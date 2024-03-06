Свята та події 6 березня: перевірте зір та досліджуйте своє ім’я

Свята 6 березня

Європейський день праведників

Цього дня у країнах Європи відзначають Європейський день праведників. Це свято було засноване з ініціативи Європейського парламенту у 2012 році для вшанування тих, хто продемонстрував мужність та відданість у захисті прав людини, сприяв свободі та справедливості, людей, які, ризикуючи життям, рятували інших у найтемніші часи людства, включаючи Голокост.

День дослідження значення вашого імені

Також цього року 6 березня відзначають День дослідження значення вашого імені. Незвичайне свято, яке допомагає заглибитись у значення імені, відзначають щороку у першу середу березня. Він є ширшою версією Тижня дослідження значення імені, створеного американцем Джеррі Хіллом у 1997 році. У цей день не слід забувати, що наші імена – це не просто ярлики, а й важлива частина ідентичності. Вони несуть у собі глибоке культурне, особисте та споріднене значення.

Всесвітній день боротьби з глаукомою

Сучасна медицина вкрай розвинена та перспективна, але навіть зараз залишаються хвороби, які є перешкодою для всього людства. Глаукома – одна з них. Саме вона посідає перше місце серед усіх патологій, що ведуть до повної втрати зору. І сьогодні, 6 березня, відзначається Всесвітній день боротьби з глаукомою, тож звертаємо увагу на важливість регулярної перевірки зору.

День боротьби з поганим обслуговуванням

А ще 6 березня святкують День боротьби із поганим обслуговуванням. Ця подія є важливим нагадуванням для кожного бізнесу, адже сьогодні погане обслуговування може повністю зруйнувати ваше життя. Хоча це і неофіційне свято, але воно дуже важливе. Історія обслуговування клієнтів дуже давня і бере початок ще при винаході телефону. Тоді було створено концепцію прямої лінії зв’язку для скарг та запитів. Але тільки з промисловою революцією та появою середнього класу обслуговування сформувалося у тому вигляді, який ми бачимо зараз.

День без домашніх завдань

Це своєрідний перепочинок для учнів, вчителів та батьків. Такий день був започаткований американцями Томасом і Рут Рой, які запропонували виділити особливий день для того, щоб дати можливість дітям зосередитися на інших справах, крім шкільних завдань. Також цей день присвячений поширенню інформації про те, що домашні завдання можуть не давати користі і навіть шкодити.

Пам’ятні дати 6 березня

12 рік до зв. е. – імператор Октавіан Август приймає титул Pontifex Maximus, найважливіший релігійний пост Риму;

632 рік – заключна проповідь пророка Магомета на горі Арафат;

1665 рік – починають видавати найстаріший науковий журнал світу – Philosophical Transactions of the Royal Society;

1853 – Театр ла Феніче (Венеція) вперше ставить «Травіату» Джузеппе Верді;

1857 рік – Верховний суд США у справі Дред Скотт проти Сендфорда ухвалює, що Конституція США не передбачає громадянства, прав і свобод для чорношкірих людей;

1899 – німецька компанія Bayer отримує патент на торгову марку «аспірин»;

1902 рік – засновують футбольний клуб «Реал Мадрид»;

1913 рік – вперше у пресі згадують слово «джаз»;

1918 рік – Українська Центральна Рада проголошує адміністративну реформу УНР, поділивши її на 32 землі;

1933 – новий президент США Франклін Делано Рузвельт на тиждень зупиняє всі банківські операції, що допомогло відновити довіру американців до банківської системи в розпал Великої депресії;

1939 рік – на честь 125-річчя від дня народження Кобзаря у Києві відкривають пам’ятник Тарасу Шевченку;

1964 рік – боксер Кассіус Клей приймає іслам і стає Мухаммедом Алі;

1970 – в Англії виходить сингл The Beatles «Let It Be»;

1991 рік – засновують Національний олімпійський комітет України;

1992 рік – починається розіграш першого Чемпіонату з футболу незалежної України;

2003 рік – Верховна Рада України ухвалює Закон «Про Державний гімн України»;

2002 рік – Енія, ірландська співачка, автор пісень та музики до фільмів, отримує нагороду World Music Awards як найуспішніша виконавиця у світі.

Хто народився 6 березня