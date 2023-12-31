Православний церковний календар на 2024 рік за новоюліанським і юліанським стилями

Зсунулися також дати пам’яті святих. При цьому дата святкування Великодня і прив’язаних до нього рухомих свят, зокрема, Вознесіння і Трійці, у новоюліанському календарі збігається з юліанським – ці дні в календарі позначені спеціальним значком (*). Однак у парафій є два роки, щоб остаточно перейти на новоюліанський календар. Тому в деяких храмах свята все ще можуть відзначатися за юліанським календарем.

Наш православний церковний календар допоможе вам зорієнтуватися, на яку дату цьогоріч припадає Великдень, у які дні розпочинаються та завершуються пости, а коли потрібно поминати спочилих родичів відповідно до новоюліанського чи юліанського календаря.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: Димитріївська поминальна субота – це найближча субота напередодні дня пам’яті Димитрія Солунського. Цього року за новоюліанським календарем вона припадає на 19 ЖОВТНЯ, а за юліанським календарем настане 2 ЛИСТОНА.

Православні свята в січні

Ново- юлианский Юліанський НАЗВА СВЯТА 01 ПН 14 НД ОБРІЗАННЯ ГОСПОДНЄ 02 ВТ 15 ПН Прп. Серафима Саровського, чудотворця. Прп. Сильвестра Києво-Печерського 03 СР 16 ВТ Прор. Малахії. Мч. Гордія 03 ЧТ 17 СР Собор 70-х апостолів. Прп. Ахили, дияк., Києво-Печерського. Прмч. Зосими і мч. Афанасія 05 ПТ 18 ЧТ Навечір’я Богоявлення (Хрещенський святвечір) 06 СБ 19 ПТ СВЯТЕ БОГОЯВЛЕННЯ. ХРЕЩЕННЯ ГОСПОДА БОГА І СПАСИТЕЛЯ НАШОГО ІСУСА ХРИСТА 07 НД 20 СБ Собор Предтечі і Хрестителя Господнього Іоана 08 ПН 21 НД Прп. Григорія, чудотворця Києво-Печерського, в Ближніх печерах 09 ВТ 22 ПН Мч. Полієвкта. Прор. Самея. Прп. Євстратія, чудотворця 10 СР 23 ВТ Григорія, єп. Ниського. Прп. Маркіана, пресвітера. Прп. 11 ЧТ 24 СР Прп. Феодосія Великого, спільних житій начальника 12 ПТ 25 ЧТ Мц. Тетяни і тих з нею, що в Римі були замучені 13 СБ 26 ПТ Мч. Петра Анійського. Прп. Якова, єп. Низибійського 14 НД 27 СБ Рівноап. Ніни, просвітительки Грузії 15 ПН 28 НД Прп. Павла Фівейського та Іоана Кущника 16 ВТ 29 ПН Поклоніння оковам ап. Петра 17 СР 30 ВТ Прп. Антонія Великого 18 ЧТ 31 СР Свт. Афанасія та Кирила, архiєпп. Олександрійських 19 ПТ 01.02 ЧТ Прп. Макарія, диякона Києво-Печерського. Прп. Лаврентія Чернігівського 20 СБ 02.02 ПТ Прп. Євфимія Великого 21 НД 03.02 СБ Прп. Максима Грека 22 ПН 04.02 НД Ап. Тимофія. Прмч. Анастасія, дияк. Києво-Печерського 23 ВТ 05.02 ПН Сщмч. Климента, єп. Анкирського, і мч. Агафангела 24 СР 06.02 ВТ Прп. Ксенії. Мчч. Вавили Сицилійського та учнів його Тимофія і Агапія 25 ЧТ 07.02 СР Григорія Богослова, архієпископа Константинопольського. Ікони Божої Матері, званої «Утамуй мої печалі» 26 ПТ 08.02 ЧТ Прпп. Ксенофонта, дружини його Марії та синів їхніх Аркадія та Іоана 27 СБ 09.02 ПТ Перенесення мощей святителя Іоана Золотоустого 28 НД 10.02 СБ Прп. Єфрема Сиріна. Прп. Єфрема Києво-Печерського, єп. Переяславського 29 ПН 11.02 НД Свт. Лаврентія, затворника Києво-Печерського, єп. Туровського 30 ВТ 12.02 ПН Собор вселенських учителів і святителів Василія Великого, Григорія Богослова та Іоана Золотоустого 31 СР 13.02 ВТ Безсрр., мчч. Кира та Іоана і з ними мцц. Афанасії та дочок її Феодотії, Феоктисти і Євдоксії

Православні свята у лютому

Ново- юлианский Юліанський НАЗВА СВЯТА 01 ЧТ 14 СР Мч. Трифона. Прп. Петра Галатійського 02 ПТ 15 ЧТ СТРІТЕННЯ ГОСПОДА НАШОГО ІІСУСА ХРИСТА 03 СБ 16 ПТ Правв. Симеона Богоприємця та Анни, пророчиці 04 НД 17 СБ Прп. Ісидора Пелусіотського 05 ПН 18 НД Свт. Феодосія, архієп. Чернігівського 06 ВТ 19 ПН Прп. Вукола, єп. Смирнського 07 СР 20 ВТ Прп. Луки Елладського 08 ЧТ 21 СР Вмч. Феодора Стратилата. Свт. Сави 09 ПТ 22 ЧТ Прп. Панкратія, ієром., затворника Києво-Печерського, в Дальніх печерах 10 СБ 23 ПТ Прп. Прохора, чудотворця Києво-Печерського 11 НД 24 СБ Сщмч. Власія, єп. Севастійського 12 ПН 25 НД Іверської ікони Божої Матері. Свт. Олексія, митр. Київського і НДея Русі, чудотворця 13 ВТ 26 ПН Прп. Мартініана 14 СР 27 ВТ Равноап. Кирила, вчителя слов’янської 15 ЧТ 28 СР Прп. Пафнутія, затворника Києво-Печерського, в Дальніх печерах 16 ПТ 29 ЧТ Мчч. Памфила, пресвитера, Валента 17 СБ 01.03 ПТ Вмч. Феодора Тирона. Прп. Федора, мовчальника Києво-Печерського, в Дальніх печерах 18 НД 02.03 СБ Свт. Лева, папи Римського. Прп. Косми Яхромського 19 ПН 03.03 НД Прп. Євгенія і Макарія, сповідників, пресвітерів Антіохійських 20 ВТ 04.03 ПН Блгв. кн. Київського Ярослава Мудрого. Прп. Агафона, чудотворця Києво-Печерського. Прп. Агафона, папи Римського 21 СР 05.03 ВТ Козельщанської ікони Божої Матері 22 ЧТ 06.03 СР Прп. Афанасія, ісп. 23 ПТ 07.03 ЧТ Сщмч. Полікарпа, єп. Смирнського. Прп. Олександра, ченця, ігумена обителі “Невсипущих” 24 СБ 08.03 ПТ Перше і друге відшукання голови Іоанна Предтечі. Прп. Еразма Києво-Печерського, у Ближніх печерах 25 НД *ТИЖДЕНЬ ПРО МИТАРЯ І ФАРИСЕЯ. ПОЧАТОК ПІСНОЇ ТРІОДІ 25 НД 09.03 СБ Свт. Тарасія, архієп. Константинопольського 26 ПН *ПОСТУ В СЕРЕДУ І П’ЯТНИЦЮ НЕМАЄ 26 ПН 10.03 НД Свт. Порфирія, архієп. Газського. Мч. Севастіана 27 ВТ 11.03 ПН Прп. Тита, пресвітера Києво-Печерського, у Ближніх печерах 28 СР 12.03 ВТ Прп. Василя, сповідника. Сщмч. Протерія, патр. Олександрійського. Сщмч. Нестора, єп. Магіддійського 29 ЧТ 13.03 СР Прп. Касія, затворника Печерського, у Дальніх печерах

