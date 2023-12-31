Православний церковний календар на 2024 рік за новоюліанським і юліанським стилями

У вересні 2023 року Православна церква України (ПЦУ) і Греко-католицька церква України (ГКЦУ) перейшли з юліанського на новоюліанський календар. Тобто не перехідні церковні свята тепер настають на 13 днів раніше.
Зсунулися також дати пам’яті святих. При цьому дата святкування Великодня і прив’язаних до нього рухомих свят, зокрема, Вознесіння і Трійці, у новоюліанському календарі збігається з юліанським – ці дні в календарі позначені спеціальним значком (*). Однак у парафій є два роки, щоб остаточно перейти на новоюліанський календар. Тому в деяких храмах свята все ще можуть відзначатися за юліанським календарем.
Наш православний церковний календар допоможе вам зорієнтуватися, на яку дату цьогоріч припадає Великдень, у які дні розпочинаються та завершуються пости, а коли потрібно поминати спочилих родичів відповідно до новоюліанського чи юліанського календаря.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: Димитріївська поминальна субота – це найближча субота напередодні дня пам’яті Димитрія Солунського. Цього року за новоюліанським календарем вона припадає на 19 ЖОВТНЯ, а за юліанським календарем настане 2 ЛИСТОНА.
Православні свята в січні
|Ново- юлианский
|Юліанський
|НАЗВА СВЯТА
|01 ПН
|14 НД
|ОБРІЗАННЯ ГОСПОДНЄ
|02 ВТ
|15 ПН
|Прп. Серафима Саровського, чудотворця. Прп. Сильвестра Києво-Печерського
|03 СР
|16 ВТ
|Прор. Малахії. Мч. Гордія
|03 ЧТ
|17 СР
|Собор 70-х апостолів. Прп. Ахили, дияк., Києво-Печерського. Прмч. Зосими і мч. Афанасія
|05 ПТ
|18 ЧТ
|Навечір’я Богоявлення (Хрещенський святвечір)
|06 СБ
|19 ПТ
|СВЯТЕ БОГОЯВЛЕННЯ. ХРЕЩЕННЯ ГОСПОДА БОГА І СПАСИТЕЛЯ НАШОГО ІСУСА ХРИСТА
|07 НД
|20 СБ
|Собор Предтечі і Хрестителя Господнього Іоана
|08 ПН
|21 НД
|Прп. Григорія, чудотворця Києво-Печерського, в Ближніх печерах
|09 ВТ
|22 ПН
|Мч. Полієвкта. Прор. Самея. Прп. Євстратія, чудотворця
|10 СР
|23 ВТ
|Григорія, єп. Ниського. Прп. Маркіана, пресвітера. Прп.
|11 ЧТ
|24 СР
|Прп. Феодосія Великого, спільних житій начальника
|12 ПТ
|25 ЧТ
|Мц. Тетяни і тих з нею, що в Римі були замучені
|13 СБ
|26 ПТ
|Мч. Петра Анійського. Прп. Якова, єп. Низибійського
|14 НД
|27 СБ
|Рівноап. Ніни, просвітительки Грузії
|15 ПН
|28 НД
|Прп. Павла Фівейського та Іоана Кущника
|16 ВТ
|29 ПН
|Поклоніння оковам ап. Петра
|17 СР
|30 ВТ
|Прп. Антонія Великого
|18 ЧТ
|31 СР
|Свт. Афанасія та Кирила, архiєпп. Олександрійських
|19 ПТ
|01.02 ЧТ
|Прп. Макарія, диякона Києво-Печерського. Прп. Лаврентія Чернігівського
|20 СБ
|02.02 ПТ
|Прп. Євфимія Великого
|21 НД
|03.02 СБ
|Прп. Максима Грека
|22 ПН
|04.02 НД
|Ап. Тимофія. Прмч. Анастасія, дияк. Києво-Печерського
|23 ВТ
|05.02 ПН
|Сщмч. Климента, єп. Анкирського, і мч. Агафангела
|24 СР
|06.02 ВТ
|Прп. Ксенії. Мчч. Вавили Сицилійського та учнів його Тимофія і Агапія
|25 ЧТ
|07.02 СР
|Григорія Богослова, архієпископа Константинопольського. Ікони Божої Матері, званої «Утамуй мої печалі»
|26 ПТ
|08.02 ЧТ
|Прпп. Ксенофонта, дружини його Марії та синів їхніх Аркадія та Іоана
|27 СБ
|09.02 ПТ
|Перенесення мощей святителя Іоана Золотоустого
|28 НД
|10.02 СБ
|Прп. Єфрема Сиріна. Прп. Єфрема Києво-Печерського, єп. Переяславського
|29 ПН
|11.02 НД
|Свт. Лаврентія, затворника Києво-Печерського, єп. Туровського
|30 ВТ
|12.02 ПН
|Собор вселенських учителів і святителів Василія Великого, Григорія Богослова та Іоана Золотоустого
|31 СР
|13.02 ВТ
|Безсрр., мчч. Кира та Іоана і з ними мцц. Афанасії та дочок її Феодотії, Феоктисти і Євдоксії
Православні свята у лютому
|Ново- юлианский
|Юліанський
|НАЗВА СВЯТА
|01 ЧТ
|14 СР
|Мч. Трифона. Прп. Петра Галатійського
|02 ПТ
|15 ЧТ
|СТРІТЕННЯ ГОСПОДА НАШОГО ІІСУСА ХРИСТА
|03 СБ
|16 ПТ
|Правв. Симеона Богоприємця та Анни, пророчиці
|04 НД
|17 СБ
|Прп. Ісидора Пелусіотського
|05 ПН
|18 НД
|Свт. Феодосія, архієп. Чернігівського
|06 ВТ
|19 ПН
|Прп. Вукола, єп. Смирнського
|07 СР
|20 ВТ
|Прп. Луки Елладського
|08 ЧТ
|21 СР
|Вмч. Феодора Стратилата. Свт. Сави
|09 ПТ
|22 ЧТ
|Прп. Панкратія, ієром., затворника Києво-Печерського, в Дальніх печерах
|10 СБ
|23 ПТ
|Прп. Прохора, чудотворця Києво-Печерського
|11 НД
|24 СБ
|Сщмч. Власія, єп. Севастійського
|12 ПН
|25 НД
|Іверської ікони Божої Матері. Свт. Олексія, митр. Київського і НДея Русі, чудотворця
|13 ВТ
|26 ПН
|Прп. Мартініана
|14 СР
|27 ВТ
|Равноап. Кирила, вчителя слов’янської
|15 ЧТ
|28 СР
|Прп. Пафнутія, затворника Києво-Печерського, в Дальніх печерах
|16 ПТ
|29 ЧТ
|Мчч. Памфила, пресвитера, Валента
|17 СБ
|01.03 ПТ
|Вмч. Феодора Тирона. Прп. Федора, мовчальника Києво-Печерського, в Дальніх печерах
|18 НД
|02.03 СБ
|Свт. Лева, папи Римського. Прп. Косми Яхромського
|19 ПН
|03.03 НД
|Прп. Євгенія і Макарія, сповідників, пресвітерів Антіохійських
|20 ВТ
|04.03 ПН
|Блгв. кн. Київського Ярослава Мудрого. Прп. Агафона, чудотворця Києво-Печерського. Прп. Агафона, папи Римського
|21 СР
|05.03 ВТ
|Козельщанської ікони Божої Матері
|22 ЧТ
|06.03 СР
|Прп. Афанасія, ісп.
