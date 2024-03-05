Одесситы могут бесплатно проверить зрение: когда и где

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

По информации медиков, своевременная диагностика позволяет выявить глаукому и другие глазные болезни на ранних стадиях. А при ранней диагностике и начале лечения заболевания возможно полное выздоровление.

Всех желающих приглашают бесплатно пройти профилактическое обследование и получить консультацию врачей-офтальмологов по адресам:

КНП «Городская клиническая больница №1», консультативные отделения:

ул. Болгарская, 38, 5 этаж, каб. 505, с 8:00 до 14:00;

ул. Ивана и Юрия Лип, 1, 1-й этаж, каб. 8, с 14:00 до 17:00;

ул. Житомирская (Ак. Гаркавого, 2), 3-й этаж, каб. 318, с 14:00 до 18:00.

КНП «Городская больница №5», поликлиника

ул. Троицкая, 38, 5 этаж, каб. 57, с 9:00 до 13:00.

КНП «Городская больница № 8»

Фонтанская дор., 110, 2-й этаж, каб. 201, с 9:00 до 14:00.

КНП «Городская клиническая больница №10», КДЦ

ул. Маршала Малиновского, 61а, 2-й этаж, каб. 8, с 8:00 до 17:00.

КНП «Городская клиническая больница № 11», поликлиническое отделение

ул. Ак. Воробьева, 5, 2-й этаж, каб. 20, с 8:00 до 13:00.

КНП «Консультативно-диагностический центр № 6»

ул. Маршала Говорова, 26а, 5 этаж, каб. 513, с 9:00 до 17:00.

КНП «Консультативно-диагностический центр № 20»

ул. Левитана, 62, 4-й этаж, каб. 45, с 8:00 до 12:00.

КНП «Консультативно-диагностический центр № 29»

ул. Ак. Заболотного, 32а, 3-й этаж, каб. 26, с 8:00 до 20:00; чтобы. 27 с 8:00 до 13:00.

КНП «Детский консультативно диагностический центр им. акад. Б.Я. Резника»

ул. Дворянская, 10, 1-й этаж, каб. 2, с 8:00 до 13:40.

КНП «Детская городская поликлиника №2»:

ул. Генерала Бочарова, 59, 2-й этаж, каб. 224, с 14:00 до 19:00;

просп. Добровольского, 67, 1-й этаж, каб. 15, с 9:00 до 14:00.

«Детская городская поликлиника № 3»

ул. Еврейская, 11, 2-й этаж, каб. 35, с 9:00 до 13:00.

КНП «Детская городская поликлиника № 4»

ул. Маршала Говорова, 26, 3-й этаж, каб. 303, с 8:00 до 14:00.

КНП «Детская городская поликлиника №5»

ул. Генерала Петрова, 80, 3-й этаж, каб. 34 с 9:00 до 13:00 и с 13:00 до 18:00.

КНП «Детская городская поликлиника №6»:

просп. Ак. Глушко, 32а, каб. 209, с 8:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00;

ул. Ак. Филатова, 7а, 1-й этаж, каб. 18 с 8:00 до 13:00 и с 14:00 до 19:00.

КНП «Детская городская поликлиника №7»

ул. Старопортофранковская, 46, 1-й этаж, каб. 18, с 9:00 до 14:00.

Ранее мы рассказывали, как сохранить здоровье глаз.