Православні свята у березні

Ново- юлианский Юліанський НАЗВА СВЯТА 01 ПТ 14 ЧТ Прмц. Євдокії. Мчч. Нестора Тривімія. Мц. Антоніни. Мчч. Маркела й Антонія. Прп. Домніни Сирійської 02 СБ 15 ПТ Сщмч. Феодота, єп. Киринейського. Свт. Іова (Борецького), митр. Київського і Нової Русі 03 СБ *НЕДЕЛЯ О БЛУДНОМ СЫНЕ 03 НД 16 СБ Мчч. Євтропія, Клеоніка і Василіска. Прп. Піами, діви. Свв. Зинона і Зоїла 04 ПН 17 НД Прп. Герасима на Иордане. Мчч. Павла и Юлиании. прп. Якова, постника 05 ВТ 18 ПН Пані Конон з Ізаурії. Пані Анісія. Преподобна. Євлампія. Біп. Марк 06 СР 19 ВТ Знайдення чесного Хреста і цвяхів св. царицею Оленою в Єрусалимі. Прп. Аркадія Кіпрського 07 ЧТ 20 СР Ікони Божої Матері “Споручниця грішних” 08 ПТ 21 ЧТ Ап. Єрма. Сщмч. Феодорита, пресвітера Антіохійського 09 ПТ *СУБОТА М’ЯСОПУСНА (БАТЬКІВСЬКА СУБОТА) 09 СБ 22 ПТ 40 мчч., що в Севастійському озері страждали 10 НД *ТИЖДЕНЬ М’ЯСОПУСНИЙ, ПРО СТРАШНИЙ СУД. ЗАГОВИНИ НА М’ЯСО 10 НД 23 СБ Мчч. Кодрата Нікомідійського, Саторина, Руфіна та інших. Прп. Анастасії 11 ПН *ТИЖДЕНЬ СИРНИЙ (МАСЛЯНИЙ) – СУЦІЛЬНИЙ. ПРОТЯГОМ НДЕЙ ТИЖНЯ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ВЖИВАННЯ МОЛОКА ТА ЯЄЦЬ 11 ПН 24 НД Прп. Софронія, затворника Києво-Печерського, в Дальніх печерах 12 ВТ 25 ПН Прп. Симеона Нового Богослова. Ліддської (нерукотворної) ікони Божої Матері 13 СР 26 ВТ Місіс Савіна. Пані Савіна. Сеньйорита. Африкан, Публій і Терентій. Сеньйорита. Олександра 14 ЧТ 27 СР Прп. Венедикта. Свт. Феогноста, митр. Київського і НДея Русі. Блгв. вел. кн. Ростислава-Михайла 15ПТ 28 ЧТ Сщмч. Олександра, ієрея в Сіді. Мч. Никандра 16 СБ 29 ПТ Мчч. Савіна і Папи. Сщмч. Олександра, папи Римського 17 НД *ТИЖДЕНЬ СИРОПУСНИЙ, ПРОЩЕНА НЕДІЛЯ. СПОГАД АДАМОВОГО ВИГНАННЯ З РАЮ. ЗАГОВИНИ НА ВЕЛИКИЙ ПІСТ 17 НД 30 СБ Прп. Олексія, чоловіка Божого. Мч. Марина 18 ПН *1-Й ТИЖДЕНЬ ВЕЛИКОГО ПОСТУ. ПОЧАТОК ВЕЛИКОГО ПОСТУ 18 ПН 31 НД Свт. Кирила, архієп. Єрусалимського. Мчч. Трохима і Євкарпія. прп. Аніна, ченця 19 ВТ 01.04 ПН Мч. Хрисанфа і мц. Дарії і з ними мч. Клавдія, трибуна, Ілларії, дружини його, Ясона і Мавра, синів їхніх, Діодора, пресвітера, і Маріана, диякона 20 СР 02.04 ВТ Прпп. Іоанна, Сергія, Патрикія та інших, що в обителі св. Сави були вбиті 21 ЧТ 03.04 СР Прп. Якова, єп., исп. Свт. Кирила, єп. Катанського. Свт. Фоми, патр. Константинопольського 22 ПТ 04.04 ЧТ Сщмч. Василя, пресвітера Анкірського. Прп. Ісаакія Далматського 23 СБ 05.04 ПТ Прп. мч. Никона та його учнів 24 НД *ПЕРШИЙ ТИЖДЕНЬ ВЕЛИКОГО ПОСТУ 24 НД 06.04 СБ Прп. Захарія, постника Києво-Печерського, в Дальніх печерах 25 ПН *2-Й ТИЖДЕНЬ ВЕЛИКОГО ПОСТУ 25 ПН 07.04 НД БЛАГОВІЩЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ ВОЛОДАРКИ НАШОЇ БОГОРОДИЦІ І ПРИСНОДІВИ МАРІЇ 26 ВТ 08.04 ПН Собор архангела Гавриїла. Прп. Василя Нового 27 СР 09.04 ВТ Мц. Матрони Солунської. Мчч. Мануїла і Феодосія. Прп. Іоанна, прозорливого, Єгипетського 28 ЧТ 10.04 СР Іларіона Нового, ігум. Прмч. Євстратія Києво-Печерського, у Ближніх печерах 29 ПТ 12.04 ЧТ Прп. Іоанна, пустельника 30 СБ *ПОМИНАННЯ ПОКІЙНИХ 30 СБ 12.04 ПТ Прп. Іоанна Ліствичника. Прп. Зосими, єп. Сиракузького 31 НД 13.04 СБ Собор НДех преподобних отців Києво-Печерських. Прп. Іпатія, цілителя Києво-Печерського, в Дальніх печерах