|23 ПТ
|07.03 ЧТ
|Сщмч. Полікарпа, єп. Смирнського. Прп. Олександра, ченця, ігумена обителі “Невсипущих”
|24 СБ
|08.03 ПТ
|Перше і друге відшукання голови Іоанна Предтечі. Прп. Еразма Києво-Печерського, у Ближніх печерах
|25 НД
|
*ТИЖДЕНЬ ПРО МИТАРЯ І ФАРИСЕЯ. ПОЧАТОК ПІСНОЇ ТРІОДІ
|25 НД
|09.03 СБ
|Свт. Тарасія, архієп. Константинопольського
|26 ПН
|
*ПОСТУ В СЕРЕДУ І П’ЯТНИЦЮ НЕМАЄ
|26 ПН
|10.03 НД
|Свт. Порфирія, архієп. Газського. Мч. Севастіана
|27 ВТ
|11.03 ПН
|Прп. Тита, пресвітера Києво-Печерського, у Ближніх печерах
|28 СР
|12.03 ВТ
|Прп. Василя, сповідника. Сщмч. Протерія, патр. Олександрійського. Сщмч. Нестора, єп. Магіддійського
|29 ЧТ
|13.03 СР
|Прп. Касія, затворника Печерського, у Дальніх печерах
Православні свята у березні
|Ново- юлианский
|Юліанський
|НАЗВА СВЯТА
|01 ПТ
|14 ЧТ
|Прмц. Євдокії. Мчч. Нестора Тривімія. Мц. Антоніни. Мчч. Маркела й Антонія. Прп. Домніни Сирійської
|02 СБ
|15 ПТ
|Сщмч. Феодота, єп. Киринейського. Свт. Іова (Борецького), митр. Київського і Нової Русі
|03 СБ
|
*НЕДЕЛЯ О БЛУДНОМ СЫНЕ
|03 НД
|16 СБ
|Мчч. Євтропія, Клеоніка і Василіска. Прп. Піами, діви. Свв. Зинона і Зоїла
|04 ПН
|17 НД
|Прп. Герасима на Иордане. Мчч. Павла и Юлиании. прп. Якова, постника
|05 ВТ
|18 ПН
|Пані Конон з Ізаурії. Пані Анісія. Преподобна. Євлампія. Біп. Марк
|06 СР
|19 ВТ
|Знайдення чесного Хреста і цвяхів св. царицею Оленою в Єрусалимі. Прп. Аркадія Кіпрського
|07 ЧТ
|20 СР
|Ікони Божої Матері “Споручниця грішних”
|08 ПТ
|21 ЧТ
|Ап. Єрма. Сщмч. Феодорита, пресвітера Антіохійського
|09 ПТ
|
*СУБОТА М’ЯСОПУСНА (БАТЬКІВСЬКА СУБОТА)
|09 СБ
|22 ПТ
|40 мчч., що в Севастійському озері страждали
|10 НД
|
*ТИЖДЕНЬ М’ЯСОПУСНИЙ, ПРО СТРАШНИЙ СУД. ЗАГОВИНИ НА М’ЯСО
|10 НД
|23 СБ
|Мчч. Кодрата Нікомідійського, Саторина, Руфіна та інших. Прп. Анастасії
|11 ПН
|*ТИЖДЕНЬ СИРНИЙ (МАСЛЯНИЙ) – СУЦІЛЬНИЙ. ПРОТЯГОМ НДЕЙ ТИЖНЯ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ВЖИВАННЯ МОЛОКА ТА ЯЄЦЬ
|11 ПН
|24 НД
|Прп. Софронія, затворника Києво-Печерського, в Дальніх печерах
|12 ВТ
|25 ПН
|Прп. Симеона Нового Богослова. Ліддської (нерукотворної) ікони Божої Матері
|13 СР
|26 ВТ
|Місіс Савіна. Пані Савіна. Сеньйорита. Африкан, Публій і Терентій. Сеньйорита. Олександра
|14 ЧТ
|27 СР
|Прп. Венедикта. Свт. Феогноста, митр. Київського і НДея Русі. Блгв. вел. кн. Ростислава-Михайла
|15ПТ
|28 ЧТ
|Сщмч. Олександра, ієрея в Сіді. Мч. Никандра
|16 СБ
|29 ПТ
|Мчч. Савіна і Папи. Сщмч. Олександра, папи Римського
|17 НД
|
*ТИЖДЕНЬ СИРОПУСНИЙ, ПРОЩЕНА НЕДІЛЯ. СПОГАД АДАМОВОГО ВИГНАННЯ З РАЮ. ЗАГОВИНИ НА ВЕЛИКИЙ ПІСТ
|17 НД
|30 СБ
|Прп. Олексія, чоловіка Божого. Мч. Марина
|18 ПН
|
*1-Й ТИЖДЕНЬ ВЕЛИКОГО ПОСТУ. ПОЧАТОК ВЕЛИКОГО ПОСТУ
|18 ПН
|31 НД
|Свт. Кирила, архієп. Єрусалимського. Мчч. Трохима і Євкарпія. прп. Аніна, ченця
|19 ВТ
|01.04 ПН
|Мч. Хрисанфа і мц. Дарії і з ними мч. Клавдія, трибуна, Ілларії, дружини його, Ясона і Мавра, синів їхніх, Діодора, пресвітера, і Маріана, диякона
|20 СР
|02.04 ВТ
|Прпп. Іоанна, Сергія, Патрикія та інших, що в обителі св. Сави були вбиті
|21 ЧТ
|03.04 СР
|Прп. Якова, єп., исп. Свт. Кирила, єп. Катанського. Свт. Фоми, патр. Константинопольського
|22 ПТ
|04.04 ЧТ
|Сщмч. Василя, пресвітера Анкірського. Прп. Ісаакія Далматського
|23 СБ
|05.04 ПТ
|Прп. мч. Никона та його учнів
|24 НД
|
*ПЕРШИЙ ТИЖДЕНЬ ВЕЛИКОГО ПОСТУ
|24 НД
|06.04 СБ
|Прп. Захарія, постника Києво-Печерського, в Дальніх печерах
|25 ПН
|
*2-Й ТИЖДЕНЬ ВЕЛИКОГО ПОСТУ
|25 ПН
|07.04 НД
|БЛАГОВІЩЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ ВОЛОДАРКИ НАШОЇ БОГОРОДИЦІ І ПРИСНОДІВИ МАРІЇ
|26 ВТ
|08.04 ПН
|Собор архангела Гавриїла. Прп. Василя Нового
|27 СР
|09.04 ВТ
|Мц. Матрони Солунської. Мчч. Мануїла і Феодосія. Прп. Іоанна, прозорливого, Єгипетського
|28 ЧТ
|10.04 СР
|Іларіона Нового, ігум. Прмч. Євстратія Києво-Печерського, у Ближніх печерах
|29 ПТ
|12.04 ЧТ
|Прп. Іоанна, пустельника
|30 СБ
|
*ПОМИНАННЯ ПОКІЙНИХ
|30 СБ
|12.04 ПТ
|Прп. Іоанна Ліствичника. Прп. Зосими, єп. Сиракузького
|31 НД
|13.04 СБ
|Собор НДех преподобних отців Києво-Печерських. Прп. Іпатія, цілителя Києво-Печерського, в Дальніх печерах
Православні свята у квітні
|Ново- юлианский
|Юліанський
|НАЗВА СВЯТА
|01 ПН
|
*3-Й ТИЖДЕНЬ ВЕЛИКОГО ПОСТУ
|01 ПН
|14 НД
|Прп. Марії Єгипетської. Прп. Геронтія, канонарха Києво-Печерського, в Дальніх печерах
|02 ВТ
|15 ПН
|Прп. Тита, чудотворця. Мчч. Амфіана та Едессія. Мч. Полікарпа
|03 СР
|16 ВТ
|Прп. Микити, сповідника, ігумена обителі Мідікійської. Мц. Феодосії, діви. Ікони Божої Матері “Нев’янучий цвіт”
|04 ЧТ
|17 СР
|Прп. Георгія в Малеї. Прп. Йосипа Багатохворобливого, Києво-Печерського, у Дальніх печерах. Прп. Зосими
