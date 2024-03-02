Анекдот дня: суп-салат и поиск жены программиста

Всем доброго утра! Суббота только началась, впереди почти два выходных дня. Вот вам несколько свежих анекдотов, чтобы начать отдых минуткой юмора.
В кафе:
— Официант, я заказал суп, а вы мне принесли салат.
— Простите, это из-за кризиса. Теперь все по-другому называется. Суп — это салат, салат — это суп, а кофе — это просто кофе.
— Хорошо, принесите мне кофе, пожалуйста.
— Какой именно салат вы хотите?
***
Встречаются два программиста:
— Ты знаешь, как я свою жену нашёл?
— Нет, как?
— При поиске по файлам «жена.doc».
***
Муж и жена смотрят телевизор.
— Помнишь, дорогая, когда мы были молодыми, сидели вдвоем перед телевизором?
— Да, помню.
— И как мы это делали, если у нас тогда еще не было телевизора?
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