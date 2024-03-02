Анекдот дня: суп-салат и поиск жены программиста

В кафе:

— Официант, я заказал суп, а вы мне принесли салат.

— Простите, это из-за кризиса. Теперь все по-другому называется. Суп — это салат, салат — это суп, а кофе — это просто кофе.

— Хорошо, принесите мне кофе, пожалуйста.

— Какой именно салат вы хотите?

***

Встречаются два программиста:

— Ты знаешь, как я свою жену нашёл?

— Нет, как?

— При поиске по файлам «жена.doc».

***

Муж и жена смотрят телевизор.

— Помнишь, дорогая, когда мы были молодыми, сидели вдвоем перед телевизором?

— Да, помню.

— И как мы это делали, если у нас тогда еще не было телевизора?

У нас есть и другие анекдоты:

Про пессимиста и оптимиста.