|05 ПТ
|18 ЧТ
|Мчч. Агафопода, диякона, Феодула, читця, та інших з ними
|06 СБ
|
*ПОМИНАННЯ ПОКІЙНИХ
|06 СБ
|19 ПТ
|Свт. Євтихія, архієп. Константинопольського. Свт. Мефодія, архієп. Моравського
|07 НД
|
*3-Й ТИЖДЕНЬ ВЕЛИКОГО ПОСТУ, ХРЕСТОПОКЛОННИЙ
|07 НД
|20 СБ
|*3-Й ТИЖДЕНЬ ВЕЛИКОГО ПОСТУ, ХРЕСТОПОКЛОННИЙ
|08 ПН
|
*4-Й ТИЖДЕНЬ ВЕЛИКОГО ПОСТУ
|08 ПН
|21 НД
|Прп. Руфа, затворника Києво-Печерського, в Дальніх печерах
|09 ВТ
|22 ПН
|Мч. Євпсихія. Прмч. Вадима, архім.
|10 СР
|23 ВТ
|Мчч. Терентія, Помпія, Африкана, Максима, Зинона, Олександра, Феодора та інших 33
|11 ЧТ
|24 СР
|Сщмч. Антипи, єп. Пергама Асійського. Прп. Іоанна, учня прп. Григорія Декаполіта. Свт. Калініка Черніцького
|12 ПТ
|25 ЧТ
|Прп. Василя, ісп., єп. Парійського. Прмчч. Міни, Давида та Іоанна
|13 СБ
|
*ПОМИНАННЯ ПОКІЙНИХ
|13 СБ
|26 ПТ
|Сщмч. Артемона, пресвітера Лаодикійського
|14 НД
|27 СБ
|Прп. Іоанна Листвичника. Свт. Мартина, ісп., папи Римського
|15 ПН
|
*5-Й ТИЖДЕНЬ ВЕЛИКОГО ПОСТУ
|15 ПН
|28 НД
|Вул. 70 Аристарха, Пуда і Трофима. Бул. Мстислав Володимирович
|16 ВТ
|29 ПН
|Мцц. Агапії, Ірини та Хіонії. Іллінсько-Чернігівської ікони Божої Матері
|17 СР
|30 ВТ
|Сщмч. Симеона, єп. Персидського і з ним мчч. Прп. Акакія, єп. Мелітинського. Мч. Адріана. Свт. Агапіта, папи Римського
|18 ЧТ
|01.05 СР
|Прп. Іоанна, учня. Прп. Григорія Декаполіта. Свт. Косми, спов., єп. Халкідонського і прп. Авксентія
|19 ПТ
|02.05 ЧТ
|Прп. Іоанна Ветхопещерника. Мчч. Феони, Христофора й Антоніна
|20 СБ
|03.05 ПТ
|Прп. Феодора Тріхіни. Прп. Анастасія, ігум. Синайської гори
|21 НД
|04.05 СБ
|Прп. Марії Єгипетської. Свт. Максиміана, патріарха Константинопольского
|22 ПН
|
*6-Й ТИЖДЕНЬ ВЕЛИКОГО ПОСТУ
|22 ПН
|05.05 НД
|Прп. Феодора Сікеота, єп. Анастасіупольського. Прп. Віталія
|23 ВТ
|06.05 ПН
|Вмч. Юрія Побідоносця. Мц. Цариці Олександри. Мчч. Анатолія і Протолеона
|24 СР
|07.05 ВТ
|Прп. Сави Києво-Печерського, у Ближніх печерах. Прп. Олексія, затворника Києво-Печерського, у Ближніх печерах
|25 ЧТ
|08.05 СР
|Апостол і євангеліст Марк
|26 ПТ
|09.05 ЧТ
|Сщмч. Василя, єп. Амасійського. Прав. Глафіри, діви. Прп. Іоанникія Дівиченського
|27 СБ
|
*ЛАЗАРЕВА СУБОТА. НЕДІЛЯ ПРАВ. ЛАЗАРЯ. НА ТРАПЕЗІ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ВЖИВАННЯ РИБНОЇ ІКРИ
|27 СБ
|10.05 ПТ
|Ап. і сщмч. Симеона, сподвижника Господнього. Прав. Євлогія, страннопреемника
|28 НД
|11.05 СБ
|Свт. Кирила, єп. Туровського. Львівської ікони Божої Матері
|29 ПН
|
*ПРИСТРАСНИЙ ТИЖДЕНЬ
|29 ПН
|12.05 НД
|Прп. Мемнона, чудотворця. Мчч. Діодора і Родопіана, диякона
|30 ВТ
|13.05 ПН
|Додаток. Яків Зеведеєв. Св. Донат. Єп. Єврій. Митр. Максим
Православні свята в травні
|Ново- юлианский
|Юліанський
|НАЗВА СВЯТА
|01 СР
|14 ВТ
|Прор. Єремії. Сщмч. Макарія, митр. Київського. Блгв. Тамари, цариці Грузинської. Ікони Божої Матері, званої “Несподівана радість”
|02 ЧТ
|
*СПОГАД ТАЄМНОЇ ВЕЧЕРІ
|02 ЧТ
|15 СР
|Свт. Афанасія Великого, архієп. Олександрійського
|03 ПТ
|
*ПОМИНАННЯ СВЯТИХ СПАСИТЕЛЬНИХ СТРАСТЕЙ ГОСПОДА НАШОГО ІІСУСА ХРИСТА. СУВОРИЙ ПІСТ
|03 ПТ
|16 ЧТ
|*ПОМИНАННЯ СВЯТИХ СПАСИТЕЛЬНИХ СТРАСТЕЙ ГОСПОДА НАШОГО ІІСУСА ХРИСТА. СУВОРИЙ ПІСТ
|04 СБ
|17 ПТ
|Мц. Пелагеї, діви Тарсійської. Сщмч. Еразма, єп. Формійського
|05 НД
|
*СВІТЛА ХРИСТОВА НЕДІЛЯ. ПАСХА
|05 НД
|18 СБ
|Вмц. Ірини. Ікони Божої Матері “Невипивана чаша”
|06 ПН
|19 НД
|Прав. Іова Багатостраждального. Прп. Іова Почаївського
|07 ВТ
|20 ПН
|Іверської ікони Божої Матері. Мч. Акакія, сотника. Прп. Феодоры Солунской
|08 СР
|22 ВТ
|Апостола і євангеліста Іоанна Богослова. Прпп. Арсенія Працьовитого і Пимена, Постника, Києво-Печерських, у Дальніх печерах. Касперівської ікони Божої Матері
|09 ЧТ
|22 СР
|Прор. Ісаї. Мч. Христофора. Прп. Йосипа Оптинського
|10 ПТ
|23 ЧТ
|Апостола Симона Зилота. Прп. Ісидори, юродивої. Блж. Таїсії
|11 СБ
|24 ПТ
|Сщмч. Мокія. Рівноапп. Кирила і Мефодія, учителів слов’янських. Прп. Софронія, затворника Києво-Печерського, у Дальніх печерах
|12 НД
|
*АНТИПАСХА. 2-Й ТИЖДЕНЬ ПІСЛЯ ПАСХИ, АПОСТОЛА ФОМИ
|12 НД
|25 СБ
|Свт. Епіфанія, єп. Кіпрського, свят. Германа, патр. Константинопольського. Прп. Амфілохія Почаївського
|13 ПН
|26 НД
|Мч. Олександра Римського. Св. Георгія, ісп., з дружиною Іриною та дітьми. Прп. Євфимія Іверського
|14 ВТ
|
*РАДОНИЦЯ (ПРОВОДИ). ПОМИНАННЯ ПОКІЙНИХ
|14 ВТ
|27 ПН
|Мч. Ісидора. Мч. Максима. Свт. Леонтія, патр. Єрусалимського
|15 СР
|29 ВТ
|Прп. Пахомія Великого. Прп. Ісаї Києво-Печерського
|16 ЧТ
|29 СР
|Прп. Феодора освяченого. Свт. Олександра, єп. Єрусалимського
|17 ПТ
|30 ЧТ
|Ап. Андроніка і св. Юнії. Свт. Стефана, патр. Константинопольського.