Православні свята у квітні

Ново- юлианский Юліанський НАЗВА СВЯТА 01 ПН *3-Й ТИЖДЕНЬ ВЕЛИКОГО ПОСТУ 01 ПН 14 НД Прп. Марії Єгипетської. Прп. Геронтія, канонарха Києво-Печерського, в Дальніх печерах 02 ВТ 15 ПН Прп. Тита, чудотворця. Мчч. Амфіана та Едессія. Мч. Полікарпа 03 СР 16 ВТ Прп. Микити, сповідника, ігумена обителі Мідікійської. Мц. Феодосії, діви. Ікони Божої Матері “Нев’янучий цвіт” 04 ЧТ 17 СР Прп. Георгія в Малеї. Прп. Йосипа Багатохворобливого, Києво-Печерського, у Дальніх печерах. Прп. Зосими 05 ПТ 18 ЧТ Мчч. Агафопода, диякона, Феодула, читця, та інших з ними 06 СБ *ПОМИНАННЯ ПОКІЙНИХ 06 СБ 19 ПТ Свт. Євтихія, архієп. Константинопольського. Свт. Мефодія, архієп. Моравського 07 НД *3-Й ТИЖДЕНЬ ВЕЛИКОГО ПОСТУ, ХРЕСТОПОКЛОННИЙ 07 НД 20 СБ *3-Й ТИЖДЕНЬ ВЕЛИКОГО ПОСТУ, ХРЕСТОПОКЛОННИЙ 08 ПН *4-Й ТИЖДЕНЬ ВЕЛИКОГО ПОСТУ 08 ПН 21 НД Прп. Руфа, затворника Києво-Печерського, в Дальніх печерах 09 ВТ 22 ПН Мч. Євпсихія. Прмч. Вадима, архім. 10 СР 23 ВТ Мчч. Терентія, Помпія, Африкана, Максима, Зинона, Олександра, Феодора та інших 33 11 ЧТ 24 СР Сщмч. Антипи, єп. Пергама Асійського. Прп. Іоанна, учня прп. Григорія Декаполіта. Свт. Калініка Черніцького 12 ПТ 25 ЧТ Прп. Василя, ісп., єп. Парійського. Прмчч. Міни, Давида та Іоанна 13 СБ *ПОМИНАННЯ ПОКІЙНИХ 13 СБ 26 ПТ Сщмч. Артемона, пресвітера Лаодикійського 14 НД 27 СБ Прп. Іоанна Листвичника. Свт. Мартина, ісп., папи Римського 15 ПН *5-Й ТИЖДЕНЬ ВЕЛИКОГО ПОСТУ 15 ПН 28 НД Вул. 70 Аристарха, Пуда і Трофима. Бул. Мстислав Володимирович 16 ВТ 29 ПН Мцц. Агапії, Ірини та Хіонії. Іллінсько-Чернігівської ікони Божої Матері 17 СР 30 ВТ Сщмч. Симеона, єп. Персидського і з ним мчч. Прп. Акакія, єп. Мелітинського. Мч. Адріана. Свт. Агапіта, папи Римського 18 ЧТ 01.05 СР Прп. Іоанна, учня. Прп. Григорія Декаполіта. Свт. Косми, спов., єп. Халкідонського і прп. Авксентія 19 ПТ 02.05 ЧТ Прп. Іоанна Ветхопещерника. Мчч. Феони, Христофора й Антоніна 20 СБ 03.05 ПТ Прп. Феодора Тріхіни. Прп. Анастасія, ігум. Синайської гори 21 НД 04.05 СБ Прп. Марії Єгипетської. Свт. Максиміана, патріарха Константинопольского 22 ПН *6-Й ТИЖДЕНЬ ВЕЛИКОГО ПОСТУ 22 ПН 05.05 НД Прп. Феодора Сікеота, єп. Анастасіупольського. Прп. Віталія 23 ВТ 06.05 ПН Вмч. Юрія Побідоносця. Мц. Цариці Олександри. Мчч. Анатолія і Протолеона 24 СР 07.05 ВТ Прп. Сави Києво-Печерського, у Ближніх печерах. Прп. Олексія, затворника Києво-Печерського, у Ближніх печерах 25 ЧТ 08.05 СР Апостол і євангеліст Марк 26 ПТ 09.05 ЧТ Сщмч. Василя, єп. Амасійського. Прав. Глафіри, діви. Прп. Іоанникія Дівиченського 27 СБ *ЛАЗАРЕВА СУБОТА. НЕДІЛЯ ПРАВ. ЛАЗАРЯ. НА ТРАПЕЗІ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ВЖИВАННЯ РИБНОЇ ІКРИ 27 СБ 10.05 ПТ Ап. і сщмч. Симеона, сподвижника Господнього. Прав. Євлогія, страннопреемника 28 НД 11.05 СБ Свт. Кирила, єп. Туровського. Львівської ікони Божої Матері 29 ПН *ПРИСТРАСНИЙ ТИЖДЕНЬ 29 ПН 12.05 НД Прп. Мемнона, чудотворця. Мчч. Діодора і Родопіана, диякона 30 ВТ 13.05 ПН Додаток. Яків Зеведеєв. Св. Донат. Єп. Єврій. Митр. Максим

