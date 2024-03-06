Кого чтит 6 марта православная церковь и чего стоит опасаться беременным

Какой праздник отмечают сегодня, 6 марта, православные христиане и что разрешено и запрещено делать в этот день?
Какой церковный праздник 6 марта
Сегодня, 6 марта, день памяти святого Константина и 42 мучеников из Аммореи.
История 42 мучеников начинается с войны между греческим императором Феофилом и сарацинами. Сарацины облагораживали византийский город Амморея и захватили в плен его защитников – 42 воина. Среди них был и святой Константин, отказавшийся от священнического сана, чтобы стать воином и оградить город от сарацин. Всех этих мучеников пытали, но они остались верны христианству.
Святой Константин жил в IX веке. Вместе с ним были другие защитники, такие как Летий, Феофил, Феодор, Мелиссен, Каллист, Васой и другие. Они отказались от ислама и были приговорены к смертной казни.
А еще в этот день, 6 марта, по новому стилю (19 марта по старому) церковь празднует Обретение честного Креста и гвоздей cвятой равноапостольной царицей Еленой.
В 326 году царица Елена (мать первого православного императора Константина) отправилась Иерусалим, чтобы найти Крест Господень. Она узнала, что Крест зарыт в землю, и на том месте построен языческий храм в честь Венеры. Царица приказала разрушить здание и копать землю – в результате нашли три креста и дощечку рядом с ними: «Иисус Назарянин, Царь Иудейский».
Чтобы узнать, на каком из трех крестов был распят Иисус, решили каждый крест по очереди возложить на умершего и посмотреть, что произойдет. От двух крестов чуда не случилось, но когда возложили третий, то умерший воскрес. Так и узнали Крест Господень.
У кого 6 марта именины
6 марта День Ангела отмечают: Аркадий, Константин, Максим, Теодор, Федор, Юлиан, Алена, Елена, Илона.
Талисманом человека, рожденного 6 марта, является аметист. Название этому камню дали древние греки, оно означает «трезвый». Поэтому кольца с аметистом часто надевали на пиры, чтобы не опьянеть и не рассказать лишнего.
6 марта: приметы и традиции
В народе сегодня – Константинов день. Среди наших предков на этот день было немало интересных примет:
- услышать стук дятла – к затяжным холодам;
- мороз – ждите заморозки еще в течение 40 дней;
- морозный воздух – лето будет жарким;
- ласточки уже прилетели – ждите потепления;
- высоко и быстро плывут облака – к хорошей погоде;
- уже появились подснежники – можно начинать посевные работы.
Что нельзя делать в этот день
В этот день многие запреты были связаны с водой и колодцами:
- так, например, запрещалось набирать воду из чужого колодца. Считалось, что человек, который выпьет эту воду, станет жадным;
- также беременные женщины старались не подходить к колодцу, потому что беременность будет протекать тяжело;
- кроме того, сегодня запрещено тратить воду впустую – нужно использовать ее только по назначению.
- также нельзя ругаться, сквернословить, сплетничать и пьянствовать.
- Не следует плохо отзываться об умерших.
Что можно делать 6 марта
- В этот день верующие молятся равноапостольной царице Елене – просят мира, мудрости, крепости духа, исцеления для больных, покоя для пожилых, терпения для обиженных.
- В старину на Константинов день святили колодцы. По народной традиции в это время нужно принять ванну или сходить в баню – в народе считалось, что таким образом можно смыть грехи.
- Еще один обряд дня связан с поминанием усопших – во время ужина не доедают еду, а оставляют ее как гостинец для умерших родственников и друзей.