|18 СБ
|31 ПТ
|Пам’ять свв. отців сімох НДеленських соборів
|19 НД
|
*3-Й ТИЖДЕНЬ ПІСЛЯ ВЕЛИКОДНЯ, СВЯТИХ ЖОН-МИРОНОСИЦЬ
|19 НД
|01.06 СБ
|Блгв. Тамари, цариці Грузинської
|20 ПН
|02.06 НД
|Мчч. Фалалея, Олександра та Астерія. Мч. Аскалона
|21 ВТ
|03.06 ПН
|Равноапп. царя Константина и матери его царицы Елены
|22 СР
|04.06 ВТ
|Мчч. Василіска. Пам’ять II НДеленського собору
|23 ЧТ
|05.06 СР
|Прп. Михаїла, ісп., єп. Синадського. Прмч. Михаїла, чорноризця
|24 ПТ
|06.06 ЧТ
|Прп. Симеона стовпника на Дивній горі
|25 СБ
|07.06 ПТ
|Третє обрітення глави Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна. Свт. Інокентія, архієп. Херсонського
|26 НД
|08.06 СБ
|Апп. від 70-ти Карпа та Алфея. Мчч. Аверкія та Олени. Мч. Георгія Нового
|27 ПН
|09.06 НД
|Сщмч. Ферапонта, еп. Сардийского
|28 ВТ
|10.06 ПН
|Прп. Микити, ісп., єп. Халкідонського. Сщмч. Євтихія, єп. Мелітинського, мц. Еліконіди
|29 СР
|11.06 ВТ
|Мц. Феодосії, діви Тирської. Пам’ять НДеленського собору. Прмч. Діви Феодосії. Ікон Божої Матері, званих “Споручниця грішних” і “Недремне око”
|30 ЧТ
|12.06 СР
|Прп. Ісаакія, ісп., ігумена обителі Далматської
|31 ПТ
|13.06 ЧТ
|Приблизно до 70-ї ерми. Пані. Гермія. Мч. Філософ
Православні свята в червні
|Ново- юлианский
|Юліанський
|НАЗВА СВЯТА
|01 СБ
|14 ПТ
|Прп. Агапіта Києво-Печерського, лікаря безоплатного, у Ближніх печерах
|02 НД
|15 СБ
|Свт. Никифора, спов., патр. Константинопольського. Києво-Братської ікони Божої Матері
|03 ПН
|16 НД
|Мчч. Лукіліана, Клавдія, Іпатія, Павла, Діонісія і Павли, діви
|04 ВТ
|17 ПН
|Свт. Митрофана, патр. Константинопольського. Мчч. Фронтасія, Северина, Северіана і Силана
|05 СР
|18 ВТ
|Сщмч. Дорофея, єп. Тирського. Блж. Костянтина, митр. Київського і НДея Русі
|06 ЧТ
|19 СР
|Прп. Віссаріона, чудотворця Єгипетського, прп. Ларіона Нового. Прмцц. дів Архелаї, Фекли, Сусанни
|07 ПТ
|20 ЧТ
|Мч. Феодота Анкірського. Сщмч. Маркеліана, папи Римського, і мчч. Клавдія, Кіріна та Антоніна.
|08 СБ
|21 ПТ
|Вмч. Феодора Стратилата. Прп. Єфрема, патр. Антіохійського. Прп. Зосими Фінікійського
|09 НД
|22 СБ
|Свт. Кирила, архієп. Олександрійського. Мцц. Феклі, Марфи і Марії в Персії
|10 ПН
|23 НД
|Прп. Силуана, схимника Києво-Печерського, в Дальніх печерах. Мчч. Олександра, Антоніни, діви. Прп. Феофана Антіохійського
|11 ВТ
|24 ПН
|Апп. Варфоломія і Варнави
|12 СР
|25 ВТ
|Прп. Онуфрія Великого. Прп. Петра Афонського. Прп. Іоанна, Андрія, Іраклемона і Феофіла
|13 ЧТ
|
*ВОЗНЕСІННЯ ГОСПОДНЄ
|13 ЧТ
|26 СР
|Мц. Акіліни. Свт. Трифілія, єп. Левкусії Кіпрської. Мц. Антоніни. Прп. Анни і сина її Іоанна
|14 ПТ
|27 ЧТ
|Прор. Єлисея. Свт. Мефодія. Патр. Константинопольського. Прп. Єлисея Сумського
|15 СБ
|28 ПТ
|Прор. Амоса. Свт. Михаїла, першого митр. Київського і НДея Русі
|16 НД
|29 СБ
|Свт. Тихона, еп. Амафунтского. Сщмч. Тигрия, пресвитера и мч. Евтропия, чтеца
|17 ПН
|30 НД
|Мчч. Мануїла, Савела та Ісмаїла
|18 ВТ
|01.07 ПН
|Мчч. Леонтія, Іпатія та Феодула. Прп. Леонтія, канонарха Києво-Печерського, в Дальніх печерах
|19 СР
|02.07 ВТ
|Апостола Іуди, брата Господнього по плоті. Мч. Зосими. Прп. Паїсія Великого. Прп. Іоанна, пустельника
|20 ЧТ
|03.07 СР
|Сщмч. Мефодія, єп. Патарського. Мчч. Інни, Пінни і Римми. Мчч. Аристоклія, пресвітера, Димитріана, диякона, і Афанасія, читця
|21 ПТ
|04.07 ЧТ
|Пані та панове. Юліан з Тарсу. Ссвмч. Терентій, єпископ Іконії. Єп. Юлій, пресвітер, і Юліан, диякон.