Православні свята в травні

Ново- юлианский Юліанський НАЗВА СВЯТА 01 СР 14 ВТ Прор. Єремії. Сщмч. Макарія, митр. Київського. Блгв. Тамари, цариці Грузинської. Ікони Божої Матері, званої “Несподівана радість” 02 ЧТ *СПОГАД ТАЄМНОЇ ВЕЧЕРІ 02 ЧТ 15 СР Свт. Афанасія Великого, архієп. Олександрійського 03 ПТ *ПОМИНАННЯ СВЯТИХ СПАСИТЕЛЬНИХ СТРАСТЕЙ ГОСПОДА НАШОГО ІІСУСА ХРИСТА. СУВОРИЙ ПІСТ 03 ПТ 16 ЧТ *ПОМИНАННЯ СВЯТИХ СПАСИТЕЛЬНИХ СТРАСТЕЙ ГОСПОДА НАШОГО ІІСУСА ХРИСТА. СУВОРИЙ ПІСТ 04 СБ 17 ПТ Мц. Пелагеї, діви Тарсійської. Сщмч. Еразма, єп. Формійського 05 НД *СВІТЛА ХРИСТОВА НЕДІЛЯ. ПАСХА 05 НД 18 СБ Вмц. Ірини. Ікони Божої Матері “Невипивана чаша” 06 ПН 19 НД Прав. Іова Багатостраждального. Прп. Іова Почаївського 07 ВТ 20 ПН Іверської ікони Божої Матері. Мч. Акакія, сотника. Прп. Феодоры Солунской 08 СР 22 ВТ Апостола і євангеліста Іоанна Богослова. Прпп. Арсенія Працьовитого і Пимена, Постника, Києво-Печерських, у Дальніх печерах. Касперівської ікони Божої Матері 09 ЧТ 22 СР Прор. Ісаї. Мч. Христофора. Прп. Йосипа Оптинського 10 ПТ 23 ЧТ Апостола Симона Зилота. Прп. Ісидори, юродивої. Блж. Таїсії 11 СБ 24 ПТ Сщмч. Мокія. Рівноапп. Кирила і Мефодія, учителів слов’янських. Прп. Софронія, затворника Києво-Печерського, у Дальніх печерах 12 НД *АНТИПАСХА. 2-Й ТИЖДЕНЬ ПІСЛЯ ПАСХИ, АПОСТОЛА ФОМИ 12 НД 25 СБ Свт. Епіфанія, єп. Кіпрського, свят. Германа, патр. Константинопольського. Прп. Амфілохія Почаївського 13 ПН 26 НД Мч. Олександра Римського. Св. Георгія, ісп., з дружиною Іриною та дітьми. Прп. Євфимія Іверського 14 ВТ *РАДОНИЦЯ (ПРОВОДИ). ПОМИНАННЯ ПОКІЙНИХ 14 ВТ 27 ПН Мч. Ісидора. Мч. Максима. Свт. Леонтія, патр. Єрусалимського 15 СР 29 ВТ Прп. Пахомія Великого. Прп. Ісаї Києво-Печерського 16 ЧТ 29 СР Прп. Феодора освяченого. Свт. Олександра, єп. Єрусалимського 17 ПТ 30 ЧТ Ап. Андроніка і св. Юнії. Свт. Стефана, патр. Константинопольського. 18 СБ 31 ПТ Пам’ять свв. отців сімох НДеленських соборів 19 НД *3-Й ТИЖДЕНЬ ПІСЛЯ ВЕЛИКОДНЯ, СВЯТИХ ЖОН-МИРОНОСИЦЬ 19 НД 01.06 СБ Блгв. Тамари, цариці Грузинської 20 ПН 02.06 НД Мчч. Фалалея, Олександра та Астерія. Мч. Аскалона 21 ВТ 03.06 ПН Равноапп. царя Константина и матери его царицы Елены 22 СР 04.06 ВТ Мчч. Василіска. Пам’ять II НДеленського собору 23 ЧТ 05.06 СР Прп. Михаїла, ісп., єп. Синадського. Прмч. Михаїла, чорноризця 24 ПТ 06.06 ЧТ Прп. Симеона стовпника на Дивній горі 25 СБ 07.06 ПТ Третє обрітення глави Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна. Свт. Інокентія, архієп. Херсонського 26 НД 08.06 СБ Апп. від 70-ти Карпа та Алфея. Мчч. Аверкія та Олени. Мч. Георгія Нового 27 ПН 09.06 НД Сщмч. Ферапонта, еп. Сардийского 28 ВТ 10.06 ПН Прп. Микити, ісп., єп. Халкідонського. Сщмч. Євтихія, єп. Мелітинського, мц. Еліконіди 29 СР 11.06 ВТ Мц. Феодосії, діви Тирської. Пам’ять НДеленського собору. Прмч. Діви Феодосії. Ікон Божої Матері, званих “Споручниця грішних” і “Недремне око” 30 ЧТ 12.06 СР Прп. Ісаакія, ісп., ігумена обителі Далматської 31 ПТ 13.06 ЧТ Приблизно до 70-ї ерми. Пані. Гермія. Мч. Філософ

Православні свята в червні

Ново- юлианский Юліанський НАЗВА СВЯТА 01 СБ 14 ПТ Прп. Агапіта Києво-Печерського, лікаря безоплатного, у Ближніх печерах 02 НД 15 СБ Свт. Никифора, спов., патр. Константинопольського. Києво-Братської ікони Божої Матері 03 ПН 16 НД Мчч. Лукіліана, Клавдія, Іпатія, Павла, Діонісія і Павли, діви 04 ВТ 17 ПН Свт. Митрофана, патр. Константинопольського. Мчч. Фронтасія, Северина, Северіана і Силана 05 СР 18 ВТ Сщмч. Дорофея, єп. Тирського. Блж. Костянтина, митр. Київського і НДея Русі 06 ЧТ 19 СР Прп. Віссаріона, чудотворця Єгипетського, прп. Ларіона Нового. Прмцц. дів Архелаї, Фекли, Сусанни 07 ПТ 20 ЧТ Мч. Феодота Анкірського. Сщмч. Маркеліана, папи Римського, і мчч. Клавдія, Кіріна та Антоніна. 08 СБ 21 ПТ Вмч. Феодора Стратилата. Прп. Єфрема, патр. Антіохійського. Прп. Зосими Фінікійського 09 НД 22 СБ Свт. Кирила, архієп. Олександрійського. Мцц. Феклі, Марфи і Марії в Персії 10 ПН 23 НД Прп. Силуана, схимника Києво-Печерського, в Дальніх печерах. Мчч. Олександра, Антоніни, діви. Прп. Феофана Антіохійського 11 ВТ 24 ПН Апп. Варфоломія і Варнави 12 СР 25 ВТ Прп. Онуфрія Великого. Прп. Петра Афонського. Прп. Іоанна, Андрія, Іраклемона і Феофіла 13 ЧТ *ВОЗНЕСІННЯ ГОСПОДНЄ 13 ЧТ 26 СР Мц. Акіліни. Свт. Трифілія, єп. Левкусії Кіпрської. Мц. Антоніни. Прп. Анни і сина її Іоанна 14 ПТ 27 ЧТ Прор. Єлисея. Свт. Мефодія. Патр. Константинопольського. Прп. Єлисея Сумського 15 СБ 28 ПТ Прор. Амоса. Свт. Михаїла, першого митр. Київського і НДея Русі 16 НД 29 СБ Свт. Тихона, еп. Амафунтского. Сщмч. Тигрия, пресвитера и мч. Евтропия, чтеца 17 ПН 30 НД Мчч. Мануїла, Савела та Ісмаїла 18 ВТ 01.07 ПН Мчч. Леонтія, Іпатія та Феодула. Прп. Леонтія, канонарха Києво-Печерського, в Дальніх печерах 19 СР 02.07 ВТ Апостола Іуди, брата Господнього по плоті. Мч. Зосими. Прп. Паїсія Великого. Прп. Іоанна, пустельника 20 ЧТ 03.07 СР Сщмч. Мефодія, єп. Патарського. Мчч. Інни, Пінни і Римми. Мчч. Аристоклія, пресвітера, Димитріана, диякона, і Афанасія, читця 21 ПТ 04.07 ЧТ Пані та панове. Юліан з Тарсу. Ссвмч. Терентій, єпископ Іконії. Єп. Юлій, пресвітер, і Юліан, диякон. 22 СБ *ТРОЇЦЬКА ПОМИНАЛЬНА СУБОТА 22 СБ 05.07 ПТ Сщмч. Євсевія, єп. Самосатського. Мчч. Зинона і Зіни 23 НД *ДЕНЬ СВЯТОЇ ТРІЙЦІ, П’ЯТИДЕСЯТНИЦЯ 23 НД 06.07 СБ Мч. Агрипини. Мчч. Євстохія, Гая, Провія, Полія, Урвана та інших 24 ПН 07.07 НД Різдво чесного славного пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна 25 ВТ 08.07 ПН Прмц. Февронии, девы 26 СР 09.07 ВТ Прп. Давида Солунського 27 ЧТ 10.07 СР Прав. Іоанни, мироносиці. Прп. Севера, пресвітера. Прп. Георгія Іверського Святогорця 28 ПТ 11.07 ЧТ Прп. Ксенофонта Робейського. Прп. Павла, лікаря. Ікони Божої Матері “Троєручиця” 29 СБ 12.07 ПТ Славних і НДехвальних первоверховних апостолів Петра і Павла. Касперівська ікона Божої Матері 30 НД 13.07 СБ Собор славних і НДехвальних 12-ти апостолів

