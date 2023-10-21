Школьные домашние задания: почему за границей их не задают?

Нужны ли школьникам домашние задания?

Так, по мнению американских педагогов, выполнение задания на дому не всегда полезно, ведь убедительных доказательств того, что домашняя работа улучшает успеваемость учеников, нет.

Исследования показали, что у школьников младших классов связь между достижениями и домашним заданием отсутствует вообще, а для более старших учащихся она существует, но не сильная, и больше задач не всегда приводит к более высокой оценке.

Часто сами родители призывают задавать их детям домашнюю работу, аргументируя это тем, что так они могут узнать, чему учат их ребенка. Однако это не единственный способ, который поможет показать уровень знаний школьника.

По мнению педагогов, родители – первые учителя ребенка и они не имеют педагогического образования и не обладают таким же уровнем знаний. К тому же часто у взрослых существует мнение, что если они ходили в школу, то знают, как должно проходить обучение.

«Еще одна причина, почему мы не даем домашнее задание домой – защитная. Например, мы не хотим, чтобы родители вводили традиционный алгоритм сложения с перегруппировкой до того, как учителя не убедятся, что дети усвоили материал, который изучали в классе»,

– рассказала Американская учительница Кимми Финк.

Психологи: домашние задания влияют негативно на детей и их родителей

А директор Центра детской психологии Новой Англии и редактор исследования о домашней работе Стефан Дональдсон-Прессман назвал множество доказательств того, что домашние задания негативно влияют на отношение детей к школе, их оценки, уверенность в себе, социальные навыки и качество жизни.

Кимми Финк при этом добавила, что родителям, требующим домашних заданий для детей, следует помнить, что не все семьи находятся в такой ситуации, как и они. Некоторые родители не работают по графику с 9 до 17, и поэтому им не удается должным образом выполнять с детьми задания.

К тому же, многие родители не в восторге от того, что, приходя домой после напряженного рабочего дня, вынуждены еще бороться с детьми за выполнение домашнего задания.

А что взамен?

Вместо того чтобы нервно выполнять домашние задания с детьми, западные педагоги советует полезно провести время с семьей. Так, родители с детьми могут:

слушать, как дети читают;

поощрять детей к реализации проектов, которыми они увлечены;

обеспечить пространство для неструктурированных игр;

участвовать во внешкольных мероприятиях, развивающих социально-эмоциональные навыки и всестороннее развитие у детей;

ужинать всей семьей вместе.

Как вы полагаете, нужно ли украинским школам нам перенимать такой опыт? Делитесь своим мнением в комментариях.

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Источник: РБК-Украина