|22 СБ
|
*ТРОЇЦЬКА ПОМИНАЛЬНА СУБОТА
|22 СБ
|05.07 ПТ
|Сщмч. Євсевія, єп. Самосатського. Мчч. Зинона і Зіни
|23 НД
|
*ДЕНЬ СВЯТОЇ ТРІЙЦІ, П’ЯТИДЕСЯТНИЦЯ
|23 НД
|06.07 СБ
|Мч. Агрипини. Мчч. Євстохія, Гая, Провія, Полія, Урвана та інших
|24 ПН
|07.07 НД
|Різдво чесного славного пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна
|25 ВТ
|08.07 ПН
|Прмц. Февронии, девы
|26 СР
|09.07 ВТ
|Прп. Давида Солунського
|27 ЧТ
|10.07 СР
|Прав. Іоанни, мироносиці. Прп. Севера, пресвітера. Прп. Георгія Іверського Святогорця
|28 ПТ
|11.07 ЧТ
|Прп. Ксенофонта Робейського. Прп. Павла, лікаря. Ікони Божої Матері “Троєручиця”
|29 СБ
|12.07 ПТ
|Славних і НДехвальних первоверховних апостолів Петра і Павла. Касперівська ікона Божої Матері
|30 НД
|13.07 СБ
|Собор славних і НДехвальних 12-ти апостолів
Православні свята в липні
|Ново- юлианский
|Юліанський
|НАЗВА СВЯТА
|01 ПН
|14 НД
|Безсрр. Косми і Даміана, постраждалих у Римі
|02 ВТ
|15 ПН
|Покладання чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні. Свт. Фотія, митр. Київського і НДея Русі
|03 СР
|16 ВТ
|Мч. Якінфа. Прпп. Анатолія, затворника, у Ближніх печерах, та іншого Анатолія, затворника, у Дальніх печерах
|04 ЧТ
|17 СР
|Свт. Андрія, архієп. Критського. Прп. Марфи, матері Симеона Дивногорця. Мчч. Феодота і Феодотії
|05 ПТ
|18 ЧТ
|Прп. Афанасія Афонського. Мцц. Анни і Кирили. Прп. Лампада Іринопольського
|06 СБ
|19 ПТ
|Прп. Сисоя, схимника Києво-Печерського, в Дальніх печерах
|07 НД
|20 СБ
|Прп. Фоми в Малеї. Прп. Акакія, про якого розповідається в Ліствиці
|08 ПН
|21 НД
|Вмч. Прокопія
|09 ВТ
|22 ПН
|Сщмч. Панкратія, єп. Тавроменійського. Прп. Гавриїла Афонського
|10 СР
|23 ВТ
|Прп. Антонія Києво-Печерського. Прп. Силуана, схимника Києво-Печерського, в Дальніх печерах
|11 ЧТ
|24 СР
|Равноап. Ольги, вел. кн. Київської, у святому хрещенні Олени
|12 ПТ
|25 ЧТ
|Мчч. Прокла та Іларія. Мчч. Феодора, варяга і сина його Іоанна, в Києві
|13 СБ
|26 ПТ
|Собор Архангела Гавриїла. Прп. Стефана Савойського
|14 НД
|27 СБ
|Апостола від 70-ти Акіли. Мч. Юста. Прп. Онисима, чудотворця. Прп. Стефана Махрищського
|15 ПН
|28 НД
|Равноап. вел. кн. Володимира, у св. хрещенні Василя
|16 ВТ
|29 ПН
|Сщмч. Афіногена, єп., і десятьох його учнів. Мч. Павла і мцц. Алевтини (Валентини) і Хіонії
|17 СР
|30 ВТ
|Вмц. Марини (Маргарити). Перенесення мощей прп. Лазаря Галісійського
|18 ЧТ
|31 СР
|Прп. Іоанна Багатостраждального, Києво-Печерського, у Ближніх печерах. Прп. Памви, затворника Києво-Печерського, у Дальніх печерах
|19 ПТ
|01.07 ЧТ
|Обрітення мощей прп. Серафима, Саровського чудотворця. Прп. Паїсія Києво-Печерського, у Дальніх печерах
|20 СБ
|02.07 ПТ
|Прор. Іллі. Виявлення мощей прмч. Афанасія Берестейського
|21 НД
|03.07 СБ
|Прпп. Онуфрія Мовчазного й Онисима, затворника, Києво-Печерських, у Ближніх печерах
|22 ПН
|04.07 НД
|Мироносиці рівноап. Марії Магдалини
|23 ВТ
|05.07 ПН
|Почаївської ікони Божої Матері. Мчч. Трохима, Феофіла і з ними 13 мчч. Ікони Божої Матері “Всіх скорботних радість”
|24 СР
|06.07 ВТ
|Мчч. блгвв. кнн. Бориса і Гліба, у св. хрещенні Романа і Давида. Прп. Полікарпа, архім. Києво-Печерського
|25 ЧТ
|07.07 СР
|Успіння прав. Анни, матері Пресвятої Богородиці
|26 ПТ
|08.07 ЧТ
|Прмц. Параскеви. Прп. Мойсея Угрина, Києво-Печерського, у Ближніх печерах
|27 СБ
|09.07 ПТ
|Вмч. і цілителя Пантелеймона
|28 НД
|10.07 СБ
|Апп. від 70-ти: Прохора, Никанора, Тимона і Пармена, дияконів. Прп. Мойсея, чудотворця Києво-Печерського, у Дальніх печерах
|29 ПН
|11.07 НД
|Мч. Калініка. Мц. Серафими, діви. Мц. Феодотії і трьох дітей її. Прмч. Михаїла
|30 ВТ
|12.07 ПН
|Апп. від 70-ти: Сили, Силуана, Крискента, Епенета й Андроника. Мч. Іоанна, воїна
|31 СР
|13.07 ВТ
|Прав. Євдокима Каппадокіянина. Мц. Уліти
Православні свята в серпні
|Ново- юліанський
|Юліанський
|НАЗВА СВЯТА
|01 ЧТ
|14 СР
|Винесення чесних древ животворящого Хреста Господнього. Свято Всемилостивого Спасителя (Спаса) і Пресвятої Богородиці. Початок Успенського посту
|02 ПТ
|15 ЧТ
|Перенесення з Єрусалима до Константинополя мощей первомученика архідияк. Стефана і набуття молей правв. Никодима, Гамаліїла і сина його Авіва
|03 СБ
|16 ПТ
|Прп. Ісаакія, Далмата і Фавста. Мч. Раждена, перса. Прп. Косми пустельника
|04 НД
|17 СБ
|Прмц. Євдокії. Мч. Елевферія
|05 ПН
|18 НД
|Пані. Євсигнія. Сеньйорита. Анфіра і Фабій, Папи Римські. Пані. Понтій Римський
|06 ВТ
|19 ПН
|ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДА БОГА І СПАСИТЕЛЯ НАШОГО ІІСУСА ХРИСТА. На трапезі дозволяється риба
|07 СР
|20 ВТ
|Прп. Пимена Багатоболезненного, Києво-Печерського, у Ближніх печерах. Прп. Пимена, постника Києво-Печерського, у Дальніх печерах. Прп. Меркурія Києво-Печерського, єп. Смоленського, у Ближніх печерах
|08 ЧТ
|21 СР
|Свт. Еміліана, спов., єп. Кизицького. Прп. Григорія, іконописця Києво-Печерського, у Ближніх печерах
|09 ПТ
|22 ЧТ
|Апостола Матвія. Мч. Антонія Олександрійського
|10 СБ
|23 ПТ
|Мчч. архідиякона Лаврентія, Сикста, папи, Фелікісима і Агапіта, дияконів, Романа, Римських
|11 НД
|24 СБ
|Прмчч. Феодора і Василя Києво-Печерських, у Ближніх печерах
|12 ПН
|25 НД
|Мчч. Фотія й Анікіти та багатьох із ними. Сщмч. Олександра, єп. Команського
|13 ВТ
|26 ПН
|Перенесення мощей прп. Максима Сповідника. “Пом’якшення злих сердець” (“Семистрільна”) і ікони Божої Матері, що називається “Страсна”.
