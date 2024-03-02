Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: суп-салат и поиск жены программиста

Анекдот дня: суп-салат и поиск жены программиста

Всем доброго утра! Суббота только началась, впереди почти два выходных дня. Вот вам несколько свежих анекдотов, чтобы начать отдых минуткой юмора.

В кафе:

— Официант, я заказал суп, а вы мне принесли салат.

— Простите, это из-за кризиса. Теперь все по-другому называется. Суп — это салат, салат — это суп, а кофе — это просто кофе.

— Хорошо, принесите мне кофе, пожалуйста.

— Какой именно салат вы хотите?

***

Встречаются два программиста:

— Ты знаешь, как я свою жену нашёл?

— Нет, как?

— При поиске по файлам «жена.doc».

***

Муж и жена смотрят телевизор.

— Помнишь, дорогая, когда мы были молодыми, сидели вдвоем перед телевизором?

— Да, помню.

— И как мы это делали, если у нас тогда еще не было телевизора?

У нас есть и другие анекдоты:

Про пессимиста и оптимиста.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
[mistape]
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua