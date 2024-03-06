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Праздники и события 6 марта: проверьте зрение и исследуйте свое имя

Праздники и события 6 марта: проверьте зрение и исследуйте свое имя

Сегодня, 6 марта, Европейский день праведников. А еще сегодня День значения вашего имени и Всемирный день борьбы с глаукомой. Рассказываем об этих и других памятных событиях сегодняшнего дня

Праздники 6 марта

Европейский день праведников

В этот день в странах Европы отмечают Европейский день праведников. Этот праздник был основан по инициативе Европейского парламента в 2012 году для чествования тех, кто продемонстрировал мужество и преданность в защите прав человека, способствовал свободе и справедливости, людей, которые, рискуя жизнью, спасали других в самые темные времена человечества, включая Холокост.

День исследования значения вашего имени

Также в этом году 6 марта отмечается День исследования значения вашего имени. Необычный праздник, который помогает углубиться в значение имени, отмечают каждый год в первую среду марта. Он является более широкой версией Недели исследования значения имени, созданной американцем Джерри Хиллом в 1997 году. В этот день не следует забывать, что наши имена – это не просто ярлыки, но и немаловажная часть идентичности. Они несут в себе глубокое культурное, личное и родственное значение.

Всемирный день борьбы с глаукомой

Современная медицина крайне развита и перспективна, но даже сейчас остаются болезни, которые являются препятствием для всего человечества. Глаукома – одна из них. Именно она занимает первое место среди всех патологий, ведущих к полной потере зрения. И сегодня, 6 марта, отмечается Всемирный день борьбы с глаукомой, поэтому обращаем внимание на важность регулярной проверки зрения.

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День борьбы с плохим обслуживанием

А еще 6 марта празднуют День борьбы с плохим обслуживанием. Это событие является важным напоминанием для каждого бизнеса, ведь сегодня плохое обслуживание может полностью разрушить вашу жизнь. Хотя это и неофициальный праздник, но он очень важен. История обслуживания клиентов очень древняя и берет свое начало еще при изобретении телефона. Тогда была создана концепция прямой линии связи для жалоб и запросов. Но только с промышленной революцией и появлением среднего класса обслуживания сформировалось в том виде, который мы видим сейчас.

День без домашних заданий

День без домашних заданий

Это своеобразная передышка для учащихся, учителей и родителей. Такой день был основан американцами Томасом и Рут Рой, которые предложили выделить особый день для того, чтобы дать возможность детям сосредоточиться на других делах, кроме школьных заданий. Также это день посвящен распространению информации о том, что домашние задачи могут не приносить пользы и даже вредить.

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Памятные даты 6 марта

  • 12 год до н. э – император Октавиан Август принимает титул Pontifex Maximus, важнейший религиозный пост Рима;
  • 632 год – заключительная проповедь пророка Магомета на горе Арафат;
  • 1665 год – начинают издавать старейший научный журнал мира – Philosophical Transactions of the Royal Society;
  • 1853 год – Театр ла Фениче (Венеция) впервые ставит «Травиату» Джузеппе Верди;
  • 1857 год – Верховный суд США по делу Дред Скотт против Сэндфорда постановляет, что Конституция США не предусматривает гражданства, прав и свобод для чернокожих людей;
  • 1899 год – немецкая компания Bayer получает патент на торговую марку «аспирин»;
  • 1902 год – основывают футбольный клуб «Реал Мадрид»;
  • 1913 год – впервые в печати упоминают слово «джаз»;
  • 1918 год – Украинская Центральная Рада провозглашает административную реформу УНР, поделив ее на 32 земли;
  • 1933 год – новый президент США Франклин Делано Рузвельт на неделю останавливает все банковские операции, что помогло восстановить доверие американцев к банковской системе в разгар Великой депрессии;
  • 1939 год – в честь 125-летия со дня рождения Кобзаря в Киеве открывают памятник Тарасу Шевченко;
  • 1964 год – боксер Кассиус Клей принимает ислам и становится Мухаммедом Али;
  • 1970 год – в Англии выходит сингл The Beatles «Let It Be»;

  • 1991 год – учреждают Национальный олимпийский комитет Украины;
  • 1992 год – начинается розыгрыш первого Чемпионата по футболу независимой Украины;
  • 2003 год – Верховная Рада Украины принимает Закон «О Государственном гимне Украины»;
  • 2002 год – Эния, ирландская певица, автор песен и музыки к фильмам, получает награду World Music Awards как самая успешная исполнительница в мире.

Кто родился 6 марта

  • 1923 – Уэс Монтгомери, американский джазовый гитарист;
  • 1927 – Габриэль Гарсия Маркес, колумбийский писатель-прозаик, лауреат Нейштадтской литературной премии 1972 года, лауреат Нобелевской премии по литературе 1982 года, автор романа «100 лет одиночества» и повести «Полковнику никто не пишет»;
  • 1931 год – Александр Билаш, украинский композитор, автор классической и популярной музыки. Славу ему принесла мелодия к стихотворению «Два кольори»;
  • 1946 – Дэвид Гилмор, британский гитарист, вокалист, участник рок-группы Pink Floyd.
  • 1947 – Иван Вакарчук, украинский физик, политик и общественный деятель, министр образования и науки Украины, ректор Львовского университета.
  • 1984 – Янина Соколова актриса, журналистка, телеведущая.
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