|14 СР
|27 ВТ
|Перенесення мощей прп. Феодосія Києво-Печерського. Сщмч. Маркела, єп. Апамейського
|15 ЧТ
|28 СР
|УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ ВЛИДИЧИЦІ НАШОЇ БОГОРОДИЦІ І ПРИСНОДІВИ МАРІЇ.
|16 ПТ
|29 ЧТ
|Перенесення з Едесси до Константинополя нерукотворного образу Господа Ісуса Христа
|17 СБ
|30 ПТ
|Прп. Алипия, иконописца Киево-Печерского, в Ближних пещерах. Свенской (Печерской) иконы Божией Матери
|18 НД
|31 СБ
|Мчч. Фрола і Лавра. Мчч. Єрма, Серапіона і Полієна. Ікони Божої Матері, названої “Всецариця”
|19 ПН
|01.09 НД
|Мч. Андрія Стратилата і з ним 2593 мученики. Мчч. Тимофія, Агапія і Фекли
|20 ВТ
|02.09 ПН
|Пров. Самуїл. Прот. Севіра і Мемнона і з ними 37 мучеників
|21 СР
|03.09 ВТ
|Ап. від 70-ти Фадея. Прп. Аврамія Працьовитого, Печерського, у Ближніх печерах
|22 ЧТ
|04.09 СР
|Митр. Агафонік, Зотик, Феопрепій (Боголіб), Акіндін, Севериан та інші
|23 ПТ
|05.09 ЧТ
|Мч. Луппа. Сщмч. Іринея, єп. Ліонського. Прпп. Євтихія і Флоренція. Свт. Калініка, патр. Константинопольського
|24 СБ
|06.09 ПТ
|Сщмч. Євтихія, учня ап. Іоанна Богослова. Перенесення мощей свт. Петра, митр. Київського, всієї Русі чудотворця
|25 НД
|07.09 СБ
|Перенесення мощей ап. Варфоломія. Ап. від 70-ти Тита, єп. Критського
|26 ПН
|08.09 НД
|Мчч. Адріана і Наталії
|27 ВТ
|09.09 ПН
|Прп. Пимена Великого. Прп. сщмч. Кукші та учня його мч. Никона, Пимена, постника, Києво-Печерських, у Ближніх печерах
|28 СР
|10.09 ВТ
|Прп. Мойсея Мурина. Виявлення мощей прп. Іова Почаївського. Собор прпп. отців Києво-Печерських, у Дальніх печерах (прп. Феодосія) покійних
|29 ЧТ
|11.09 СР
|Усікновення глави пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна
|30 ПТ
|12.09 ЧТ
|Свтт. Олександра, Іоанна і Павла Нового, патріархів Константинопольських. Прп. Христофора Римлянина
|31 СБ
|13.09 ПТ
|Покладання чесного пояса Пресвятої Богородиці. Сщмч. Кипріана, єп. Карфагенського
Православні свята у вересні
|Ново- юлианский
|Юлианский
|НАЗВАНИЕ ПРАЗДНИКА
|01 НД
|14 СБ
|Початок індикту – церковне новоліття. Прп. Симеона Стовпника і матері його Марфи. Собор Вінницьких святих
|02 ПН
|15 НД
|Прп. Антонія і Феодосія Києво-Печерських. Мч. Маманта, батька його Феодота і матері Руфіни
|03 ВТ
|16 ПН
|Сщмч. Анфима, єп. Нікомідійського, і з ним мчч. Феофіла, диякона, Дорофея, Мардонія, Мігдонія, Петра, Індіса, Горгонія, Зінона, Домни, Діви, і Євфимія
|04 СР
|17 ВТ
|Сщмч. Вавила, єп. Великої Антіохії, і з ним трьох отроків: Урвана, Прілідіана, Єполонія та матері їхньої Хріотодули. Ікони Божої Матері “Неопалима купина”
|05 ЧТ
|18 СР
|Прор. Захарії та прав. Єлисавети, батьки св. Іоанна Предтечі. Кончина блгв. кн. Гліба, у хрещенні Давида
|06 ПТ
|19 ЧТ
|Поминання чуда архістратига Михаїла в Хонах (Колосах)
|07 СБ
|20 ПТ
|Мч. Созонта. Апп. від 70-ти Євода й Онисифора. Мч. Євпсихія. Прп. Луки
|08 НД
|21 СБ
|РІЗДВО ПРЕСВЯТОЇ ВОЛОДАРКИ НАШОЇ БОГОРОДИЦІ І ПРИСНОДІВИ МАРІЇ
|09 ПН
|22 НД
|Правв. Богоотців Іоакима та Анни. Мч. Северіана. Знаходження і перенесення мощей свт. Феодосія, архієп. Чернігівського
|10 ВТ
|23 ПН
|Прп. Павла Послушного, Києво-Печерського, у Дальніх печерах. Апп. від 70-ти: Апеллія, Лукія і Климента
|11 СР
|24 ВТ
|Прп. Феодори Олександрійської. Мчч. Димитрія, Еванфії, дружини його, і Димитріана, сина його
|12 ЧТ
|25 СР
|Сщмч. Автонома, єп. Італійського. Мч. Юліана і з ним 40 мучеників
|13 ПТ
|26 ЧТ
|Пам’ять оновлення (освячення) храму Воскресіння Христового в Єрусалимі. Сщмч. Корнилія, сотника
|14 СБ
|27 ПТ
|ВОЗДВИЖЕННЯ ЧЕСНОГО І ЖИВОТВОРЯЩОГО ХРЕСТА ГОСПОДНЬОГО. Упокій свт. Іоанна Златоуста. Ліснинської ікони Божої Матері. Пісний день
|15 НД
|28 СБ
|Вмч. Микити. Мчч. Максима, Феодота, мц. Аскліади (Аскліпіодоти)
|16 ПН
|29 НД
|Вмц. Євфимії Всехвальної. Мц. Севастіани. Мц. Мелітини. Мчч. Віктора і Сосфена
|17 ВТ
|30 ПН
|Мцц. Віри, Надії, Любові та матері їх Софії
|18 СР
|01.10 ВТ
|Прп. Євменія, єп. Гортинського. Мчц. Аріадни. Мчц. Софії та Ірини
|19 ЧТ
|02.10 СР
|Мчч. Трохима, Саватія і Доримедонта. Мч. Зосими, пустельника. Блгв. вел. кн. Ігоря Чернігівського і Київського
|20 ПТ
|03.10 ЧТ
|Мчч. і проп. Михайла, кн. Чернігівського і боярина його Феодора, чудотворців
|21 СБ
|04.10 ПТ
|Додаток до 70-го Кодру. Відкриття мощей свт. Димитрія, Туптала
|22 НД
|05.10 СБ
|Прор. Іони. Сщмч. Фоки, єп. Синопського. Прав. Петра, колишнього митаря
|23 ПН
|06.10 НД
|Зачаття чесного славного пророка, Предтечі і Хрестителя Іоанна. Прпп. дружин Ксанфіпи і Поліксенії
|24 ВТ
|07.10 ПН
|Первомц. рівноап. Фекли
|25 СР
|08.10 ВТ