Православні свята в липні

Ново- юлианский Юліанський НАЗВА СВЯТА 01 ПН 14 НД Безсрр. Косми і Даміана, постраждалих у Римі 02 ВТ 15 ПН Покладання чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні. Свт. Фотія, митр. Київського і НДея Русі 03 СР 16 ВТ Мч. Якінфа. Прпп. Анатолія, затворника, у Ближніх печерах, та іншого Анатолія, затворника, у Дальніх печерах 04 ЧТ 17 СР Свт. Андрія, архієп. Критського. Прп. Марфи, матері Симеона Дивногорця. Мчч. Феодота і Феодотії 05 ПТ 18 ЧТ Прп. Афанасія Афонського. Мцц. Анни і Кирили. Прп. Лампада Іринопольського 06 СБ 19 ПТ Прп. Сисоя, схимника Києво-Печерського, в Дальніх печерах 07 НД 20 СБ Прп. Фоми в Малеї. Прп. Акакія, про якого розповідається в Ліствиці 08 ПН 21 НД Вмч. Прокопія 09 ВТ 22 ПН Сщмч. Панкратія, єп. Тавроменійського. Прп. Гавриїла Афонського 10 СР 23 ВТ Прп. Антонія Києво-Печерського. Прп. Силуана, схимника Києво-Печерського, в Дальніх печерах 11 ЧТ 24 СР Равноап. Ольги, вел. кн. Київської, у святому хрещенні Олени 12 ПТ 25 ЧТ Мчч. Прокла та Іларія. Мчч. Феодора, варяга і сина його Іоанна, в Києві 13 СБ 26 ПТ Собор Архангела Гавриїла. Прп. Стефана Савойського 14 НД 27 СБ Апостола від 70-ти Акіли. Мч. Юста. Прп. Онисима, чудотворця. Прп. Стефана Махрищського 15 ПН 28 НД Равноап. вел. кн. Володимира, у св. хрещенні Василя 16 ВТ 29 ПН Сщмч. Афіногена, єп., і десятьох його учнів. Мч. Павла і мцц. Алевтини (Валентини) і Хіонії 17 СР 30 ВТ Вмц. Марини (Маргарити). Перенесення мощей прп. Лазаря Галісійського 18 ЧТ 31 СР Прп. Іоанна Багатостраждального, Києво-Печерського, у Ближніх печерах. Прп. Памви, затворника Києво-Печерського, у Дальніх печерах 19 ПТ 01.07 ЧТ Обрітення мощей прп. Серафима, Саровського чудотворця. Прп. Паїсія Києво-Печерського, у Дальніх печерах 20 СБ 02.07 ПТ Прор. Іллі. Виявлення мощей прмч. Афанасія Берестейського 21 НД 03.07 СБ Прпп. Онуфрія Мовчазного й Онисима, затворника, Києво-Печерських, у Ближніх печерах 22 ПН 04.07 НД Мироносиці рівноап. Марії Магдалини 23 ВТ 05.07 ПН Почаївської ікони Божої Матері. Мчч. Трохима, Феофіла і з ними 13 мчч. Ікони Божої Матері “Всіх скорботних радість” 24 СР 06.07 ВТ Мчч. блгвв. кнн. Бориса і Гліба, у св. хрещенні Романа і Давида. Прп. Полікарпа, архім. Києво-Печерського 25 ЧТ 07.07 СР Успіння прав. Анни, матері Пресвятої Богородиці 26 ПТ 08.07 ЧТ Прмц. Параскеви. Прп. Мойсея Угрина, Києво-Печерського, у Ближніх печерах 27 СБ 09.07 ПТ Вмч. і цілителя Пантелеймона 28 НД 10.07 СБ Апп. від 70-ти: Прохора, Никанора, Тимона і Пармена, дияконів. Прп. Мойсея, чудотворця Києво-Печерського, у Дальніх печерах 29 ПН 11.07 НД Мч. Калініка. Мц. Серафими, діви. Мц. Феодотії і трьох дітей її. Прмч. Михаїла 30 ВТ 12.07 ПН Апп. від 70-ти: Сили, Силуана, Крискента, Епенета й Андроника. Мч. Іоанна, воїна 31 СР 13.07 ВТ Прав. Євдокима Каппадокіянина. Мц. Уліти

