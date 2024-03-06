Кого чтит 6 марта православная церковь и чего стоит опасаться беременным

Какой церковный праздник 6 марта

Сегодня, 6 марта, день памяти святого Константина и 42 мучеников из Аммореи.

История 42 мучеников начинается с войны между греческим императором Феофилом и сарацинами. Сарацины облагораживали византийский город Амморея и захватили в плен его защитников – 42 воина. Среди них был и святой Константин, отказавшийся от священнического сана, чтобы стать воином и оградить город от сарацин. Всех этих мучеников пытали, но они остались верны христианству.

Святой Константин жил в IX веке. Вместе с ним были другие защитники, такие как Летий, Феофил, Феодор, Мелиссен, Каллист, Васой и другие. Они отказались от ислама и были приговорены к смертной казни.

А еще в этот день, 6 марта, по новому стилю (19 марта по старому) церковь празднует Обретение честного Креста и гвоздей cвятой равноапостольной царицей Еленой.

В 326 году царица Елена (мать первого православного императора Константина) отправилась Иерусалим, чтобы найти Крест Господень. Она узнала, что Крест зарыт в землю, и на том месте построен языческий храм в честь Венеры. Царица приказала разрушить здание и копать землю – в результате нашли три креста и дощечку рядом с ними: «Иисус Назарянин, Царь Иудейский».

Чтобы узнать, на каком из трех крестов был распят Иисус, решили каждый крест по очереди возложить на умершего и посмотреть, что произойдет. От двух крестов чуда не случилось, но когда возложили третий, то умерший воскрес. Так и узнали Крест Господень.

У кого 6 марта именины

6 марта День Ангела отмечают: Аркадий, Константин, Максим, Теодор, Федор, Юлиан, Алена, Елена, Илона.

Талисманом человека, рожденного 6 марта, является аметист. Название этому камню дали древние греки, оно означает «трезвый». Поэтому кольца с аметистом часто надевали на пиры, чтобы не опьянеть и не рассказать лишнего.

6 марта: приметы и традиции

В народе сегодня – Константинов день. Среди наших предков на этот день было немало интересных примет:

услышать стук дятла – к затяжным холодам;

мороз – ждите заморозки еще в течение 40 дней;

морозный воздух – лето будет жарким;

ласточки уже прилетели – ждите потепления;

высоко и быстро плывут облака – к хорошей погоде;

уже появились подснежники – можно начинать посевные работы.

Что нельзя делать в этот день

В этот день многие запреты были связаны с водой и колодцами:

так, например, запрещалось набирать воду из чужого колодца. Считалось, что человек, который выпьет эту воду, станет жадным;

также беременные женщины старались не подходить к колодцу, потому что беременность будет протекать тяжело;

кроме того, сегодня запрещено тратить воду впустую – нужно использовать ее только по назначению.

также нельзя ругаться, сквернословить, сплетничать и пьянствовать.

Не следует плохо отзываться об умерших.

Что можно делать 6 марта