|Прп. Євфросинії Олександрійської. Прп. Сергія, ігум. Радонезького, всієї Русі чудотворця
|26 ЧТ
|09.10 СР
|Апостола, євангеліста Іоанна Богослова
|27 ПТ
|10.10 ЧТ
|Апп. від 70-ти: Марка, Аристарха і Зіни. Мц. Епіхарії. Прп. Ігнатія
|28 СБ
|11.10 ПТ
|Прп. Харитона Сповідника. Собор преподобних отців Києво-Печерських, які в Ближніх печерах (прп. Антонія) покояться
|29 НД
|12.10 СБ
|Прп. Кіріака, пустельника. Прп. Феофана Милостивого
|30 ПН
|13.10 НД
|Сщмч. Григорія, єп., просвітителя Великої Вірменії. Свт. Михаїла, першого митр. Київського і всієї Русі
Православні свята в жовтні
|Ново-юліанський
|Юлианский
|НАЗВА СВЯТА
|01 ВТ
|14 ПН
|Покров Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії
|02 СР
|15 ВТ
|Сщмч. Кипріана, мц. Юстини і мч. Феоктиста. Блж. Андрія, Христа ради юродивого
|03 ЧТ
|16 СР
|Прп. Діонісія, затворника Києво-Печерського, у Дальніх печерах. П рп. Іоанна Хозевіта, єп. Кесарійського
|04 ПТ
|17 ЧТ
|Прпп. Елладія та Онисима, затворників Києво-Печерських, у печерах Ближніх. Прп. Аммона, затворника Києво-Печерського, у Дальніх печерах
|05 СБ
|18 ПТ
|Прпп. Даміана, пресвіт., цілителя, Єремії та Матвія прозорливих, Києво-Печерських, у Ближніх печерах
|06 ВС
|19 СБ
|Апостола Фоми
|07 ПН
|20 ВС
|Прп. Сергія Послушного, Києво-Печерського, у Ближніх печерах. Мчч. Юліана, пресвітера, і Кесарія, диякона
|08 ВТ
|21 ПН
|Прп. Пелагеї. Прп. Таїсії. Св. Пелагії, діви
|09 СР
|22 ВТ
|Апостола Якова Алфеєва
|10 ЧТ
|23 СР
|Свт. Амфілохія, єп. Володимиро-Волинського. Собор Волинських святих
|11 ПТ
|24 ЧТ
|Прп. Феофана, постника Києво-Печерського, у Ближніх печерах
|12 СБ
|25 ПТ
|Мц. Домнікії. Свт. Мартина Милостивого, єп. Турського. Єрусалимської, Рудненської ікони Божої Матері
|13 ВС
|26 СБ
|Прп. Веніаміна, затворника Києво-Печерського, в Дальніх печерах. Іверської, “Іверсько-Мирненської (Мироточивої)”, Семиозерної ікон Божої Матері
|14 ПН
|27 ВС
|Прп. Миколая Святоші, кн. Чернігівського, Києво-Печерського чудотворця, у Ближніх печерах
|15 ВТ
|28 ПН
|Сщмч. Лукіана, Києво-Печерського, в Дальніх печерах
|16 СР
|29 ВТ
|Прп. Лонгина, стражника Киево-Печерского, в Дальних пещерах
|17 ЧТ
|30 СР
|Прор. Осії. Прмч. Андрія Критського. Мчч., безсрр. Косми і Даміана Аравійських і братів їхніх мчч. Леонтія, Анфима і Євтропія
|18 ПТ
|31 ЧТ
|Апостола і євангеліста Луки
|19 СБ
|01.10 ПТ
|Прор. Йоіля. Мч. Уара і з ним 7 учителів християнських. Блж. Клеопатри і сина її Іоанна. Сщмч. Садока, єп. Персидського і з ним 128 мчч. Перенесення мощей прп. Іоанна Рильського
|20 ВС
|02.10 СБ
|Мч. Артемія
|21 ПН
|03.10 ВС
|Прп. Іларіона, схимника Києво-Печерського, в Дальніх печерах
|22 ВТ
|04.10 ПН
|Вишгородської, Андроніковської ікон Божої Матері
|23 СР
|05.10 ВТ
|Апостола Якова, брата Господнього по плоті
|24 ЧТ
|06.10 СР
|Ікони Божої Матері “Всіх скорботних радість”. Прпп. Арефи, Сисоя і Феофіла, затворників Києво-Печерських, у Ближніх печерах
|25 ПТ
|07.10 ЧТ
|Прпп. Мартирія, диякона, і Мартирія, затворника, Києво-Печерських, у Дальніх печерах
|26 СБ
|08.10 ПТ
|Вмч. Димитрія Солунського
|27 ВС
|09.10 СБ
|Прп. Нестора Летописца, Киево-Печерского, в Ближних пещерах
|28 ПН
|10.10 ВС
|Вмц. Параскеви П’ятниці. Прп. Феофіла Київського, юродивого заради Христа
|29 ВТ
|11.10 ПН
|Прмч. Анастасії Римлянки. Прп. Аврамія затворника і блж. Марії, племінниці його. Прп. Анни
|30 СР
|12.10 ВТ
|Сщмч. Зиновія, єп. Егейського і сестри його мц. Зиновії
|31 ЧТ
|13.10 СР
|Прпп. Спиридона і Никодима, просфорників Києво-Печерських, у Ближніх печерах
Православні свята в листопаді
|Ново-юліанський
|Юлианский
|НАЗВА СВЯТА
|01 ПТ
|14 ЧТ
|Безср. і чудотворців Косми і Даміана Ассійських і матері їхньої прп. Феодотії
|02 СБ
|15 ПТ
|Мчч. Акіндіна, Пігасія, Афонія, Елпідофора, Анемподиста та інших із ними. Прп. Маркіана Киринейського
|03 НД
|16 СБ
|Мчч. Акепсима, єп., Йосипа, пресвітера, і Аіфала, диякона
|04 ПН
|17 НД
|Прп. Меркурія, постника Києво-Печерського, у Дальніх печерах
|05 ВТ
|18 ПН
|Мчч. Галактіона та Епістимії. Апп. Свт. Григорія, архієп. Олександрійського
|06 СР
|19 ВТ
|Прп. Луки, іконома Києво-Печерського, у Ближніх печерах
|07 ЧТ
|20 СР
|Прп. Лазаря Галісійського. Мч. Феодота, Корчемкіна
|08 ПТ
|21 ЧТ
|Собор архістратига Михаїла та інших небесних сил безтілесних
|09 СБ
|22 ПТ
|Ікони Божої Матері “Скоропослушниця”. Прп. Онисифора, сповідника Києво-Печерського, у Ближніх печерах
|10 НД
|23 СБ
|Прп. Феостирикта, що в Символах. Мч. Костянтина, кн. Грузинського
|11 ПН
|24 НД
|Мч. Віктора і мц. Стефаніди. Мч. Вікентія. Прп. Феодора Студита, спов.
|12 ВТ
|25 ПН
|Свт. Іоанна Милостивого, патр. Олександрійського. Прп. Ніла, постника
|13 СР
|26 ВТ
|Свт. Іоанна Златоуста, архієп. Константинопольського
|14 ЧТ
|27 СР
|Апостола Пилипа
|15 ПТ
|28 ЧТ
|Мчч. і спов. Гурія, Самона. Прп. Паїсія Величковського. Початок Різдвяного посту
|16 СБ
|29 ПТ
|Апостола і євангеліста Матвія
|17 НД
|30 СБ
|Свт. Григорія, чудотворця, єп. Неокесарійського. Прп. Лазаря, іконописця
|18 ПН
|01.12 НД
|Мц Платона. Мчч. Романа, диякона, і отрока Варула
|19 ВТ
|02.12 ПН
|Прп. Варлаама, ігум. Києво-Печерського, у Ближніх печерах. Ікони Божої Матері “У скорботі й печалі розрада”
|20 СР
|03.12 ВТ
|Прп. Григорія Декаполіта. Свт. Прокла, архієп. Константинопольського
|21 ЧТ
|04.12 СР
|ВВЕДЕННЯ В ХРАМ ПРЕСВЯТОЇ ВЛАДИЧИЦІ НАШОЇ БОГОРОДИЦІ І ПРИСНОДІВИ МАРІЇ. На трапезі дозволяється риба
|22 ПТ
|05.12 ЧТ
|Блвг. Ярополка, у св. хрещенні Петра, кн. Володимир-Волинського
|23 СБ
|06.12 ПТ
|Свт. Амфілохія, єп. кенійського. Свт. Григорія, єп. Акрагантійського. Мчч. Сисинія, єп. Кизицького і Феодора Антіохійського.
|24 НД
|07.12 СБ
|Вмц. Катерини. Прп. Меркурія, постника Києво-Печерського, у Дальніх печерах
|25 ПН
|08.12 НД
|Сщмчч. Климента, папи Римського і Петра, архієп. Олександрійського
|26 ВТ
|09.12 ПН
|Прп. Якова, пустельника
|27 СР
|10.12 ВТ
|Вмч. Якова Персянина. Прп. Палладия. Прп. Романа. Иконы Божией Матери «Знамение»
|28 ЧТ
|11.12 СР
|Прмч. і спов. Стефана Нового. Мч. Іринарха і святих сімох дружин
|29 ПТ
|12.12 ЧТ
|Прп. Нектарія Києво-Печерського, у Ближніх печерах
|30 СБ
|13.12 ПТ
|Апостола Андрія Первозванного
Православні свята в грудні
|Ново-юліанський
|Юлианский
|НАЗВА СВЯТА
|01 НД
|14 СБ
|Прор. Наума. Пров. Філарета Милостивого. Мч. Ананії Персянина
|02 ПН
|15 НД
|Прпп. Афанасія, затворника Києво-Печерського
|03 ВТ
|16 ПН
|Прор. Софонія. Сщмч. Феодора, архієп. Олександрійського
|04 СР
|17 ВТ
|Вмц. Варвари і мц. Юліанії. Прп. Іоанна Дамаскіна
|05 ЧТ
|18 СР
|Прп. Сави Освяченого. Мч. Анастасія
|06 ПТ
|19 ЧТ
|Святителя Миколая, архієпископа Мир Лікійських, чудотворця
|07 СБ
|20 ПТ
|Прп. Іоанна, пісника Києво-Печерського, у Ближніх печерах
|08 НД
|21 СБ
|Прп. Потапія. Анфіси в Римі
|09 ПН
|22 НД
|Зачаття прав. Анною Пресвятої Богородиці. Ікони Божої Матері “Несподівана радість”
|10 ВТ
|23 ПН
|Мчч. Міни, Єрмогена і Євграфа. Прп. Фоми
|11 СР
|24 ВТ
|Прп. Никона Сухого, Києво-Печерського, у Ближніх печерах
|12 ЧТ
|25 СР
|Свт. Спиридона, єп. Триміфунтського, чудотворця
|13 ПТ
|26 ЧТ
|Прп. Мардарія, затворника Києво-Печерського, в Дальніх печерах
|14 СБ
|27 ПТ
|Мчч. Фірса, Левкія і Калініка
|15 НД
|28 СБ
|Свт. Стефана, ісп., архієп. Сурозького. Собор Кримських святих
|16 ПН
|29 НД
|Аггея. Мч. Марина
|17 ВТ
|30 ПН
|Прор. Даниїла і трьох отроків: Ананії, Азарії та Мисаїла
|18 СР
|31 ВТ
|Свт. Модеста, архієп. Єрусалимського. Прп. Флора, єп. Амійського. Прп. Михаїла, сповідника
|19 ЧТ
|01.01 СР
|Прп. Іллі Муромця, Києво-Печерського, у Ближніх печерах
|20 ПТ
|02.01 ЧТ
|Прп. Ігнатія, архім. Києво-Печерського, в Дальніх печерах
|21 СБ
|03.01 ПТ
|Свт. Петра, митр. Київського і всієї Русі чудотворця
|22 НД
|04.01 СБ
|Вмц. Анастасії Узорішительниці
|23 ПН
|05.01 НД
|Прп. Нифонта, єп. Кіпрського. Прп. Павла, єп. Неокесарійського
|24 ВТ
|06.01 ПН
|Прп. Миколая, ченця. Прп. Кукші Одеського
|25 СР
|07.01 ВТ
|РІЗДВО ГОСПОДА БОГА І СПАСИТЕЛЯ НАШОГО ІІСУСА ХРИСТА
|26 ЧТ
|08.01 СР
|Собор Пресвятої Богородиці
|27 ПТ
|09.01 ЧТ
|Ап. Первомч. і архідиякона Стефана
|28 СБ
|10.01 ПТ
|Ап. від 70-ти Никанора
|29 НД
|11.01 СБ
|Прпп. Марка, гробокопача, Феофіла та Іоанна Києво-Печерських, у Ближніх печерах
|30 ПН
|12.01 НД
|Мц. Анісії. Ап. від 70-ти Тимона. Прп. Феодори Кесарійської
|31 ВТ
|13.01 ПН
|Свт. Петра Могили, митрополита Київського і Галицького та всієї Русі