Православні свята в серпні

Ново- юліанський Юліанський НАЗВА СВЯТА 01 ЧТ 14 СР Винесення чесних древ животворящого Хреста Господнього. Свято Всемилостивого Спасителя (Спаса) і Пресвятої Богородиці. Початок Успенського посту 02 ПТ 15 ЧТ Перенесення з Єрусалима до Константинополя мощей первомученика архідияк. Стефана і набуття молей правв. Никодима, Гамаліїла і сина його Авіва 03 СБ 16 ПТ Прп. Ісаакія, Далмата і Фавста. Мч. Раждена, перса. Прп. Косми пустельника 04 НД 17 СБ Прмц. Євдокії. Мч. Елевферія 05 ПН 18 НД Пані. Євсигнія. Сеньйорита. Анфіра і Фабій, Папи Римські. Пані. Понтій Римський 06 ВТ 19 ПН ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДА БОГА І СПАСИТЕЛЯ НАШОГО ІІСУСА ХРИСТА. На трапезі дозволяється риба 07 СР 20 ВТ Прп. Пимена Багатоболезненного, Києво-Печерського, у Ближніх печерах. Прп. Пимена, постника Києво-Печерського, у Дальніх печерах. Прп. Меркурія Києво-Печерського, єп. Смоленського, у Ближніх печерах 08 ЧТ 21 СР Свт. Еміліана, спов., єп. Кизицького. Прп. Григорія, іконописця Києво-Печерського, у Ближніх печерах 09 ПТ 22 ЧТ Апостола Матвія. Мч. Антонія Олександрійського 10 СБ 23 ПТ Мчч. архідиякона Лаврентія, Сикста, папи, Фелікісима і Агапіта, дияконів, Романа, Римських 11 НД 24 СБ Прмчч. Феодора і Василя Києво-Печерських, у Ближніх печерах 12 ПН 25 НД Мчч. Фотія й Анікіти та багатьох із ними. Сщмч. Олександра, єп. Команського 13 ВТ 26 ПН Перенесення мощей прп. Максима Сповідника. “Пом’якшення злих сердець” (“Семистрільна”) і ікони Божої Матері, що називається “Страсна”. 14 СР 27 ВТ Перенесення мощей прп. Феодосія Києво-Печерського. Сщмч. Маркела, єп. Апамейського 15 ЧТ 28 СР УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ ВЛИДИЧИЦІ НАШОЇ БОГОРОДИЦІ І ПРИСНОДІВИ МАРІЇ. 16 ПТ 29 ЧТ Перенесення з Едесси до Константинополя нерукотворного образу Господа Ісуса Христа 17 СБ 30 ПТ Прп. Алипия, иконописца Киево-Печерского, в Ближних пещерах. Свенской (Печерской) иконы Божией Матери 18 НД 31 СБ Мчч. Фрола і Лавра. Мчч. Єрма, Серапіона і Полієна. Ікони Божої Матері, названої “Всецариця” 19 ПН 01.09 НД Мч. Андрія Стратилата і з ним 2593 мученики. Мчч. Тимофія, Агапія і Фекли 20 ВТ 02.09 ПН Пров. Самуїл. Прот. Севіра і Мемнона і з ними 37 мучеників 21 СР 03.09 ВТ Ап. від 70-ти Фадея. Прп. Аврамія Працьовитого, Печерського, у Ближніх печерах 22 ЧТ 04.09 СР Митр. Агафонік, Зотик, Феопрепій (Боголіб), Акіндін, Севериан та інші 23 ПТ 05.09 ЧТ Мч. Луппа. Сщмч. Іринея, єп. Ліонського. Прпп. Євтихія і Флоренція. Свт. Калініка, патр. Константинопольського 24 СБ 06.09 ПТ Сщмч. Євтихія, учня ап. Іоанна Богослова. Перенесення мощей свт. Петра, митр. Київського, всієї Русі чудотворця 25 НД 07.09 СБ Перенесення мощей ап. Варфоломія. Ап. від 70-ти Тита, єп. Критського 26 ПН 08.09 НД Мчч. Адріана і Наталії 27 ВТ 09.09 ПН Прп. Пимена Великого. Прп. сщмч. Кукші та учня його мч. Никона, Пимена, постника, Києво-Печерських, у Ближніх печерах 28 СР 10.09 ВТ Прп. Мойсея Мурина. Виявлення мощей прп. Іова Почаївського. Собор прпп. отців Києво-Печерських, у Дальніх печерах (прп. Феодосія) покійних 29 ЧТ 11.09 СР Усікновення глави пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна 30 ПТ 12.09 ЧТ Свтт. Олександра, Іоанна і Павла Нового, патріархів Константинопольських. Прп. Христофора Римлянина 31 СБ 13.09 ПТ Покладання чесного пояса Пресвятої Богородиці. Сщмч. Кипріана, єп. Карфагенського

Православні свята у вересні

Ново- юлианский Юлианский НАЗВАНИЕ ПРАЗДНИКА 01 НД 14 СБ Початок індикту – церковне новоліття. Прп. Симеона Стовпника і матері його Марфи. Собор Вінницьких святих 02 ПН 15 НД Прп. Антонія і Феодосія Києво-Печерських. Мч. Маманта, батька його Феодота і матері Руфіни 03 ВТ 16 ПН Сщмч. Анфима, єп. Нікомідійського, і з ним мчч. Феофіла, диякона, Дорофея, Мардонія, Мігдонія, Петра, Індіса, Горгонія, Зінона, Домни, Діви, і Євфимія 04 СР 17 ВТ Сщмч. Вавила, єп. Великої Антіохії, і з ним трьох отроків: Урвана, Прілідіана, Єполонія та матері їхньої Хріотодули. Ікони Божої Матері “Неопалима купина” 05 ЧТ 18 СР Прор. Захарії та прав. Єлисавети, батьки св. Іоанна Предтечі. Кончина блгв. кн. Гліба, у хрещенні Давида 06 ПТ 19 ЧТ Поминання чуда архістратига Михаїла в Хонах (Колосах) 07 СБ 20 ПТ Мч. Созонта. Апп. від 70-ти Євода й Онисифора. Мч. Євпсихія. Прп. Луки 08 НД 21 СБ РІЗДВО ПРЕСВЯТОЇ ВОЛОДАРКИ НАШОЇ БОГОРОДИЦІ І ПРИСНОДІВИ МАРІЇ 09 ПН 22 НД Правв. Богоотців Іоакима та Анни. Мч. Северіана. Знаходження і перенесення мощей свт. Феодосія, архієп. Чернігівського 10 ВТ 23 ПН Прп. Павла Послушного, Києво-Печерського, у Дальніх печерах. Апп. від 70-ти: Апеллія, Лукія і Климента 11 СР 24 ВТ Прп. Феодори Олександрійської. Мчч. Димитрія, Еванфії, дружини його, і Димитріана, сина його 12 ЧТ 25 СР Сщмч. Автонома, єп. Італійського. Мч. Юліана і з ним 40 мучеників 13 ПТ 26 ЧТ Пам’ять оновлення (освячення) храму Воскресіння Христового в Єрусалимі. Сщмч. Корнилія, сотника 14 СБ 27 ПТ ВОЗДВИЖЕННЯ ЧЕСНОГО І ЖИВОТВОРЯЩОГО ХРЕСТА ГОСПОДНЬОГО. Упокій свт. Іоанна Златоуста. Ліснинської ікони Божої Матері. Пісний день 15 НД 28 СБ Вмч. Микити. Мчч. Максима, Феодота, мц. Аскліади (Аскліпіодоти) 16 ПН 29 НД Вмц. Євфимії Всехвальної. Мц. Севастіани. Мц. Мелітини. Мчч. Віктора і Сосфена 17 ВТ 30 ПН Мцц. Віри, Надії, Любові та матері їх Софії 18 СР 01.10 ВТ Прп. Євменія, єп. Гортинського. Мчц. Аріадни. Мчц. Софії та Ірини 19 ЧТ 02.10 СР Мчч. Трохима, Саватія і Доримедонта. Мч. Зосими, пустельника. Блгв. вел. кн. Ігоря Чернігівського і Київського 20 ПТ 03.10 ЧТ Мчч. і проп. Михайла, кн. Чернігівського і боярина його Феодора, чудотворців 21 СБ 04.10 ПТ Додаток до 70-го Кодру. Відкриття мощей свт. Димитрія, Туптала 22 НД 05.10 СБ Прор. Іони. Сщмч. Фоки, єп. Синопського. Прав. Петра, колишнього митаря 23 ПН 06.10 НД Зачаття чесного славного пророка, Предтечі і Хрестителя Іоанна. Прпп. дружин Ксанфіпи і Поліксенії 24 ВТ 07.10 ПН Первомц. рівноап. Фекли 25 СР 08.10 ВТ Прп. Євфросинії Олександрійської. Прп. Сергія, ігум. Радонезького, всієї Русі чудотворця 26 ЧТ 09.10 СР Апостола, євангеліста Іоанна Богослова 27 ПТ 10.10 ЧТ Апп. від 70-ти: Марка, Аристарха і Зіни. Мц. Епіхарії. Прп. Ігнатія 28 СБ 11.10 ПТ Прп. Харитона Сповідника. Собор преподобних отців Києво-Печерських, які в Ближніх печерах (прп. Антонія) покояться 29 НД 12.10 СБ Прп. Кіріака, пустельника. Прп. Феофана Милостивого 30 ПН 13.10 НД Сщмч. Григорія, єп., просвітителя Великої Вірменії. Свт. Михаїла, першого митр. Київського і всієї Русі

