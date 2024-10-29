Церковні свята 29 жовтня: прикмети, кого вшановують і чого не можна робити

29 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святої преподобномучениці Анастасії.

Що це за день

Народившись у Римі, вона втратила батьків у молодому віці, після чого вирушила до Єгипту, де віддала себе на служіння Богу. Її життя було присвячене допомозі тим, хто цього найбільше потребував – вона опікувалася бідними та хворими, намагаючись полегшити їхні страждання. Її глибока віра і духовна сила стали відомими серед християн, адже їй приписували дар зцілення, яким вона щедро ділилася з оточенням.

Анастасія залишалася непохитною у своїй вірі навіть у часи жорстоких переслідувань, коли християнство вважалося загрозою для римських традицій. Її стійкість перед обличчям небезпеки та готовність йти на мученицьку смерть заради Христа стали прикладом для багатьох поколінь віруючих.

Що не можна робити 29 жовтня

Не можна накривати стіл незаміжнім жінкам.

Забороняється залишати дитину саму вдома.

Не варто лихословити, сваритися.

Народні прикмети 29 жовтня

дивилися, який сьогодні день: раптом почали каркати ворони — буде мороз;

хмари низько пливуть — до негоди;

на березі все ще є листя — до теплих днів;

воркочуть голуби — погода буде дуже теплою.

Читайте також: