Памятные даты 6 марта

12 год до н. э – император Октавиан Август принимает титул Pontifex Maximus, важнейший религиозный пост Рима;

632 год – заключительная проповедь пророка Магомета на горе Арафат;

1665 год – начинают издавать старейший научный журнал мира – Philosophical Transactions of the Royal Society;

1853 год – Театр ла Фениче (Венеция) впервые ставит «Травиату» Джузеппе Верди;

1857 год – Верховный суд США по делу Дред Скотт против Сэндфорда постановляет, что Конституция США не предусматривает гражданства, прав и свобод для чернокожих людей;

1899 год – немецкая компания Bayer получает патент на торговую марку «аспирин»;

1902 год – основывают футбольный клуб «Реал Мадрид»;

1913 год – впервые в печати упоминают слово «джаз»;

1918 год – Украинская Центральная Рада провозглашает административную реформу УНР, поделив ее на 32 земли;

1933 год – новый президент США Франклин Делано Рузвельт на неделю останавливает все банковские операции, что помогло восстановить доверие американцев к банковской системе в разгар Великой депрессии;

1939 год – в честь 125-летия со дня рождения Кобзаря в Киеве открывают памятник Тарасу Шевченко;

1964 год – боксер Кассиус Клей принимает ислам и становится Мухаммедом Али;

1970 год – в Англии выходит сингл The Beatles «Let It Be»;

1991 год – учреждают Национальный олимпийский комитет Украины;

1992 год – начинается розыгрыш первого Чемпионата по футболу независимой Украины;

2003 год – Верховная Рада Украины принимает Закон «О Государственном гимне Украины»;

2002 год – Эния, ирландская певица, автор песен и музыки к фильмам, получает награду World Music Awards как самая успешная исполнительница в мире.

Кто родился 6 марта