Православні свята в жовтні

Ново-юліанський Юлианский НАЗВА СВЯТА 01 ВТ 14 ПН Покров Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії 02 СР 15 ВТ Сщмч. Кипріана, мц. Юстини і мч. Феоктиста. Блж. Андрія, Христа ради юродивого 03 ЧТ 16 СР Прп. Діонісія, затворника Києво-Печерського, у Дальніх печерах. П рп. Іоанна Хозевіта, єп. Кесарійського 04 ПТ 17 ЧТ Прпп. Елладія та Онисима, затворників Києво-Печерських, у печерах Ближніх. Прп. Аммона, затворника Києво-Печерського, у Дальніх печерах 05 СБ 18 ПТ Прпп. Даміана, пресвіт., цілителя, Єремії та Матвія прозорливих, Києво-Печерських, у Ближніх печерах 06 ВС 19 СБ Апостола Фоми 07 ПН 20 ВС Прп. Сергія Послушного, Києво-Печерського, у Ближніх печерах. Мчч. Юліана, пресвітера, і Кесарія, диякона 08 ВТ 21 ПН Прп. Пелагеї. Прп. Таїсії. Св. Пелагії, діви 09 СР 22 ВТ Апостола Якова Алфеєва 10 ЧТ 23 СР Свт. Амфілохія, єп. Володимиро-Волинського. Собор Волинських святих 11 ПТ 24 ЧТ Прп. Феофана, постника Києво-Печерського, у Ближніх печерах 12 СБ 25 ПТ Мц. Домнікії. Свт. Мартина Милостивого, єп. Турського. Єрусалимської, Рудненської ікони Божої Матері 13 ВС 26 СБ Прп. Веніаміна, затворника Києво-Печерського, в Дальніх печерах. Іверської, “Іверсько-Мирненської (Мироточивої)”, Семиозерної ікон Божої Матері 14 ПН 27 ВС Прп. Миколая Святоші, кн. Чернігівського, Києво-Печерського чудотворця, у Ближніх печерах 15 ВТ 28 ПН Сщмч. Лукіана, Києво-Печерського, в Дальніх печерах 16 СР 29 ВТ Прп. Лонгина, стражника Киево-Печерского, в Дальних пещерах 17 ЧТ 30 СР Прор. Осії. Прмч. Андрія Критського. Мчч., безсрр. Косми і Даміана Аравійських і братів їхніх мчч. Леонтія, Анфима і Євтропія 18 ПТ 31 ЧТ Апостола і євангеліста Луки 19 СБ 01.10 ПТ Прор. Йоіля. Мч. Уара і з ним 7 учителів християнських. Блж. Клеопатри і сина її Іоанна. Сщмч. Садока, єп. Персидського і з ним 128 мчч. Перенесення мощей прп. Іоанна Рильського 20 ВС 02.10 СБ Мч. Артемія 21 ПН 03.10 ВС Прп. Іларіона, схимника Києво-Печерського, в Дальніх печерах 22 ВТ 04.10 ПН Вишгородської, Андроніковської ікон Божої Матері 23 СР 05.10 ВТ Апостола Якова, брата Господнього по плоті 24 ЧТ 06.10 СР Ікони Божої Матері “Всіх скорботних радість”. Прпп. Арефи, Сисоя і Феофіла, затворників Києво-Печерських, у Ближніх печерах 25 ПТ 07.10 ЧТ Прпп. Мартирія, диякона, і Мартирія, затворника, Києво-Печерських, у Дальніх печерах 26 СБ 08.10 ПТ Вмч. Димитрія Солунського 27 ВС 09.10 СБ Прп. Нестора Летописца, Киево-Печерского, в Ближних пещерах 28 ПН 10.10 ВС Вмц. Параскеви П’ятниці. Прп. Феофіла Київського, юродивого заради Христа 29 ВТ 11.10 ПН Прмч. Анастасії Римлянки. Прп. Аврамія затворника і блж. Марії, племінниці його. Прп. Анни 30 СР 12.10 ВТ Сщмч. Зиновія, єп. Егейського і сестри його мц. Зиновії 31 ЧТ 13.10 СР Прпп. Спиридона і Никодима, просфорників Києво-Печерських, у Ближніх печерах

Православні свята в листопаді

Ново-юліанський Юлианский НАЗВА СВЯТА 01 ПТ 14 ЧТ Безср. і чудотворців Косми і Даміана Ассійських і матері їхньої прп. Феодотії 02 СБ 15 ПТ Мчч. Акіндіна, Пігасія, Афонія, Елпідофора, Анемподиста та інших із ними. Прп. Маркіана Киринейського 03 НД 16 СБ Мчч. Акепсима, єп., Йосипа, пресвітера, і Аіфала, диякона 04 ПН 17 НД Прп. Меркурія, постника Києво-Печерського, у Дальніх печерах 05 ВТ 18 ПН Мчч. Галактіона та Епістимії. Апп. Свт. Григорія, архієп. Олександрійського 06 СР 19 ВТ Прп. Луки, іконома Києво-Печерського, у Ближніх печерах 07 ЧТ 20 СР Прп. Лазаря Галісійського. Мч. Феодота, Корчемкіна 08 ПТ 21 ЧТ Собор архістратига Михаїла та інших небесних сил безтілесних 09 СБ 22 ПТ Ікони Божої Матері “Скоропослушниця”. Прп. Онисифора, сповідника Києво-Печерського, у Ближніх печерах 10 НД 23 СБ Прп. Феостирикта, що в Символах. Мч. Костянтина, кн. Грузинського 11 ПН 24 НД Мч. Віктора і мц. Стефаніди. Мч. Вікентія. Прп. Феодора Студита, спов. 12 ВТ 25 ПН Свт. Іоанна Милостивого, патр. Олександрійського. Прп. Ніла, постника 13 СР 26 ВТ Свт. Іоанна Златоуста, архієп. Константинопольського 14 ЧТ 27 СР Апостола Пилипа 15 ПТ 28 ЧТ Мчч. і спов. Гурія, Самона. Прп. Паїсія Величковського. Початок Різдвяного посту 16 СБ 29 ПТ Апостола і євангеліста Матвія 17 НД 30 СБ Свт. Григорія, чудотворця, єп. Неокесарійського. Прп. Лазаря, іконописця 18 ПН 01.12 НД Мц Платона. Мчч. Романа, диякона, і отрока Варула 19 ВТ 02.12 ПН Прп. Варлаама, ігум. Києво-Печерського, у Ближніх печерах. Ікони Божої Матері “У скорботі й печалі розрада” 20 СР 03.12 ВТ Прп. Григорія Декаполіта. Свт. Прокла, архієп. Константинопольського 21 ЧТ 04.12 СР ВВЕДЕННЯ В ХРАМ ПРЕСВЯТОЇ ВЛАДИЧИЦІ НАШОЇ БОГОРОДИЦІ І ПРИСНОДІВИ МАРІЇ. На трапезі дозволяється риба 22 ПТ 05.12 ЧТ Блвг. Ярополка, у св. хрещенні Петра, кн. Володимир-Волинського 23 СБ 06.12 ПТ Свт. Амфілохія, єп. кенійського. Свт. Григорія, єп. Акрагантійського. Мчч. Сисинія, єп. Кизицького і Феодора Антіохійського. 24 НД 07.12 СБ Вмц. Катерини. Прп. Меркурія, постника Києво-Печерського, у Дальніх печерах 25 ПН 08.12 НД Сщмчч. Климента, папи Римського і Петра, архієп. Олександрійського 26 ВТ 09.12 ПН Прп. Якова, пустельника 27 СР 10.12 ВТ Вмч. Якова Персянина. Прп. Палладия. Прп. Романа. Иконы Божией Матери «Знамение» 28 ЧТ 11.12 СР Прмч. і спов. Стефана Нового. Мч. Іринарха і святих сімох дружин 29 ПТ 12.12 ЧТ Прп. Нектарія Києво-Печерського, у Ближніх печерах 30 СБ 13.12 ПТ Апостола Андрія Первозванного

Православні свята в грудні

Ново-юліанський Юлианский НАЗВА СВЯТА 01 НД 14 СБ Прор. Наума. Пров. Філарета Милостивого. Мч. Ананії Персянина 02 ПН 15 НД Прпп. Афанасія, затворника Києво-Печерського 03 ВТ 16 ПН Прор. Софонія. Сщмч. Феодора, архієп. Олександрійського 04 СР 17 ВТ Вмц. Варвари і мц. Юліанії. Прп. Іоанна Дамаскіна 05 ЧТ 18 СР Прп. Сави Освяченого. Мч. Анастасія 06 ПТ 19 ЧТ Святителя Миколая, архієпископа Мир Лікійських, чудотворця 07 СБ 20 ПТ Прп. Іоанна, пісника Києво-Печерського, у Ближніх печерах 08 НД 21 СБ Прп. Потапія. Анфіси в Римі 09 ПН 22 НД Зачаття прав. Анною Пресвятої Богородиці. Ікони Божої Матері “Несподівана радість” 10 ВТ 23 ПН Мчч. Міни, Єрмогена і Євграфа. Прп. Фоми 11 СР 24 ВТ Прп. Никона Сухого, Києво-Печерського, у Ближніх печерах 12 ЧТ 25 СР Свт. Спиридона, єп. Триміфунтського, чудотворця 13 ПТ 26 ЧТ Прп. Мардарія, затворника Києво-Печерського, в Дальніх печерах 14 СБ 27 ПТ Мчч. Фірса, Левкія і Калініка 15 НД 28 СБ Свт. Стефана, ісп., архієп. Сурозького. Собор Кримських святих 16 ПН 29 НД Аггея. Мч. Марина 17 ВТ 30 ПН Прор. Даниїла і трьох отроків: Ананії, Азарії та Мисаїла 18 СР 31 ВТ Свт. Модеста, архієп. Єрусалимського. Прп. Флора, єп. Амійського. Прп. Михаїла, сповідника 19 ЧТ 01.01 СР Прп. Іллі Муромця, Києво-Печерського, у Ближніх печерах 20 ПТ 02.01 ЧТ Прп. Ігнатія, архім. Києво-Печерського, в Дальніх печерах 21 СБ 03.01 ПТ Свт. Петра, митр. Київського і всієї Русі чудотворця 22 НД 04.01 СБ Вмц. Анастасії Узорішительниці 23 ПН 05.01 НД Прп. Нифонта, єп. Кіпрського. Прп. Павла, єп. Неокесарійського 24 ВТ 06.01 ПН Прп. Миколая, ченця. Прп. Кукші Одеського 25 СР 07.01 ВТ РІЗДВО ГОСПОДА БОГА І СПАСИТЕЛЯ НАШОГО ІІСУСА ХРИСТА 26 ЧТ 08.01 СР Собор Пресвятої Богородиці 27 ПТ 09.01 ЧТ Ап. Первомч. і архідиякона Стефана 28 СБ 10.01 ПТ Ап. від 70-ти Никанора 29 НД 11.01 СБ Прпп. Марка, гробокопача, Феофіла та Іоанна Києво-Печерських, у Ближніх печерах 30 ПН 12.01 НД Мц. Анісії. Ап. від 70-ти Тимона. Прп. Феодори Кесарійської 31 ВТ 13.01 ПН Свт. Петра Могили, митрополита Київського і Галицького та всієї Русі